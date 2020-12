Den 9. december: Det kimer nu til julefest

Hvem er det egentlig, der bor i Langhuset, og kan man kalde en flaske vin, for en middag? Vores helte føler sig presset i jagten på morderen. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Hvorfor er jeg her? spurgte Brian sig selv, mens han gik op i Langhuset, hvor Rie boede. (I 9. afsnit af årets julekalender mødes vores tre helte til en middag i Langhuset, der kun byder på vin og seriemordere)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Big J havde sagt til ham, at han skyldte hende en undskyldning, hvilket ikke gav mening for ham. Hun havde truet med at dræbe ham. Han var sikker på, han havde hørt det, selvom Big J, som de havde forladt Damhusegen, havde sagt anderledes. Og hvad havde hun fundet? Alt, han havde hørt hende sige var, at de havde spildt hendes tid, og skyldte hende middag.

Som han så det, skyldte han hende intet. Hendes opførsel havde været excentrisk, mildt sagt, og han var på ingen måde overbevist om hvorfor, når vi nu talte om spildt tid, det skulle være her, når der måske var en historie vedrørende patronen på engen.

Men måske værst af alt, så var Big J, hans ven, som han ellers troede han kendte så godt, også begyndt at opføre sig mærkeligt. Mere end normalt.

Big J var på sin egen måde altid lidt en flødebolle-charlatan på den der charmerende gadedrengemåde, der altid fik pigen med hjem.

Men nu var han blevet creepy. Han var hemmelighedsfuld, ville ikke fortælle Brian noget om, hvad der foregik og han var hurtigt stukket af fra ham, før de havde ramt krydset ved Jyllingevej og Rødovrevej ved McDonalds.

Eneste klare kommunikation, han havde fået fra sin ven, var en SMS med Ries adresse og et tidspunkt, og at den stod på middag, ’så klæd dig fint på’.

Derfor stod han nu her med en flaske rødvin, den bedste fra Føtex, i en bordeaux sweater med en lyseblå skjorte under og sine pæneste jeans.

Han gik ned af svalegangen, og stoppede op ved Ries lejlighed, men i stedet for at banke eller ringe på, fiskede han sin mobil frem, og sendte en besked til Big J.

”Er du her?”

Skærmen kiggede dovent tilbage på ham, men der kom intet svar.

I stedet hørte han en hurtig rumstering ved døren, og blev lettet over at se. det var hans ven, der åbnede døren og ikke deres såkaldte værtinde.

”Hey, hvad så Brian,” sagde Big J med et smil, der fik ham til at ligne sit normale jeg.

”Kom ind, mand.”

”Kan vi lige snakke kort herude? Bare dig og mig?” spurgte Brian, hviskende og så diskret han kunne, mens han forsøgte at se udenom sin ven, for at sikre sig de var alene.

”Bedst herinde,” svarede Big J, og det gik op for Brian, da han endelig så på sin ven, at også han kiggede hen over ham søgende efter noget, hvilket fik Brian til selv at se sig undrende omkring.

”Noget galt?” spurgte den skaldede journalist bekymret.

”Slet ikke, kom ind,” svarede hans ven, på ingen måde overbevisende.

”Okay, stop,” sagde Brian irriteret og gav slip for en dags,- hvis ikke flere ugers – frustrationer.

”Jeg vil gerne vide, hvad fuck det her er.” Brian hviskede ikke længere, og var alt andet, end sit normale rolige gemyt. Tværtimod var han klar til at tage fat i sin ven og ruske ham, noget han aldrig havde haft lyst til før.

”Er det her en prank? En slags, stop din snak om mord og hvad ved jeg? Har Nicholas fået dig til det?”

”The fuck sker her?”

Ries stemme afbrød Brian, som den kom et sted bag fra Big J, der trådte til side, så han kunne se deres værtinde, der nu stod i entreen, iklædt en rød julesweater og jeans. Et look hun tydeligvis ikke følte sig tilpas i og som Brian måtte indrømme, så akavet ud på hende.

”Big J er i gang med maden. Kom ind. Du skylder mig det efter at have spildt min tid, tidligere.”

Big J nikkede beklemt og bekræftende, og viftede hurtigt Brian ind og lukkede døren bag ham.

”Jeg…” Brian stod forvirret, lidt flov over, at hun havde fanget ham i sit udbrud, selvom han egentlig følte sig i sin gode ret til at rase igennem.

