Find den bedste morgenkåbe til mænd [3 fordele]

SPONSORERET INDHOLD Skal du finde en morgenkåbe til mænd? Og vil du vide, hvad forskellen er på en morgenkåbe og badekåbe? I denne korte artikel giver vi dig tre fordele, du skal kigge efter i en kvalitets morgenkåbe. Find ud af mere herunder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Morgenkåben er en klassiker i garderoben

En morgenkåbe er den fortabte søn, der vender hjem til garderoben. Det er et stilet alternativ til de store sweatpants og beskidte T-shirts, som du har på derhjemme, når du skal slappe af og have det rart. Netop at have det behageligt og føle sig hjemme er nogle af de bedste kvaliteter ved en morgenkåbe . Den er desværre blevet glemt hos mange, men den findes faktisk i et væld af materialer og farver, som vil kunne tiltale mange. Hvad gør den så speciel?

Forskellen på en morgenkåbe og badekåbe

Det første, vi skal kigge på, er forskellen mellem en morgenkåbe og en badekåbe, som du faktisk allerede i navnet kan se forskellen på. Morgenkåben bruges om morgenen, mens badekåben bruges efter badet.

Den helt store forskel ligger altså i materialet, og hvad det skal kunne yde. En badekåbe skal helst være i et frotté-lignende materiale, der kan opsuge vandet fra kroppen og dermed gøre dig tør. En morgenkåbe er til gengæld mere afslappet og kan både fås i high-end klassen eller de lidt billigere modeller. Det skal vi kigge nærmere på i det næste.

3 fordele ved morgenkåben

Behagelige materialer

Kan bruges hele dagen

Du kan have meget andet tøj på indenunder

Behageligt materialer

På grund af den manglende efterspørgsel i de sidste par årtier er der kun en håndfuld producenter tilbage, der producerer de meget dyre, high-end morgenkåber. De kan stadig købes i bomuld, bambus, uld, silke eller kashmir, men design og detaljer er ikke så detaljerede, som de har været. Til gengæld er alle disse materialer utroligt behagelige at have på. Silke og kashmir er nogle af luksusmaterialerne, som du bare må eje, hvis du skal have en behagelig morgenkåbe på, der kan holde i mange år.

Praktisk morgenkåbe

En morgenkåbe er klart at foretrække om morgenen, ligesom navnet antyder, men den kan faktisk bruges hele dagen lang. Skal du slappe af hele dagen i weekenden, kan du sagtens have den på. Dermed skal du slet ikke tænke på, hvem der skal se på dig, men fokusere på at være så fri og afslappet som overhovedet muligt. Jo mere behagelige materialer, desto mere tilbøjelig er du til at have den på hele dagen.

Brug den sammen med meget andet tøj

Skal du alligevel hygge derhjemme i længere tid, og vil du helst ikke blive for kold om fødderne? Så kan du med fordel tage noget ekstra tøj på og stadig holde dig varm. En T-shirt, ekstra tykke uldsokker eller varme hjemmesko er blot nogle af de stykker tøj, som passer godt sammen med en behagelig morgenkåbe. Det op til dig at mixe og matche mellem alt det lækre tøj, der findes.

JBS morgenkåbe til ham

En behagelig morgenkåbe som du kan finde i gave, er en JBS morgenkåbe til mænd. Den er lavet i et behageligt materiale, så du kan have den på hele dagen. Giv den til ham, der har brug for lidt ekstra luksus i weekenden og til hverdag.

Yderligere inspiration til at finde en morgenkåbe til herre

Savner du inspiration til at finde din næste morgenkåbe? Kom ned i en af Tøjekspertens butikker og find en masse forskellige morgenkåber til herre i mange forskellige størrelser, materialer, mønstre og farver.