Glædelig Jul

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Ja, så er vi meget tæt på den store aften. En aften som måske for mange, ikke helt bliver som det plejer. Ja, mange føler det, som om man har fået sok – julesok.

Af Christian Valsted

Chrummes jul, bliver i hvert fald lidt anderledes i år. Det bliver blot fruen og jeg, men det er der jo også nogle fordele ved.

Vi skal ikke slås om, hvem der skal have låret på juleanden.

Der er 50 procents chance for at få mandelgaven.

Pakkelegen er også hurtigt overstået og der er kun to gaver at spille om. Hvis vi keder os, kan vi stille uret på tre timer. Vores juletræ er 50 cm højt, så at pynte det, er til at overse. Det lyder måske lidt kedeligt, men desto større er glæden, når lortet skal pilles af igen efter nytår.

Ja, og vi kan nå rundt om træet, selvom vi kun er to og sidder ned.

Ingen diskussioner om, hvilke julesange vi skal synge. Og helt sikkert bliver det kun een og det bliver med statsgaranti første og sidste vers.

Vi skal ikke skrælle særligt mange kartofler – og opvasken er til at overse.

Diskussionen om man nu skal gå i kirke eller ej – ja, den behøver man heller ikke at tage. Lige der er min hustru nedstemt med dommerstemmerne 2-1 (Corona og jeg stemte i mod).

Der er ingen utidige børn, der skal holdes hen til gaveracet starter. Eller det vil sige, at der er jo stadig mig, men jeg bestemmer jo så næsten selv, hvornår vi starter med gaverne.

Og det med gaverne. Det bliver jo – desværre – også i den lave ende. Det er i hvert fald ikke min skyld, hvis julemanden slider sig en pukkel til og hans rensdyr kører med overlæs. Ja, faktisk har GLS overtaget hans job – pakkerne ryger så ikke i skorstenen, men i carporten. Nogle skal man så selv hente på Circle K – eller som jeg kalder det ”julemandens pladeværksted”.

Og selvfølgelig, har jeg støttet de lokale butikker – altså dem der også sælger på nettet. Vi har selvfølgelig købt gaver til vores børn, selvom jeg hvert år prøver at overbevise dem om, at vi er blevet budister.

Men når jeg skal ud og juleshoppe og jeg ikke må have min kone med og jeg ikke kan sidde halvvejs og drikke en kaffe og få en kage på Espresso-House og krydse af på listen – jamen så gider jeg ikke rigtigt at komme i Centret. Så de fleste gaver er indkøbt hjemme ved køkkenbordet i corona-habitten (pyjamas) og sendt direkte til vores satans yngel med byttelabel og hele molevitten.

IT’S GONNA BE A LONG, COLD, LONELY X-MAS WITHOUT YOU!

Glædelig jul og husk spritten (også indvendig)