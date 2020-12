Digitalt kørekort

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Så er det her. DET DIGITALE KØREKORT! Jamen jeg kan næsten ikke få armene ned af begejstring. Nu har jeg haft kørekort i 37 år og først NU kan jeg få det digitalt på min mobiltelefon. Ja, jeg tror, jeg manglede det længere, end der har været mobiltelefoner.

Af Chrummer

Hvad sker der, hvis politiet snupper dit kørekort? Snupper de så din mobil?

I dag er man jo mere ængstelig for at miste sin mobil, end for at miste sit barn. Måske folk så kører mere forsigtigt, hvis man risikerer at få frakendt sin mobil i 2 år. Og hvordan klarer de at give dig et klip i mobiltelefonen – og kan en panser overhovedet klippe i panserglas?

Der er uhyggelig mange spørgsmål, der presser sig på!

I de 37 år jeg har haft kørekort, har jeg vist mit kørekort til en færdselsbetjent TO gange, og hvor var jeg træt af, at jeg skulle gribe i inderlommen og tage mit fysiske kørekort ud af pungen. HVER gang tænkte jeg mere på det irritationsmoment, end hvor stor bøden mon måtte være. Een ting er at få en bøde, men at skulle svinge højre arm hele vejen fra rattet og op til inderlommen for at finde min pung frem, er jo nærmest uoverkommeligt – ja, der ville det da være MEGET nemmere at svinge venstre arm op til den modsatte lomme og finde mobilen frem.

”Chrumme, du er sgu også så u-smart og u-digital”

Meget muligt, men hør lige her (som vi siger i Jylland) – det har kostet os skatteborgere 45 MILLIONER kroner. For hvad?

Man bliver stoppet af politiet. Så beder de om at se dit kørekort. Jamen, hvem fanden er det, der har givet mig kørekortet til at starte med?

De tager så kørekortet og sætter sig ind i patruljevognen for at tjekke, at det nu også ER mit kørekort og om jeg er efterlyst, skylder i bøder eller ikke har betalt min forsikring – som de faktisk allerede vidste, da de scannede min nummerplade. Ja, og så dukker mit kørekort op på deres system. Ja, det er jo bydende nødvendigt at få bekræftet, at det kørekort de SELV har udstedt faktisk også findes i virkeligheden. Og det er da klart at i sådan en situation, så skal jeg da have en bøde, hvis jeg ikke har det med mig.

Sig mig er det her et fucking vendespil? Og hvis politiet ikke får et stik med to ens billeder, så skal jeg have en bøde! Må jeg have lov til at råbe HURRA.

Det ville jo være det samme som hvis min hustru sidder med vores vielsesattest i hånden og beder mig vise min vielsesring.

Men det har vi så betalt 45 MILLIONER for. Nok den mest unødvendige digitale-

gimmick. Men fair nok. Vi lader sgu da bare de ældre hænge lidt endnu fra en lift i loftet med lort i bleen. Vi lader da bare vores børn med psykiske problemer vente yderligt et år på behandling. 45 millioner er jo ingenting. Det er vel, hvad vi giver til tre fallerede minkavlere i Nordjylland for at stoppe deres lorte dyrplageri.

Men hey, der er jo noget godt ved det digitale kørekort på din mobil: Så skal du ikke fedte rundt med din pung, når du skal hente dine internetkøb i kiosken.

SMAAART. Faktisk 45 MILLIONER gange SMAAART! Nå, men hvis I finder kvajet bag denne opfindelse, så står jeg klar med baseball-battet. Skal vi sige 45 millioner slag hen over lænden?