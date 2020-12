Den 7. december: A Christmas Gift 

Redaktøren bag de lukkede døre gider ikke høre om mord og corona - Rødovre er Danmarks bedste by, og de vil kun høre om Winter Wonderland mener han i dagens afsnit, hvor Miljø-Bente giver vores helte et afgørende spor i julemysteriet. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET ”Brian, jeg må tale med dig, det er vigtigt.” Bente stod, som altid klar med en stor plasticpose af cigaretter, og ventede ved hans bord, da han kom ind på redaktionen. (Læs med i dagens kalenderlåge i JULEMORDET, hvor 'Miljø-Bente' giver en tidlig julegave i form af et spor i den mystiske julegåde, til Den Skaldede Journalist.)

Af André Bentsen

”Jeg har ikke tid nu, Bente,” sagde han afvisende, slet ikke i humør til at snakke med hende om hendes miljøkorstog. Normalt, var han mere imødekommende og blød i kanterne. Han lyttede til hende, snakkede hende efter munden og fik hende ud af vagten igen, inden han kunne nå at få dårlig samvittighed over ikke at være helt god nok til at redde hvalerne i regnskoven. I dag, ovenpå begivenhederne på Rødager, var han slet ikke i humør til løftede pegefingre og mode med mundbind. Han nærmest snerrede af hende og afviste hende skarpt, og gik direkte ind på sin chefredaktørs kontor, selvom chefen sad i møde.

”Nicolas, du må høre på mig,” begyndte Brian, så snart han var inde på kontoret.

”Brian, jeg sidder i møde…”

”Nej, ikke nu. Det er vigtigt. Jeg ved, du vil tro jeg er skør, men hør nu på mig. De overfaldt mig og Big J i går. Jeg ved jeg har fat i noget, der er en historie i det her, giv mig nu lov til at skrive den.”

”Brian, jeg sidder i møde med provsten…” forsøgte Nicolas bydende, men det stoppede ikke den skaldede journalist.

”Goldman Sachs. De opsøgte mig. Deres sikkerhedskonsulent, ham der, man altid ser i baggrunden af deres ting, han kom ned og havde en psykobitch med sig, der næsten tæskede Big J, og spurgte ind til Johannas død…”

”Brian.” Nicolas skar denne gang hårdt igennem.

”Jeg sidder med vores ærbødige provst, Børge Degn, vis noget respekt for en mand af Gud, tak.” snerrede redaktøren sammenbidt.

Brian holdte kæft for et en stund og så sig om, som vågnede han nærmest op af et tåget anfald, og så hen på provsten.

”Jeg beklager, Hr. Degn.. jeg kommer igen, senere…”

”Brian, det er okay, snak du bare. Jeg er sikker på at Nicolas har hørt rigeligt om vores juleprogram i Islev Kirke, og sikkert gerne vil høre noget mere drabeligt. Det vil jeg da gerne selv i hvert fald, fortæl endelig,” sagde provsten høfligt og overbærende, og lød oprigtigt helt interesseret.

”Tak,” sagde Brian, men følte sig alligevel flov. Han var ikke en troende eller religiøs mand, men havde altid godt kunne lide Børge. Han var god til at fremstå gudfrygtsom, men samtidig også jævn og helt nede på jorden, uden så meget fisefornemt snobbethed. Som han sad der på kontoret, eksempelvis, ville man, hvis man ikke kendte ham, ikke havde gættet han var en af Guds tjenere. Han sad med sin cowboy hat i en skjorte der gav minder om John Wayne i det vilde vesten,, et godt begyndende skæg, og slidte jeans med benene smidt uformelt, ja næsten, respektløst, op på Nicolas’ bord. Brian havde engang skrevet i en profil om provsten, at han mindede om en mutation mellem Lars Brygmann og Jeffrey Dean Mogan fra The Walking Dead. Lars Brygmansk holdning og ansigtstræk, men med Jeffrey Dean Morgans cowboy-swagger.

”Jeg er bare ikke sikker på, at andre, burde høre det her,” sagde Brian forsigtigt.

Provsten lo. ”Du afbryder mit møde, så er det vel fair, jeg lytter med? Skal vi ikke bare sige at jeg har tavshedspligt som en guds tjenere?”

Brian tøvede, men vidste, Nicolas omvendt ikke ville te sig foran en gæst og en af de mere populære skikkelser i Rødovre, og nu var tvunget til at lytte.

”Okay, jeg gør det hurtigt. Nicolas, der er sket nogle mærkelige ting, de sidste par dage.”

