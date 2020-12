Det svenske OL-håb der elsker Rødovre

Tommy Macias bor tæt på Rødovregaard og Damhusengen, som han ofte bruger, når han løber. Foto: Brian Poulsen

judo Han er 27 år, svensker og har lige vundet EM-bronze. Desuden er han overbevist om, han kommer hjem fra OL i Tokyo med en medalje i judo, som er sportsgrenen han lever af. Navnet er Tommy Macias og han bor i Rødovre, som han elsker.

Af Peter Fugl Jensen

Hvordan ender en svensk topatlet, der dyrker judo, som nærmest er ukendt i Danmark, i Rødovre?

”Jeg har en dansk kæreste, som godt nok er fra Silkeborg. Vi siger, at vi har slået os ned i mellem Silkeborg og Stockholm, hvor jeg er fra,” siger Tommy Macias, der sammen med Matilde har fået datteren Nova, som er 2 år.

OL-disciplinen judo er aldrig slået igennem i Danmark, men svenske Macias har det godt i det danske.

”Jeg træner tre gange om ugen med den danske judo-elite i Grøndalscenteret og to gange om ugen med Politiets judoklub. Desuden træner jeg ved siden af, så jeg træner to gange om dagen, undtagen søndag, hvor jeg holder fri,” forklarer Tommy. Han fortsætter:

”Jeg hører under Den Svenske Olympiske Komité, som er Sveriges pendant til Team Danmark. De har absolut ingen problemer med, at jeg bor og træner i Danmark, fordi mine topresultater er kommet, efter jeg er flyttet til Danmark for fire år siden.”

OL-medalje er målsætningen

Topresultaterne er medaljer til EM de seneste fire gange. I weekenden blev det til bronze i Prag, da han i kampen om bronze vandt over den regerende olympiske mester Fabio Basile fra Italien.

Rødovreborgeren Macias var forsvarende europamester i -73 kilo klassen, men han led nederlag til en schweizer.

”Jeg skulle aldrig have tabt den kamp, men jeg fik en hofteskade fire uger før EM, så jeg var træt, utrolig træt og restituerede dårligt. Jeg kom foran mod schweizeren, men trætheden gjorde, at jeg tabte kampen,” siger Macias og tilføjer: ”Ham taber jeg ikke til en anden gang.”

Næste store turnering er formentlig VM i maj, hvor Macias regner med at deltage, men ellers er OL i Tokyo den helt store målsætning.

”En japaner er favorit. Han har ikke tabt en kamp siden sidste OL, men er der nogen, som kan vinde over ham, er det mig,” siger Macias, der oser af selvtillid.

Da han vandt guld til forrige EM, blev Tommy Macias, som den første svensker, udtaget til OL i Tokyo.

”Jeg har jo trænet intenst frem mod OL, så det var mærkeligt, da det hele blev aflyst, så fra januar går forberedelserne i gang igen.”

Lever af judo og bor i skønne Rødovre

Der er base i lejligheden på Gunnekær i Rødovre, men det er ikke der, den svenske rødovreborger bruger mest tid.

”Jeg lever af judo og har derfor megen rejseaktivitet, hvilket er cirka 200 dage om året. Når jeg er hjemme, bruger jeg tid på min familie og jeg elsker virkelig Rødovre. Det er stille og roligt, men alligevel tæt på København. Her er skønt med Damhussøen og Rødovre Centrum og så kan jeg godt lide, danskere er mere åbne end svenskere,” siger Tommy, men vi spørger, om der ikke også er noget besynderligt ved danskerne.

”Jeg mener, de danske politikere til tider har en besynderlig retorik med racistiske undertoner, hvilket jeg er imod, da de hverken fremstår konstruktivt eller humane. Det er det dårlige ved Danmark,” siger den 27-årige rødovreborger og udbryder:

”Jo, Rødovre har en ’dark side’. Facebook Rødovre gruppen. Det er utroligt, hvad folk skriver.”

Judo i blodet

Tommys forældre har en judoklub i Stockholm, nærmere betegnet forstadsbyen Gustavsberg, hvor han også er vokset op.

”Jeg startede til judo som 3-årig, så jeg har judo i blodet. Jeg synes judo er fedt, fordi man skal give sig selv 100% og så er det taktiske spil totalt fedt. Det er også vigtigt, man er fokuseret hele vejen. Et lille koncentrationssvigt kan koste dig sejren, hvis man kastes på den rigtige måde. Det er ligesom knock-out i boksning,” forklarer Macias. Han fortsætter:

”Der er mange gode ting ved sporten. Det er motorisk fantastisk træning. Træningen er alsidig, man bliver mentalt stærk og man får et roligt temperament, for er man ikke rolig, vil man tabe hele tiden. Indre ro er en vigtig del af sporten. Desuden er der en naturlig kropskontakt, som ikke er seksuel, det er også vigtigt.”