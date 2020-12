Et flottere hjem giver mere ro i sindet

SPONSORERET INDHOLD Hvis du har en stressfuld arbejdsdag, så har du i de fleste tilfælde ikke lyst til at skulle rydde op hver gang du kommer hjem. Derfor kan det tit være en fordel at rydde alt op inden du tager afsted på uddannelse, arbejde og lignende, så dit hjem er renligt når du kommer tilbage igen. I denne artikel vil vi give nogle tips og tricks til at holde hjemmet rent og ryddeligt til dig selv og potentielle gæster.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sørg for at dit hjem er hyggeligt

Det er intet bedre end at komme hjem til et hyggeligt hjem hvor man kan mærke ikke bare kan mærke den fysiske varme, men også varme i hjertet. Du kan gøre dit hjem hyggeligt med dekorationer, bløde puder, tæpper og meget mere som er med til at øge hyggen i dit hjem. Når du kommer ind i hjemmet, vil du gerne mærke følelsen af hygge og noget beroligende som gør, at du har lyst til at være her og have det dejligt.

Noget af det der kan fjerne hyggen fra dit hjem, er især rod og alt for mange fysiske genstande. Rod og beskidthed opstår når man ikke rydder op efter sig selv. Derfor er det vigtigt at du skaber dig nogle sunde vaner som gør at du husker oprydningen i god tid. Mens du spiser, kan du fx sætte tallerknerne ned i opvaske, du kan tømme skraldet når du skal ud ad døren om morgenen, du kan gøre støvsugning til et onsdagsritual og meget mere.

Udover renlighed kan du fx tilføje nogle hyggelige gardiner, som kan gøre din bolig ekstra hyggelig.

2. Overvej at skille dig af med ting

Jo færre ting man har, jo færre ting skal man have styr på. Hvis du stadig har en masse gammelt lejetøj, genstande og lignende som du ikke har rørt ved i flere år, så kan det give mening for dig at skille dig af med disse. Selvom tingene er hyggelige og du sikkert har haft en fin historik med genstanden, så skal man også lære at give slip.

Det kunne fx de tilfældige sten du fandt som barn, det sjove krus du vandt på kasino, byskiltet man tog med hjem lørdag nat og meget mere som virkede sjovt i sin tid. Alt dette fylder dog noget i din bolig og er noget som din hjerne opfanger visuelt og mentalt. Hvis din hjerne har mange ting den skal forholde sig til kan det godt blive meget trættende for den.

3. Tænk ikke for meget

Vi har hele tiden en masse ting vi skal nå som fx oprydning, arbejde, uddannelse, sociale begivenheder og meget mere. Det kan tit blive overvældende hvilket gør, at vi overvejer og tænker over hvordan vi bedst kan gribe situationen an. Tit og ofte kan det dog ske, at vi tænker mere end vi handler, hvilket gør at alt bliver udskudt alligevel. Derfor er det også vigtigt, at man til tider bare slår hjernen fra og laver en opgave af gangen. Det kan tit sætte dig i godt tempo, hvis du starter med små ting som fx en opvask.