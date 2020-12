Folkeskoleelever vælger privatskolen

Frederiksberg Privatskole i Rødovre får hvert år elever fra Rødovres folkeskoler. Foto: Mie Klingbeil

skole Hvert år skifter tre elever fra hver af de ældste klasser i folkeskolen til en privatskole, men hvorfor egentlig?

Af Christian Valsted

Flere ressourcer, bedre rammer og et bedre ry er bare nogle af de klistermærker, som byens ældste elever har sat på den lokale privatskole. Hvert år skifter omkring 13 procent af eleverne hest i vadestedet, bytter deres gamle folkeskole ud med en privatskole, og sadler i stedet op hos den private konkurrent.

“Jeg havde det ikke godt på min gamle skole,” siger Annika Lindberg Bølle, som nu er elev på Frederiksberg Privatskole.

Annika er dog ikke den eneste med den oplevelse. Vi talte med tre af hendes klassekammerater, som faktisk deler samme erfaring:

“Det var heller ikke den bedste skole, jeg gik på før. Der var meget støj i timerne og lærerne var lidt ligeglade med, hvad vi lavede,” siger Oliver Danielsen fra Frederiksberg Privatskole.

Men er det egentlig et problem.

Ifølge Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget er det ikke et problem i Rødovre, at elever tager springet til privatskolen.

“Andelen i Rødovre, der går i privatskole, er noget lavere, end den er på landsplan. Altså vi ligger, som jeg husker det, på omkring 12-13 procent, mens man på landsplan er oppe på 18-19 procent,” fortæller udvalgsformanden.

Hvorfor er Rødovres eneste privatskole så attraktiv

Ole Nielsen er på sit fjerde år som viceinspektør på Frederiksberg Privatskole. Han har et godt kendskab til lærerne, undervisningen og den daglige trivsel på skolen. Han har et bud på, hvorfor nogle elever vælger lige præcis privatskolen frem for de offentlige skoler i kommunen.

“Børnene kommer her, fordi de gerne vil gå her,” udtrykker Ole stærkt.

“Vi gør rigtig meget ud af ekstra indsats. Vi har også plads til, at man har ekstra lærere, der kommer ned i klasserne,” siger han som argument for, hvorfor nogle elever vælger privatskolen, frem for den offentlige skole.

Fagligheden skal styrkes

I Rødovre Kommune, understreger udvalgsformanden, at man arbejder aktivt for at holde på eleverne.

“Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at vikareren er en, eleverne kender,” pointerer Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Derfor har Rødovre Kommune kæmpet for færre vikartimer på de offentlige folkeskoler, så eleverne får større udbytte af deres undervisning.

“De lærer og undervisere, der er der, de skal kun koncentrere sig om at undervise i det fag, de er uddannet i,” siger han.

“Det er med til at styrke fagligheden for alle i Rødovre, også på de offentlige folkeskoler,” tilføjer han.

“Det man primært går i skole for, det er at dygtiggøre sig og det kan man godt i Rødovres folkeskoler,” mener Flemming Lunde Østergaard Hansen.