”Undskyld jeg… Jeg tog vin med… jeg ved ikke, om du drikker,” han famlede efter ordene, usikker på, hvad han skulle sige, og fumlede med flasken frem og tilbage mellem sine hænder, da Rie med et knips med fingrene fik ham til at tie.

”Kom med ind i stuen,” sagde hun og gik i forvejen. Brian så spørgende på sin ven, der tavst fulgte med og gav ham et ’følg med’ blik.

Brian trippede forsigtig efter, og blev overrasket over, hvor sparsomt hendes lejlighed var indrettet. Hans egen ungkarlehybel var ikke noget, han var stolt over.

Der lå tøj og rodede alle steder, opvask fik lov at stå i flere dage og hans sofa stank af sved, fordi han altid sov i den foran den lysende skærm i mørket. Det var faktisk det eneste sted, han var tryg, men sammenlignet med den her lejlighed, var hans lejlighed alligevel et lille kongerige.

Alt, der var, var et lille bord, hvor der stod en slukket pc, en 2-personers sofa, hvis man altså var heldig at være til den slanke side, et lille tv, en sandsæk, der hang fra en krog i loftet, og to billeder af to mænd, der hang side om side på væggen.

Den ene genkendte han som skuespilleren Jeffrey Dean Morgan. Den anden mand, kunne han ikke placere.

”Det er seriemorderen, Jeffrey Dahmer,” sagde Rie, som læste hun hans tanker, som en åben bog.

Han så spørgende på hende.

”Jeg kunne se billedet tiltrak dig…

”Hun så kort væk, som hørte hun en anden stemme og en fremmed blandede sig i hendes tanker, men så hurtigt tilbage på ham.

”Du troede ikke, jeg læste dine tanker, vel?”

”Nej,” sagde han tøvende.

Hun grinte. Ikke på den der forfriskende måde, der lige renser luften ud mellem anspændte mennesker låst inde i et for lille lokale sammen, men på en udefinerbart uhyggelig måde.

”Se selv,” sagde hun ud i luften, som når man snakker til sig selv eller en beder en Gud om hjælp.

”Så dum er han heller ikke.”

”Hvorfor hænger der en seriemorder på din væg?” spurgte Brian, og så som en tennisdommer skiftevis på Big J og Rie.

”Hvad har du fortalt ham?” Rie rettede blikket mod Big J.

”Intet!” DJ’en slog armene ud, som for at sige:

”Jeg er uskyldig.”

”Han har ikke sagt noget…” fulgte Brian forsigtigt op.

Rie så undersøgende, nærmest granskende, på dem begge og så igen væk og lignede en der lyttede. Brian så hen på sin ven og mimede spørgende ordene: ”Jeffrey igen?”

Big J nikkede.

”Jeg studerede seriemordere i mit tidligere job. Alle de store, alle de største. Alle de bizarre,” begyndte Rie at fortælle, mens hun satte sig ved bordet og gestikulerede pegende mod sofaen at de også skulle sætte sig.

”De blev en hobby for mig.”

”Så…” Brian prøvede at formulere sig, så respektfuldt han kunne.”

”Så, det er et… ’fanportræt’… eller har det noget med det der… ’Jeffrey’… at gøre”

”Jeffrey er kompliceret. Lad os sige det sådan.”

Hun så kun på Brian

”Jeg hverken kender dig godt nok eller stoler nok på dig til at fortælle dig mere om det.”

”Okay…” sagde Brian forvirret, men forsøgte at holde en rolig maske og lade som om, alt var normalt.

”Skal jeg hjælpe med maden eller noget andet…” sagde han i et forsøg på at ændre retning i samtalen, men Rie begyndte at le af ham.

”Troede du, der var en middag?”

Hun så hen på Big J.

”Han kender ikke dine skjulte tegn, som jeg gør,” undskyldte han for sin ven.

”Hvad mener I,” spurgte Brian undrende, mens Rie rejste sig op og gik ud i køkkenet.

Rie kom tilbage med to vinglas og satte dem foran sine gæster.

”Ingen middag, men godt du tog vin med, for I får brug for at skylle ned, hvad jeg har at fortælle jer,” sagde hun og satte sig igen.

