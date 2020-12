Du kan altid fange Lokal Nyt

avisnyt Ligesom alle andre bakker din lokalavis op om den fælles indsats for at begrænse smittespredning, men vi stopper ikke med at klæde dig på med vigtige nyheder fra din by.

Af Christian Valsted