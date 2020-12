Glædelig jul fra din lokalavis

Avisen har brug for din hjælp i 2021, hvor vi kraftigt opfordrer dig til at bruge tilbuddene i avisens annoncer. Det er det vigtigste, hvis din lokalavis skal overleve, som den er i dag. Billedet er fra efteråret, hvor avisens redaktør, Andre bentsen, blev kåret til Årets Ildsjæl af Danske Medier Foto: Red.

hjælp os Din lokalavis ønsker dig en rigtig glædelig jul. I det nye år har vi brug for din hjælp.

Af Peter Fugl Jensen

Årets Julehilsen i Rødovre Lokal Nyt er en tradition, som mange foreninger, politiske partier og erhvervslivet bakker op om og heldigvis for det.

Heldigvis, fordi din lokalavis er økonomisk ekstremt hårdt presset på grund af COVID-19.

Heldigvis, fordi det faktisk er hyggeligt at kigge hilsnerne igennem og se, hvor mange man kender eller om sin forening også sender en hilsen til hele Rødovre.

I år vil jeg dog tillade mig at opfordre til, at man husker eller måske ligefrem gemmer julehilsnerne, som tages frem, hvis man skal bruge en lokal håndværker eller man måske melder sig ind i en af de foreninger, som bakker op om din lokalavis i en besynderlig tid.

Din hjælp er vigtig

En ting er, at de lokale foreninger, politiske partier og ikke mindst erhvervslivet støtter din lokalavis, men det er meget mere vigtigt, at netop du støtter lokalavisen.

Det gør du ved at bruge vores annoncører. Vi ved fra Gallup og ikke mindst alle de data, som vi får fra vores hjemmeside, at vi har tusindvis af læsere, helt præcist 17.000 læser Lokal Nyt og vi har cirka 12.000 brugere i gennemsnit om ugen på www.rnn.dk.

Så vi har mange læsere og jeg hører også ofte mange rødovreborgere sige:

”Ih altså, vi kan jo ikke undvære vores lokalavis,” hvilket betyder utrolig meget for os, der knokler for at levere en god avis hver evig eneste uge.

Men kære læser. Vi har brug for mere støtte end nogensinde før. Brug derfor tilbuddene i vores avis. Det hjælper.

Fakta er, at vi lever af annoncørerne og kun dem.

Fakta er også, at hvis du benytter vores annoncører, så fortsætter de med at annoncere.

Men det virker som om, at lokalavisen nydes som en stærk og god informationskilde med en læservenlig blanding af nyheder, fakta, gode historier fra Rødovre og vores skæve vinkler fra 2610.

Men man læser ikke annoncerne, for vores kunder siger stadig oftere, at de

ikke giver noget og så bliver det for dyrt i længden for annoncørerne at bruge din lokalavis.

Fakta er også. Ingen annoncer, ingen lokalavis.

Brug annoncerne

Derfor kommer vi til at bruge 2021 på forskellige måder til at gøre dig opmærksom på, at du skal benytte de gode tilbud i annoncerne og gøre opmærksom på, at der er fremragende tilbud.

Vi vil derfor opfordre til, allerede nu, at du bliver bedre til også at læse annoncerne og når du ser et godt tilbud, som du reelt kan benytte dig af, så går du i butikken og støtter lokalt, ikke kun butikken – men også din lokalavis.

Hvis en ny bil skal købes, så kig gerne forbi den forhandler, som bruger os. Vi siger ikke, du lige præcis skal købe eksempelvis en Toyota eller andre af de bilmærker som annoncerer i Lokal Nyt, men bilmærket må gerne komme med i din betragtning. Husk, at tage annoncen med og vise den til forhandleren, hvis du gerne vil testkøre bilen. Det er bare så vigtigt.

Skal boligen sælges, hvorfor så ikke

benytte vores annoncører, når I skal have en salgsvurdering. Alle ejendomsmæglerne i Rødovre er dygtige, så hvorfor ikke vælge dem, der bakker op om din lokalavis?

Det giver da mening, ik?

Det samme gælder dagligvarebutikkerne, som er vigtige for vores overlevelse. Hvis de har gode tilbud i Lokal Nyt, som du vitterlig kan bruge, så husk at tage et smut forbi supermarkedet. Det hjælper din økonomi og din lokalavis.

Fortæl fodterapeuten, tandlægen, dyrlægen og så videre, at du har set deres tilbud i lokalavisen, så hjælper du os – ufattelig meget og det koster dig ikke noget.

Sådan kommer vi til opfordre alle

vores kære læsere i løbet af 2021 til at bruge annoncerne.

Det gør vi på forskellig vis her i avisen, på hjemmesiden og på Facebook, hvor vi snart runder 9.000 følgere.

Vi gør det ganske enkelt, fordi vi også gerne vil udkomme til din og 17.000 andre læseres store glæde i 2022.

Rigtig god jul og godt nytår