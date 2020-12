FIFA-fænomen på besøg i centeret

14-årige Anders Vejrgang er brandvarm og bliver betegnet som e-sportens svar på Messi. I sidste uge besøgte han Dream Gaming i Rødovre Centrum. Foto: Presse

14-årige Anders Vejrgang er brandvarm og bliver betegnet som e-sportens svar på Messi. I sidste uge besøgte han Dream Gaming i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Når store stjerner besøger Rødovre, plejer det at medføre larm og armbevægelser, men da esports-fænomenet Anders Vejrgang fra Hjørring i sidste uge lagde vejen forbi gaming-fællesskabet ’Dream Gaming’, i Rødovre Centrum, foregik det lidt i det skjulte. “Det var helt bevidst, at vi ikke meldte noget ud, så vi ikke fik et stort rykind af personer, der gerne ville se Anders spille,” fortæller Daniel K. Gustavsen, der står i spidsen for Dream Gaming. 14-årige Anders Vejrgang er på rekordtid blevet et af de hotteste navne på FIFA-scenen. Han har næsten 200.000 følgere på Instagram og regnes for en af verdens bedste spillere til konsolspillet FIFA. Alder betyder, han ikke er gammel nok til at stille op ved verdensmesterskaberne før om to år, men i sidste måned slog han den forsvarende verdensmester to gange med henholdsvis 6-0 og 7-0.