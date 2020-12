Elever kan blive hjemme op til jul 

Tinderhøj Skole skal ikke lukkes og meldingen er, at der er kommet bedre styr på smittespredningen. Til gengæld kan elever få lov at holde fri i dagene op til jul Foto: Brian Poulsen

Skolelukning I kølvandet på den seneste debat om smittespredning på de lokale skoler har rådhuset været i kontakt med forældre, lærere og skolebestyrelser. Der er stadig ikke sundhedsfaglige argumenter for en lukning af Tinderhøj Skole. Til gengæld vil elever kunne blive hjemme i dagene op til jul.

Af André Bentsen

Rigtig mange mennesker frygter for, om de kan holde jul med deres udsatte familiemedlemmer i risikogrupperne. Ikke mindst smittespredningen på landets skoler har været vand på den frygtmølle, der i denne uge også drejer hurtigt rundt i Rødovre. Især omkring Tinderhøj Skole, hvor hver tredje lærer forleden var sygemeldt, har der været stor debat om, hvorvidt der var grund til at frygte at børn blev smittet unødvendigt op mod jul.

Mange forældre skrev i kølvandet på en artikel i Lokal Nyt på Facebook, at de synes skolen skulle lukkes, men det er der ikke belæg for, understreger både et flertal i skolebestyrelsen og på rådhuset.

”Jeg har de seneste dage haft en tæt dialog med rigtig mange mennesker om situationen på Tinderhøj Skole for at finde ud af, hvad der er op og ned i det, der er blevet skrevet i lokalavisen. Jeg har været i direkte dialog med forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, forældre der har kontaktet mig, og jeg har talt med skoleledelsen,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

En tid, hvor man bliver bange

Det viser sig desværre, at rigtigt mange forældre er blevet skræmte over den artikel, som er blevet bragt i Rødovre Lokal Nyt, til trods for, at artiklen netop understreger, at alle retningslinjer følges.

”Når der er tale om en pandemi, bliver vi nødt til at læne os tæt op ad de sundhedsfaglige anbefalinger. Som det ser ud nu, er der ikke sundhedsfaglige argumenter for at lukke Tinderhøj Skole. Der har for nogle uger siden været et større smitteudbrud omkring skolen, som er blevet håndteret efter retningslinjerne – børn og skoleklasser er blevet sendt hjem efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Derfor er smitten lige nu begrænset. Situationen er i dag en helt anden end for nogle uger siden,” understreger borgmesteren.

Skolebestyrelsen er uenig

Hun understreger, at der er uenighed i skolebestyrelsen, men at et flertal ikke ønsker, skolen skal lukkes.

”Det er et meget stort skridt at lukke en hel skole, daginstitution eller et plejehjem. Jeg ryster ikke på hånden, hvis det ud fra en sundhedsfaglig vurdering er nødvendigt,” siger Britt Jensen og understreger:

”Så gør vi det straks.”

Den sundhedsfaglige vurdering er i forhold til Tinderhøj Skole, at det ikke er nødvendigt, og at man derfor ikke bør lukke Tinderhøj Skole.

”Det er meget vigtigt for mig, at forældrene er trygge ved skolen og derfor har jeg som nævnt været i direkte dialog med både forældrenes repræsentanter i skolebestyrelsen, skoleledelsen og den lokale lærerforening. Her er der opbakning til, at skolen ikke skal lukkes. Det er vigtigt for mig at lytte til de repræsentanter, når jeg træffer en beslutning. Der er et flertal, dog ikke enstemmigt, i forældrebestyrelsen, som ikke ønsker skolen lukket,” påpeger Britt Jensen.

Dyrt at lukke skole

Hun fremhæver de store konsekvenser for forældrenes arbejdsliv, hvis man lukker en skole og en SFO uden den rigtige grund.

”Så vil det ramme både børnene og deres forældre. Børn fra 4. klasse og ned kan typisk ikke være alene hjemme, og det har derfor store konsekvenser for forældrenes arbejdsliv. Det kan vi alle huske fra den store nedlukning i marts,” siger hun og afslører, at man til gengæld er klar til at give børnene fri nogle dage før jul.

”Der er flere forældre, blandt andet skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole, som ønsker, at børnene får mulighed for at blive hjemme i de sidste dage umiddelbart før jul. Det er et rigtigt godt forslag, og det bakker jeg op. Det vil minimere risikoen for at blive smittet lige før jul. Det kommer til at gælde for alle skoler i Rødovre, og forældrene får direkte besked om det på AULA,” understreger borgmesteren.