”Jeg…”

Brian blev i tvivl om, hvad han ville sige. Han kunne lige så godt have ligget på sofaen og set sit yndlingsafsnit af Twin Peaks. Igen.

”Jeg ved, jeg er irriterende,” sagde hun med et smil, der var mere sadistisk end venligt.

”Og rolig nu, jeg ville ikke dræbe dig, selvom jeg sagde det tidligere.”

”Jeg…” Brian gik igen i baglås, og stirrede spejlblankt på hende, mens hun tog vinflasken ud af hans hånd og åbnede den.

”Tak, tror jeg?”

”Han har humor,” grinte Rie til Big J, der grinte mere nervøst end ærligt, sammen med hende.

”Jeg synes ikke, det var sjovt,” sagde Brian ærligt, og lød som det han var, en mand, der ønskede sig alle andre steder hen, end lige netop her i Langhuset.

”Før jeg siger mere. Fulgte nogen efter dig på vej hertil?” spurgte hun.

”Hvordan skulle jeg vide det?” spurgte Brian forbløffet.

”Nej, det så ikke sådan ud,” svarede Big J.

Det kan godt være Big J var mærkelig i hendes selskab, men han stolede nok på sin ven til at vide, der måtte være et eller andet vigtigt på færre, siden han var fanget midt i denne samtale

”Jeg vil være ærlig, jeg troede, I spildte min tid,” sagde hun. ”Jeg mener, I havde fundet en patron. Big fucking deal. Der var intet blod og ingen spor i græsset. Kun jeres og hendes… hvad kaldte du hende… Også lige meget, fodspor. Ikke noget, der var mistænkeligt. Kunne bare have været drengerøve, der havde fået fingrene i en gun og ville skyde udover engen. Hverken første eller sidste gang det er sket.” Til Brians overraskelse stoppede hun og greb flasken og tog en stor slurk. ”Alkohol dæmper ham.”

Hun pegede op på billederne på væggen” og jeg har brug for at fokusere her.”

Hun tog en ny stor slurk og rømmede sig erfarent, inden hun forsatte.

”Normalt i mit arbejde, var gerningsstederne bizarre og voldsomme. Forestil dig True Detective, bare gange ti, ja undskyld, virkeligheden er altså mere fucked up end instruktørerne kan gengive.

”Hun tog en ny slurk igen.

”Håber, du kan klare dig med dit ene glas,” grinte hun til Brian og fortalte videre.

”Min opgave var at finde de små ting, der ikke passede ind. Det menneskelige i det umenneskelige, der sladrer.”

Hun tog en laaaaaang tår, og det lignede, at hun tømte flasken. ”Det I viste mig i dag. Fucking kedeligt. Det var pænt. Faktisk alt for pænt. Og det var det du fangede i mit udbrud.”

Hun så på Big J, hvilket fik Brian til også at se spørgende på sin ven.

”Der var nogen, der overvågede os. En gammel dame med sin hund og en mand med sit barn.”

”Undskyld, hvad?” udbrød Brian, men blev hurtigt tysset på af Big J.

”Tak,” smilte Rie til ham og så igen på Brian.

”Ja, de overvågede os. De gik tur. Rundt og rundt om Engen.”

”Og”, Brian kom til at le, over hvor latterligt det lød

”Du siger, at fordi man går tur med sit barn og sin hund om Engen, så overvåger man folk…”

”Hvis man er der for at gøre sådan noget, har man ikke øjnene væk fra barn eller hund,” sagde Rie ” og ikke mod en, undskyld, ligegyldig lokaljournalist og afdanket DJ, der sammen med byens lokale tosse, tumler rundt i græsset. Og engen er ikke så spændende, at den er værd at cirkulere flere gange.”

”Så…” Brian begyndte at grine.

”Du fandt ikke noget, men siger nogen overvågede os, fordi en gammel dame og en far gik tur om engen?”

”Du tror ikke på mig?”

”Okay, okay, undskyld, fordi jeg har spildt din tid, min tid og din,” han pegede på Big J og rejste sig.

”Godt pranket, jeg ved ikke, hvordan Nicholas fik dig til det.”

”Var Miljø-Bente og patronen en del af det? Nå, men hils og sig, jeg fatter en hentydning og lader det ligge.”

”Han tror mig ikke,” konstaterede Rie, mens Brian begyndte at gå ud af lejligheden.

