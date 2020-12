Futuristisk fotograf vinder publikumspris

Jon Henriksens billede af Roxnakowsky er løbet med publikumsprisen i årets Åben Udstilling. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

prisvinder I flere uger kunne publikum stemme på deres favorit, da Åben Udstilling viste det bedste af byens kunstneriske side frem med en masse lokale værker. Mobilfotografen, Jon Henriksen, vandt.

Af André Bentsen

Det er ikke altid, man er enige med kunstkritikerne, når de fortæller, hvilke værker, de synes, er de bedste på forskellige udstillinger.

Heller ikke, når kunstkritikerne er dine naboer og der er mange af dem. Det kan dog ikke tage glæden fra Jon Henriksen, der med billedet ’The man’ The Myth’ ‘The Legend’ har vundet årets publikumspris i Rødovre.

Det er de besøgende i årets Åben Udstilling, der har stemt på deres favoritværk – og i år gik de fleste stemmer til Jons værk.

”Hvis I er interesseret i at se mere af Jons arbejde, kan I følge ham på Instagram under profilen Danish Street Docs,” lyder det fra Rødovre Bibliotek i forbindelse med kåringen.

Betyder meget

For Jon, hvis billeder du har set i Lokal Nyt og især i forbindelse med dette års julekalender, er det et kæmpe skulderklap.

”Jeg er dybt taknemmelig for, at folk har stemt på mit billede. Især, når der var så mange andre fantastiske, farverige og spændende værker at vælge imellem. Det er en stor anerkendelse. Kunst og kærlighed til folket er en af de ting, der driver mig. Og jeg får bekræftet, at jeg er på rette spor,” siger Jon Henriksen, der drives af motivationen om at blive endnu bedre.

”Modellen, man ser på billedet, er Roxnakowsky, som er skribent på kulturinformation, hvis identitet er hemmelig, så det var også stort at få lov til, som den eneste, at fotografere ham. Han skriver nogle fantastiske artikler og er en myte og legende i forfatterverden,” siger Jon Henriksen som forklaring på værkets titel.

”Selv ser jeg det som et billede på dansk kultur i en coronatid. Bordet er tomt og kan ses som en slags ørken, baggrundsudsigten (fremtidsudsigten) er sort og uigenemmenskuelig. Det fantastiske ved at udstille er jo, at man ikke alene kan vise andre sit arbejde, men samtidig kan vise sit syn på verden. Tolkningen er jo altid beskuerens privilegium,” siger Jon.