Foreningslivet lukker ikke ned

"tak fordi du går forrest. Det store arbejde du udfører er ikke kun til glæde for dig selv, det er også til glæde for hele vores lokalsamfund," lød det videre i talen fra borgmester Britt Jensen til Anton Linde

Britt Jensen, i selskab med ishockeyspilleren Anton Linde, holder fast i, at idrætslivet fortsætter. Foto: Red.

covid-19 Nabokommunen Herlev lukker al foreningsliv ned til og med den 2. januar 2021, men så drastisk træk tager Rødovre ikke, selvom 2610 har andenflest tilfælde af corona pr. 100.000 indbyggere.

Af Peter Fugl Jensen

Herlev Kommune ligger nummer 1, når det gælder antallet af coronatilfælde pr. 100.000 indbyggere. Rødovre er nummer to med de 171 test på rødovreborgere, der var positive i den forgangne uge.

Dermed var tallet for de to kommune et pænt stykke over 400 pr. 100.000 borgere, som de to eneste kommuner i landet. Herlev faktiske tal er 129 positive på en uge, hvilket har fået nabokommunen til at lukke alt foreningsliv frem til 2. januar 2021.

Så drastisk tiltag sker ikke i Rødovre, ifølge borgmester Britt Jensen:

“Nej vi lukker ikke ned. Vi hjælper vores foreninger med at opfylde de nye restriktioner,” siger Britt Jensen og uddyber:

“Fritidslivet har stor betydning for vores børn og unge. Vi og foreningerne har gode erfaringer med opdelinger af hold på voksenområdet. Og de erfaringer bruger vi også på børn og ungeområdet.”

“Vi gør som de fleste andre kommuner i området. Vi holder foreningslivet i gang med de restriktioner og retningslinjer der er,” slår hun fast.