”Brian, vent nu for helvede,” Big J var hurtigt oppe og efter ham.

”Nej, ved du hvad, jeg troede vi var venner, det her er for langt ude.”

Brian fumlede med døren, mens Big J forsøgte at holde den lukket.

”Det her er ikke en prank, jeg sværger ved Karlas liv…”

”En gammel dame og en far, hvad fuck tænker du?”

Rie så igen væk optrinnet ved døren, som om nogen andre i rummet igen talte til hende.

”Og fedt, nu gør hun det der igen,” sukkede Brian,

”Ja, flot skuespil, virkelig talentfuldt,” sagde han med bidende ironi, der fik Big J til at daske til ham.

”Ej, styr dig lige,” sagde Big J.

”Du var der, da Goldman Sachs hev fat i os. Eller var det en del af det her.”

”Kendte du den afdøde?” Ries stemme skar gennem tumulten som en kniv gennem blødt smør.

”Kun sporadisk,” sagde han afværgende, og hadede sig selv for at svare.

”Lad mig nu komme ud,” han hev vredt i døren, kun for at Big J holdt den lukket.

”Lad os nu høre, hvad hun har at sige.”

”Okay,” Brian slog op i et stort sarkastisk smil.

”Lad os gøre børneteateret færdigt. Fortæl.”

”Vil du vide, hvor god jeg er?” spurgte Rie og gav ham et køligt udfordrende blik.

”Indtil videre, er jeg ikke synderligt imponeret, men overrask mig endelig,” lo Brian.

”Godt. Du vil bruge den her historie til at bevise noget overfor nogen. En kvinde, gætter jeg. Ser dig ikke lige, som en der spiller på eget hold. Eller er det dig selv, du vil bevise noget overfor?” Hun smilte pludselig lidt ondskabsfuldt.

”Det er dem begge, ikke sandt? Derfor du kom her, derfor du står her. Alle andre, end en besat mand, ville ikke være kommet her. Har jeg ret så langt, godt?”

Brian krympede sig under hendes ord.. Hun talte lige ind i hans ømme punkter. Så ændrede han sig. Som om han voksede sig stor og mægtig. Raseriet skummede i ham.

”Hvad fuck bilder du dig ind at bruge mine mest private ting mod mig?” Han bankede begge hænder hårdt mod Big Js brystkasse, hvilket fik den ellers større mand til at flytte sig et par skridt bagud, så Brian endelig kunne få åbnet døren.

”Fuck dig og din syge joke,” han gav Big J fingeren og vendte sig mod Rie. ”Jeg fatter ikke, hvad du får ud af at gøre det her mod mig. Håber I kan grine af mig bagefter.”

Rie vinkede hånligt farvel med fingrene, som han smækkede døren i og stormede ud i Carlsro, mens han kunne høre en dør åbne og Big J råbe efter ham.

I morgen torsdag den 10. december læser vi afsnittet af JULEMORDET ind på podcast. Det gør vi ved at parkere vores store Rødovre Lokal Nyt bil på et af de steder, JULEMORDET foregår, hvis du kan gætte, hvor afsnittet er indtalt henne, deltager du i lodtrækningen om denne lækre julegave fra Skands. Du skal skrive dit svar i kommentarfeltet på Facebook, når vi deler julekalenderen.

Uden at se sig tilbage, løb han ud og ned langs Tårnvej, mens han bandede dem begge og især sin ven, langt væk.

Han var dog kun nået lidt forbi Lucernevej, før han blev revet ud af sine tanker. Forblændet af sin vrede, havde han ikke lagt mærke til to store mænd, der pludselig var kommet frem bag ham, og greb fat i ham. Før han nåede at sanse, hvad der skete, blev han løftet op i luften og kylet hårdt ned i jorden, så hans kind kyssede asfalten hårdt og fik kæben til at ryste. Omtåget af overraskelse, chok og slag, forsøgte han at skubbe sig op igen, kun for at blive mødt og overdænget af slag, spark og tramp mod både krop og ansigt.

Som han langsomt mistede bevidstheden og sank ind i et mere fredeligt mørke, nåede han at høre Big J’s rasende stemme.

Han fornemmede, hvordan hans overfaldsmænd vendte deres brutalitet væk fra ham. Det kimede for hans ører nu. Big J spillede op til julefest.