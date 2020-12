Fuldt hus til profetvindere

Både Anne Sørensen og Jens Peter Nielsen havde 13 rigtige, da de skulle spå året der kommer i avisens konkurrence ’Årets Profet 2020’. Foto: Red.

konkurrence Både Anne Sørensen og Jens Peter Nielsen havde 13 rigtige, da de skulle spå året der kommer i avisens konkurrence ’Årets Profet 2020’. I januar er vi klar med 13 nye spørgsmål.

Af Peter Fugl Jensen

Selvom præmien er nogle gode flasker rødvin, så kan man altid mærke på profetvinderne, at æren i at spå flest rigtige af alle deltagerne er væsentlig større end præmien.

Men når 176 deltager i avisens spådomskonkurrence, hvoraf flere er lokale politikere, embedsmænd og såmænd også avisens personale (som ikke kan vinde præmier), så er der også god grund til stolthed, for det er en svær spådoms-quiz.

”Er det rigtigt, har jeg vundet. Jeg kan ikke engang huske spørgsmålene,” siger Jens Peter Nielsen fra Islev, da vi ringer ham op og giver den glædelige besked.

Som vi får talt om konkurrencen, popper der stadig flere op, som Jens Peter kan huske.

”Jeg kan da huske, jeg svarede nej til, at cykelbroen over Jyllingevej ville stå klar til brug, selvom vi så inderligt håber, den snart kommer op, for det er et stykke vej, vi ofte bruger som borgere i Islev.”

Den anden profetvinder Anne Sørensen, der bor en kort gåtur fra avisens lokaler, og kort tid efter opringningen henter beviset på sin dygtige spådom, tre flasker god rødvin.

”Er det virkelig første gang, at alle 13 er ramt rigtigt,” svarer Anne ikke uden stolthed i stemmen, da vi oplyser om den historisk flotte kupon, som hun har afleveret, ligesom Jens Peter Nielsen.

Det er nemlig første gang i avisens historie, at en læser har ramt alle 13 spørgsmål rigtigt.

Og så vil bladchefen på avisen lige indskyde, at han gjorde de to vindere kunststykket efter, da han også havde 13 rigtige.

COVID-19 udfordringer

På grund af COVID-19 gav vi korrekt svar til alle deltagere på tre spørgsmål. Den voldsomt irriterende virus havde nemlig haft sin indvirkning på spørgsmålene.

Spørgsmål 3. Rødovre Kommune hylder i december måned frivilligheden med prisen ’Årets Ildsjæl’. Vil årets prismodtager være én enkeltperson?

Uddelingen af Årets Ildsjæl blev udskudt til 2021, så de frivillige nominerede og deres gæster kan samles, når prisen skal uddeles.

Spørgsmål 8. Vil Stafet for Livet i Rødovre bryde en milepæl og få mere end 1000 deltagere til arrangementet den 29.-30. august 2020 på rådhusplænen?

Stafet for Livet blev aflyst i sin oprindelige form, så vi mente ikke, at spørgsmålet kunne bære.

Spørgsmål 11. Vil en atlet fra en klub i Rødovre eller en rødovreborger repræsenterer Danmark, når der afvikles OL i Tokyo til sommer?

OL blev udskudt til 2021.

Her er de 13 spørgsmål

Spørgsmål 1

Vil Rødovre Kommune i 2020 påbegynde nedrivningen af Socialforvaltningen i forbindelse med omdannelsen af bymidten?

Ja, allerede i slutningen af vinteren gik det stærkt på Gunnekær, da bygningen blev revet ned på rekordtid.

Spørgsmål 2

Borgmester Erik Nielsen har annonceret, at han

ikke genopstiller ved næste kommunalvalg. Vil han i løbet af 2020 træde tilbage som borgmester?

Ja, det gjorde han allerede i slutningen af januar og den 1. april flyttede Rødovres nye borgmester Britt Jensen ind i borgmesterkontoret.

Spørgsmål 3

Rødovre Kommune hylder i december måned frivilligheden med prisen ’Årets Ildsjæl’. Vil årets prismodtager være én enkeltperson?

Spørgsmålet er udgået

Spørgsmål 4

Rødovre Kommune leder efter en forpagter til det kommende spisested på Rådhuspladsen. Vil den nye forpagter blive offentliggjort i 2020?

Nej, kommunen har intet meldt ud og der blev søgt igen i efteråret.

Spørgsmål 5

Stenskulpturen Vångaskibet flyttes godt 250 meter og genetableres med rislende vand ud til Rødovre Parkvej ved Rødovre Centrum Arena. Vil flytningen og vandelementet spille efter alle kunstens regler inden den 1. oktober i år?

Nej, og det gør det stadig ikke og kommer heller ikke til. Britt Jensen har meldt ud, det bliver for dyrt.

Spørgsmål 6

Vil Rødovre atter lande på forsiden af Ekstra Bladet i 2020?

Nej, 2020 blev ikke året, hvor Ekstra Bladet kunne byde Rødovre velkommen på forsiden.

Spørgsmål 7

Bliver det i løbet af 2020. at Rødovre får opsat cykelbroen over Jyllingevej.

Nej. Reelt er svaret ikke længere i en sag, hvor selv en Molbo-historie har højere niveau. Heldigvis er der opsat flere håndvaske op rundt omkring på Rødovres folkeskoler, så der ikke er så lang kø ved vasken, fordi de parter, der har været involveret i denne sag, har alle haft utrolig travlt med at ’vaske hænder’ og løbe fra deres ansvar.

Spørgsmål 8

Vil Stafet for Livet i Rødovre bryde en milepæl og få mere end 1000 deltagere til arrangementet den 29.-30. august 2020 på rådhusplænen?

Spørgsmålet er udgået

Spørgsmål 9

Vil en lukning for gennemførende trafik på Lørenskogvej blive påbegyndt i 2020?

Nej, det er gjort lidt mere besværligt at færdes på Lørenskogvej på grund af flere trafikdæmpende foranstaltninger, men det er stadig en gennemkørselsvej.

Spørgsmål 10

Kommer der officielt royalt besøg i Rødovre 2020?

Nej, heller ikke i år har Rødovre haft royalt besøg.

Spørgsmål 11

Vil en atlet fra en klub i Rødovre eller en rødovreborger repræsenterer Danmark, når der afvikles OL i Tokyo til sommer?

Spørgsmålet er udgået

Spørgsmål 12

Vil Rødovres håndbolddamer spille sig til endnu en sæson i 1. division?

Ja, endelig lykkedes det for elevatorholdet fra Elsted at forblive på 1. etage.

Spørgsmål 13

Vil støtten fra Team Rødovre til eliteidrætten i år overstige 850.000 kroner, når der uddeles penge til efteråret?

Nej, beløbet endte på 760.000 kroner.