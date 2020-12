Frygter ulykke ved skolevej

Skoleelever på Tinderhøj Skole skal holde tungen lige i munden, når de skal i skole om morgenen. Foto: Privat

trafikkaos Elever må zig-zagge sig vej gennem cementblandere og bakkende lastbiler i morgenmørket ved Tinderhøj Skole, hvor der bygges og renoveres massivt. ”Det ender galt, hvis der ikke bliver handlet,” lyder det bekymret fra to forældre.

Af Christian Valsted

En række forældre har fået nok af den tunge og massive trafik på Fortvej, hvor Netto i efteråret har fået opført en ny forretning og hvor DAB er i gang med en længerevarende renovering af 130 rækkehuse.

I oktober og november måned har flere forældre været nødsaget til at følge deres børn i skole forbi lastbiler, kraner og cementblandere, der spærrer både kørebane, cykelsti og fortov på Fortvej i tidsrummet fra klokken 7.30 til 8, hvor hundredvis af elever er på vej til Tinderhøj Skole.

Pernille Thomsen og Sif Press-Kristensen har begge børn på Tinderhøj Skole og de er stærkt bekymrede for den trafikale sikkerhed eller snarere mangel på samme. De har været i kontakt med skolen, Rødovre Kommune og det lokale politi flere gange, men de oplever ikke, at der bliver handlet og de frygter derfor, det i værste fald ender med en dødsulykke.

”Det er ligesom at slå ind i en pude og det er enormt frustrerende. Vi føler, at vi bliver syltet og at der ingen respekt er omkring en skolevej,” fortæller Pernille Thomsen, inden Sif Press-Kristensen supplerer:

”Jeg så en lille pige, der var tæt på at blive kørt ned, da en bilist valgte at køre op på cykelstien, da der stod en lastbil og spærrede vejen. Jeg er alvorlig bange for, at børn kommer til skade eller i værste fald bliver kørt ihjel, hvis der ikke gribes ind. Børnene skal ikke ud og flette fingre med lastbiler på en skolevej,” mener Siff Press-Kristensen, der har svært ved at forstå, der skal leveres byggematerialer fra klokken 7.30 til 8 og at byggeriets tidsplan er vigtigere end børnenes sikkerhed.

Ser med alvor på sagen

Der er ikke givet tilladelse til levering af byggematerialer i de tidlige morgentimer ved Fortvej og de to forældre har været i dialog med Rødovre Kommune flere gange, men i november og december måned har det ikke ændret nævneværdigt på situationen.

Som vejmyndighed skal Rødovre Kommune ellers sørge for, at borgerne kan færdes trygt og sikkert på veje og cykelstier i 2610.

”Vi har flere gange påtalt forskellige uhensigtsmæssigt adfærd ved byggeriet ved Netto og ved renoveringen af rækkehusene og vi tjekker nu forholdene endnu engang,” lover Anders Møller, der er chef for Vej- og Park i Rødovre Kommune.

Indskærper reglerne

Det er boligselskabet DAB, der er i gang med en større renovering af 130 rækkehuse ’Islevtoften II’ ved Fortvej. Det er firmaet Dominia, der er totalrådgiver og byggeleder på renoveringen og DAB ser med stor alvor på trafiksikkerheden omkring byggesager. DAB oplyser til Lokal Nyt, at Dominia har orienteret alle fag-

entreprenører om, at der ikke må være varetransport mellem klokken 7 og 9 i hverdagene – i overensstemmelse med Rødovre Kommunes henstilling.

”Desværre har vi erfaret, at ikke alle vognmandsfirmaer har rettet sig efter dette. Dominia har påtalt dette og indskærpet reglerne for levering af byggematerialer over for fagentreprenørerne,” skriver DAB i et skriftligt svar til Lokal Nyt.

DAB har desuden bedt Dominia om at opsætte et skilt, hvoraf det fremgår, at varekørsel ikke er tilladt mellem klokken 7 og 9 i hverdage.

Opsætning af et skilt skal dog godkendes af Rødovre Kommune.