”Brian, jeg gider ikke høre om din konspirationsteori…” sagde redaktøren, inden provsten fulgte op med et skråsikkert:

”Men det gør jeg,” og så afventende på Brian, der pludselig følte, at han var i gang med at skrifte i et lille kirkerum.

”Jeg var til fakkeloptoget for Johanna. Rådhusbetjenten ville ikke give mig lov til at snakke med borgmesteren, om hvad Johanna sagde eller gjorde på rådhuset. Borgmesteren mødtes ikke engang med hende. . Det er sgu da i sig selv mærkeligt – jeg mener han er vel nærmest en offentlig garderobemand eller afstandsdame bare…”

”Ja, virkelig mærkeligt,” indskød provsten.

Nicolas sukkede irriteret over, hvordan hans journalist blev opmuntret af hans gæst.

”Og hvad så med Goldman Sachs?” spurgte redaktøren hurtigt.

”Jeg sad med Big J i går på Rød Stue og så kom de bare. Som i en dårlig amerikansk actionfilm og truede os. Og spurgte ind til Johanna og mønterne…”

”Mønter?” Provsten rettede sig helt op. ”Ja, undskyld, det lyder bare helt Dan Brownsk og jeg elsker den slags.” smilte han.

”Ja, Johanna fandt nogle mønter, og var forbi her, og jeg tror..”

”Og Brian tror, hun blev dræbt på grund af dem,” rundede hans redaktør af. ”Hør her. Jeg kan godt se, og forstå, at du har det sådan. Men der er logiske forklaringer på det hele. Det er borgmesterens første år. Hun skal da ikke fedtes ind i mordhistorier, det er politisk selvmord. Regeringen er først lige blevet færdig med at begrave den sidste mink, vil du så have, de skal grave snavs op fra mulden i Rødovre lige bagefter?”

”At hun lod rådhusbetjenten snakke med Johanna, er vel ikke meget anderledes end når du er pisse uhøflig og lader vores praktikanter snakke med Bente, fordi du ikke selv har styr på antallet af vilde blomster i baghaven, vel?”

”Det er ikke helt det samme..”

”Jo, det er Brian. Det er præcis det samme. I vores borgmesters verden er det. Hun skal fylde store sko ud, og med Smedens farvel, så er alle klar til at hakke i hende. Tror du ikke, hun skal prioritere sin tid? Og angående Goldman Sachs. De er amerikanere. Hvad havde du forventet, de gør? Det er skyd først og spørg bagefter.”

”Hvad nu, hvis de skød lidt for meget og dræbte, Johanna.”

”Brian, nej. Bare nej,” vrissede redaktøren.

”For helvede. Vi er en lokalavis. Selvfølgelig Danmarks bedste, fordi Rødovre er Danmarks bedste by, måske lige hvis man ser bort fra fodboldholdet. Men i forvejen er det svært for os at blive taget seriøst. Vi kæmper mod de store medier, der i forvejen selv kæmper mod Google og Facebook. Hvor tror du vi er i fødekæden?

Hvis vi begynder at skrive, Dan Brownsk, som vores kære provst her siger, hvad tror du så, der sker?” Han sukkede og lukkede øjnene i, og fremførte en række akavede armbevægelser og prustede tungt ind og ud gennem næsen, så man næsten kunne høre, hvor irriteret de små hår i næseborene blev af den påtagede magtdemonstration.

”Det lærte jeg af en asiat….. i Asien,” sagde han lige så dumt, som det var…..dumt.

”Det kaldes indre ro.”

Han tog flere dybe prustende indåndinger på denne måde og lange overdrevne sukkende udåndinger. Han åbnede øjnene og så på Brian igen, som en oldefar på et uartigt barnebarn.

”Vil du gerne have en arbejdsplads, Brian? Vil du?”

”Vil du gerne have, at vi alle har en arbejdsplads?”

”Lad mig nu bare kigge på det…”

”Nej, hvis du vælger at følge den historie, så må du sige op og gøre det for egen tid og regning. Jeg betaler ikke for det der.”

Provsten rømmede sig. ”Undskyld, spændende som det er, må jeg vist hellere bede om forladelse og komme videre.”

Han rejste sig: ”Nicolas, tak for din tid.”

”Tak Børge og undskyld, du skulle høre det her,” sagde redaktøren undskyldende.

