Ekspandér og udvid din fysiske virksomhed

sponsoreret indhold Hvis du har en virksomhed som har fysiske lokaler, er det vigtigt, at du har gode lokaler og fremtidsplaner for hvordan lokalerne skal se ud i fremtiden. Disse virksomheder kan fx være indenfor brancherne logistik, e-handel, byggeri og meget mere. Hvis du har planer om at ekspandere jeres fysiske lokaler indenfor de næste par år, så kan det godt give mening for dig at læse denne artikel.

Af SPONSORERET INDHOLD

1) Få et fysisk lokale som passer præcist dine behov

Det kan være svært at leje nogle lokaler som passer præcist ens behov, da der er meget konkurrence på markedet, hvilket begrænset mængden af lokaler til rådighed samt presser prisen op på husleje. Hvis du allerede nu kan se på regnskabet og væksten at du snart skal bruge nye lokaler og allerede har råd, så kan det være at du skal kigge på noget erhvervsbyggeri.

Når du får opført et nyt og moderne erhvervsbyggeri har du muligheden for at finde alle dine behov og ønsker frem, så de kan blive opfyldt i det nye bygge projekt. Til start er det langt dyrere at bygge selv fremfor at leje et lokale, men i længden kan det godt betale sig, da man kan arbejde langt mere effektivt hvis man ikke har behov opfyldt.

Hvis man fx ikke har en reception eller mødelokaler i sit eksisterende lokale, så kan det være at der går kunder tabt, da man ikke kan holde møder med dem. Den potentielle gevinst kunne fx have løbet op i en pris som minder mere om prisen for erhvervsbyggeriet.

2) Sælg mere til eksisterende kunder

Når der bliver sagt mersalg er det ikke for kun at skabe mere økonomisk vækst i jeres egen virksomhed. Det er mere ment som at opfinde flere produkter, ydelser, services og derved skabe mere værdi for dine kunder. På den måde er det til gavn for dine kunder og samtidig også din virksomhed.

Hvis du er en lokal forretning som fx en massør, så kunne det fx være at lave et klippekort, gavekort, kurser, produkter og meget mere som kan komme dine klienter til gode.

De færreste kunder vil have lyst til at betale ekstra for den samme ydelser, så derfor at det vigtigt at du konstant skaber dem mere værdi og er bedre end dine konkurrenter. Så undgår du at de forlader dig og går hen til konkurrenterne i stedet.

3) Få flere kunder

Hvordan får man flere kunder?

Når man har arbejdet i samme virksomhed i en længere periode, så glemmer man tit hvordan man vækster og når ud til flere kunder. Heldigvis er der næsten altid noget man kan gøre ved ens marketing for at skaffe flere kunder.

Et eksempel kunne være at anvende søgemaskiner mere for at dukke op på diverse søgende kunder. Alternativt kan du ramme folk på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og lignende med betalt annoncering. Ellers kan du fx lave fysiske begivenheder i din forretning og håbe på at folk fortæller det videre til andre.