Fra aktiv forælder til årets spejderleder

Annes spejderledernavn er 'Pippibjørn'. Selvom navnet mest er inspireret af hendes efternavn, bliver tankerne også ledt hen på Pippi Langstrømpe, hvis legende væsen og gå-på-mod kollegerne kan finde i Anne. Hun kan godt lide en skør idé eller en sjov leg og kaster sig også selv ud i løjerne. Foto: Red.

pippibjørn Da datterens spejderleder for fem år siden trådte tilbage, meldte Anne Lauritsen Pipper sig under fanen. Siden har hun båret spejder-uniformen med stolthed. I sidste uge blev hun kåret til ’Årets Spejderleder’.

Af Christian Valsted

Hvis Anne Lauritsen Pippers datter havde gået til håndbold eller svømning, var mor-Anne nok ikke trådt til, da der manglede en ’træner’, men som udpræget friluftsmenneske, og med en fortid som spejder, trådte hun til, da datterens spejdergruppe stod uden leder.

”Jeg ville gerne yde en indsats og jeg blev hurtigt meget involveret,” fortæller Anne Lauritsen Pipper, der i fem år har været tilknyttet Rødovrespejderne, de sidste fire år som leder.

”Jeg bruger meget tid sammen med spejderne, men det er sjovt og dejligt at lære børn og unge mennesker at kende og opleve deres udvikling,” fortæller Anne.

Fortjener at blive hædret

Der er seks spejdergrupper i Rødovre. De to største grupper er de blå spejdere fra Det Danske Spejderkorps, Rødovrespejderne, der hører til i den nordlige del af Rødovre ved Vestvolden syd for Slotsherrensvej og Hawerthi 1. Rødovre ved Espelunden.

Anne Lauritsen Pipper er gruppeleder for Rødovrespejderne, der i øjeblikket er 130 medlemmer og cirka 20 børn på venteliste. Rødovre Kommune kårer hvert år ’Årets Spejderleder’ og i sidste uge blev Anne Lauritsen Pipper tildelt årets pris, da borgmester Britt Jensen (S) kiggede forbi spejderhytten i Islev, hvor Anne og spejdertroppen var i gang med udendørsaktiviteter.

”Anne, du fortjener virkelig at blive hædret. Du bruger en stor del af din fritid på spejderne og på vegne af det store fællesskab vil jeg sige dig 1000 tak. Det arbejde som du og resten af spejderne fore-

tager, betyder rigtig meget for Rødovre. Og det har stor værdi for ikke mindst vores børn og unge,” fortalte borgmester Britt Jensen (S), da hun ved spejderhytten i Islev overrakte blomster og det indgraverede spejderskjold til