”Forretninger er forretninger, og man skal have styr på den slags, så jeg forstår,” sagde provsten høfligt og undertrykte en lignelse fra testamentet om kameldriveren, der kun arbejdede i arbejdsdagens sidste time, den ellevte time, men alligevel fik samme løn, som alle de andre kamelarbejdere.

Provsten trykkede i stedet bare redaktørens hånd, inden han vendte sig mod Brian.

”Brian, det lyder som en god roman, but don’t quit your daytime job. Bare et godt råd. Jeg håber du kommer forbi og skriver om vores juleprogram.”

”Det kan jeg love dig for, han gør,” kaldte redaktøren efter ham, og så på Brian.

”Brian for helvede… Jeg gør det her for at beskytte dig.”

”Beskytte mig?”

”Ja, din karriere. Min avis…”

”Hvad kan der ske, hvis du gav mig lov til bare at undersøge det… bare et par dage. Betragt det som en julebonus.”

”Brian,” redaktøren rakte ham en papirfolder fra Islev kirke. ”Juleprogram. Det er din opgave. Ud. Bente har også stået derude og ventet længe. Du viser hende respekt nu, vi skal ikke brænde de ildsjæle vi har i byen af. Ud!”

Brian forlod sin chefs kontor, rasende og ydmyget, men mest af alt frustreret. Han følte sig, som ham sheriffen i Dødens Gab, der talte for døve øver om at åbne stranden igen for badegæsterne, selvom hajen var lige der. Med synlig finne oven over bølgerne og det hele.

Han satte sig, med papirfolderen næsten krøllet i sin næve, og så på Bente.

”Jeg hørte, hvad I snakkede om…” hviskede hun lidt for anmassende efter Brians smag.

”Hør.” Han holdt hånden bedende op.

”Jeg er i super dårligt humør. Jeg… jeg undskylder på forhånd. Jeg er og har ikke været sød ved dig… Men, jeg kan ikke overskue det lige nu. Så enten, kom igen i morgen og jeg prøver at love at være i bedre humør, og ellers sig, hvad du har at sige, og jeg skriver det ned, men forvent ikke noget mere af mig lige nu.”

”Brian, jeg ved, jeg irriterer dig. Jeg irriterer mange mennesker. Men at forsvare miljøet og komme med ubekvemme sandheder ER irriterende,” sagde hun tilgivende og åbnede posen for ham.

”Og som sagt, jeg hørte hvad I snakkede om. Se lige på den her cigaret.” Hun nikkede ned i posen.

Brian gned sit ansigt.

”For helvede, cigaretskodder altså, hvad blev det næste. Coronakunst af døde pelsdyr?”

”Hvad?” Han så først dovent ned i posen, men hans blik blev hurtigt fanget. Meget, meget hurtigt.

Nede blandt skodderne, og dem var der mange af, lå en fin patron. Ikke en af de unges lattergaspatroner. Nix, en af dem fra en rigtig pistol, der slår mennesker ihjel Mennesker, som Johanna.

”Det er en meget interessant cigaret,” svarede Brian.

”Jeg fandt den ved Damhusengen, natten efter hende, der blev skudt,” begyndte Bente, inden Brian tyssende afbrød hende, og næsten begyndte at skubbe hende ud af redaktionen.

”Brian, nu viser du respekt,” rasede hans redaktør fra sit kontor, der kun kunne se Brian skubbe den stakkels kvinde afsted.

”Jeg har faktisk fået et kæmpe tip, om en god historie,” sagde Brian hurtigt: ”Rødovre har fået en grøn profil. Nu kan Parisaftalen bare komme helt til Vestegnen, hvis den tør, Bente er faktisk lige ved at skulle vise mig nogle nye tiltag.”

Redaktøren stirrede undrende på ham. Redaktøren, ja alle på avisen, vidste, hvordan Brian normalt havde det med Bente ”Prøver du at fedte for mig? Gøre din skade fra før god igen?”

”Ja,” svarede Brian og håbede løgnen var troværdig.

Redaktøren slog over i et bredt grin ”For helvede, det virker Brian, godt arbejde. Læg du den energi altid i dit arbejde, så skal det nok gå og måske, der vanker en lille christmas gift til dig i år alligevel så.” Redaktøren lo tilfreds med sig selv og sejren, og lukkede døren ind til sit kontor.

”Brian, jeg,” Bente forsøgte at tale igen, men Brian trak hende med sig udenfor huset.

”Ikke her,” sagde han lavt, mens han førte hende udenfor på parkeringspladsen. ”Kan du vise mig, præcis, hvor du fandt den …den…” han så sig omkring ”cigaret henne?”

