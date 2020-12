Fysikken den store forskel

William Rørth stod forrygende, men det var ikke nok til en sejr over de bomstærke jyder fra Herning. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Hernings store og stærke mandskab var for stor en mundfuld for de skadesplagede tyre. Rødovres bedste var keeper William Rørth og publikum, der diskede op med stående applaus efter nederlaget.

Af Peter Fugl Jensen

Skader. Oliver Reuter tilbage på isen, mens Marco Illemann allerede sad ude i søndagens kamp i Esbjerg.

Ny på skadeslisten er Oliver Kjær, der kom slemt til skade i sin gamle hjemby. Han kan desværre stadig ikke scannes, så den vestjyske tyr er ude på ubestemt tid.

Første mål. Inden Herning fik scoret i et velspillet powerplay havde stolpen reddet William Rørth to gange i det samme powerplay skift. Til sidst kunne en syreramt rødovredefensiv ikke længere holde stand, da Herning knoklede pucken lige akkurat over stregen.

I det hele taget var Herning dominerende i de første 20 minutter, så Rødovre kunne var godt være tilfredse med kun at være nede med et mål.

Tacklinger så det sang. Ellers var perioden virkelig fed, fordi de to hold gik hårdt, men reglementeret, til hinanden og fik lov til det. Endelig ”rigtig” ishockey.

Aggressivt udehold. Herning kom ud til den midterste periode endnu mere aggressive og dominerende end i 1. periode. Rørth stod forrygende og tyrene fightede vildt i egen zone, nogle gange uorganiseret, som mest skyldtes Hernings forrygende offensiv, men fight og vilje kunne der ikke pilles ved.

Vendte kampen? Som perioden skred frem kom Rødovre bedre med og havde faktisk 4-5 rigtig gode minutter, hvor Simon Nielsen diskede op med flere gode redninger.

Netop som man sad og følte, at nu kom Rødovre for alvor ind i kampen, stod Brodie Dupont det rigtige sted – foran mål – og med en perfekt styring fik han overlistet William Rørth. Noget af en bedrift, som den unge keeper ellers havde leveret.

Igen, man kan ikke pille ved uldjydernes føring på to mål. Fuldt fortjent føring og efter scoringen fik gæsternes unge 4. kæde istid.

Holdt stand. Der gik 11 minutter og 15 sekunder før Hernings første skud på mål i 3 periode. Det blev til fire meget nærgående forsøg på 10 sekunder. Cam Brace undrer sig nok over, hvordan Rørth hindrede en scoring. Storslående målmandsspil.

Rødovre kom heller ikke frem til chancer i et noget tamt kvarter, hvor de fysisk stærkere jyder holdt stand og skøjtede sejren hjem.

Thor satser. Men en 2-måls føring er ikke meget i Rødovre, når træner Dresler altid er frisk på at satse, så de sidste fem minutter blev underholdende.

Genialt. Herning sendte 4. kæden på is og de gjorde det faktisk godt, men skiftet blev for langt og det kostede. Selvom de fightede indædt, så snød Busenius tre modstandere på kanten af slottet, med et fikseret håndledsskud, trak ind i banen og sendte pucken i mål. Genialt.

Time-out og ud med Rørth – de sidste kræfter blev sat ind, men Hernings Poulsen-brødre gik forrest, stod solig og endte med at slukke og lukke med en scoring i tomt mål.