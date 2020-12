Den 22. december: Rudolph, The Red Nosed Reindeer

Dagens afsnit af JULEMORDET er forbudt for børn. Alting løber løbsk, da vores venner bliver fulgt ind i Rødovre Port, hvor amerikanerne er på jagt efter hævn og en skat, der er blevet stjålet fra dem engang for længe siden. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET NEC’s database gav dem informationer om deres to mest fremtrædende modstander. Thom Payne, tidligere Navy Seal i den amerikanske hær, underskrev alle sine sleske beskeder med lilla hjerter for at minde tøserne om, at han engang har modtaget The Purple Heart overthere. (For første gang i Lokal Nyts historie, er der aldersbegrænsning på: Læs ikke julekalenderen, hvis du elsker jul og er under 18 år!)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

…Det var inden han blev privatansat hos Blackwater Silent Professionals, et privat militært firma, der oftest betød koncerner og private virksomheders interesser i Mellemøsten, Afrika eller Sydamerika, og nu, Goldman Sachs.

Claire Silver, kandidat til Navy Seals, men fravalgt af mentale årsager i udvælgelsens overtid. Senere fem ukendte år, hvor der fra NECs kilder blev gættet på træning med Fremmedlegionen, men også her forlød det, hun blev kasseret på grund af mentale udfordringer, herefter opgaver for private kontrakter. Der blev igen fra kilder gættet på den italienske mafia, russisk efterretningstjeneste og yakuzaen og måske endda de Sydamerikanske narkokarteller, inden der endelig kom papirer på hende hos Blackwater Silent Professionals, hvorfra hun efter nogle år, havde fulgt med Thom til Goldman Sachs.

De andre jakkesæt virkede ikke interessante. Ganske vist havde de fine militærpapirer eller på anden vis en autoritær baggrund hos politiet eller efterretningstjenester, inden de havde søgt det velbetalte job hos Goldman Sachs, men deres profil tydede ikke på deciderede ledertyper, men mere hired guns, der ville følge den næste store pengesæk, så snart den blev smidt på bordet. Det betød jo ikke, at de ikke var dødsensfarlige i kamp.

”Læg dertil en røvfuld af guldrandede advokatsvin uden moral, og så har du det vi er oppe imod,” konstaterede Rie, mens hun gennemgik alt materialet, Fatma på rekordtid havde fået samlet sammen. De sad sammen med Big J og Brian rundt om et stuebord hjemme hos Randi, som Fatma havde set sig nødsaget til at bedøve med medicin for at få ro på kvinden.

Fatma havde forsøgt at afhøre hende, få detaljer på datterens kidnappere og information om, hvad de havde sagt og hvordan de havde ageret, men meget lidt havde været brugbart. Kun sted og krav og ellers bare edder og forbandelser mod Big J, Rie og Brian.

”For helvede, kan vi ikke bare give dem, hvad de vil have? Vi har jo Tyrens Øje, ikke?”

Big J forsøgte at holde hovedet koldt og være til nytte, for sin datters skyld, men som hvert minut skred frem, blev han mere og mere presset.

”Kan vi ikke bare sige, at de nok skal få information fra os, og så kan jeg få min datter tilbage? Lad dem tage, hvad helvede de vil.”

”Uanset hvad Tyrens Øje skjulte,” indskød Brian:

”Så talte de om Rødovres sjæl. Jeg ved ikke om det overhovedet kan lade sig gøre at give dem noget som helst,” sagde Brian, der forgæves forsøgte at huske på hvad Provsten havde fortalt ham.

”Det lød som science fiction, næsten,” tilføjede han.

”Min datter er mere værd end Rødovres fucking vækst, fuck den her by, jeg vil have min datter,” rasede Big J og føj op fra sit sæde og begyndte at strejfe rundt i stuen.

”Det er meget simpelt, vi kan kun give dem det, de, eller rettere hun, vil have,” sagde Rie ”Mig. Jeg kan ikke se den er længere.”

”Jo, den er,” sagde Fatma

”I har os. Vi laver et stort raid. Tager pigen tilbage med magt. Vi har loven på vores side, det har de ikke.”

”Men de er fucking skydegale og de er dygtige til det. Det vil se godt ud for pressen, at den danske stats politi ligger i åben ildkamp med private kampstyrker fra Amerika. International krise i Rødovre, anyone?” sagde Rie.

”Skid hul, i Danmark og USA, jeg vil bare have min datter!” skreg Big J, hvilket fik Brian til at forlade bordet og gå hen for at få sin ven kølet ned.

”Biggy, vi har brug for dig med et cool hoved nu,” sagde journalisten, dog med den modsatte effekt.

”Brian, med alt respekt, du er ikke forælder, du fatter ikke det her. Du… skal ikke tale til mig om cool eller noget, for så smadrer jeg dig sgu. Og undskyld Rie, jeg vil hellere ofre dig, ja undskyld, jer alle sammen, hver en af jer, for at få min datter tilbage.”

Ordene gjorde ondt hos Brian, men han forstod dem fuldt, også selvom hans ven ikke troede på, at han kunne.

”Jasper har ret, ” sagde Rie og rejste sig.

”Kom, vi kører derhen og henter din pige.”

”Rie, stop det,” rasede Fatma og stillede sig i vejen for hende ”Det her er ikke en fucking actionfilm og du er ikke en revolvermand i en western med den smarteste hat i byen. Jeg kan som betjent, ikke bare se på, at du gør det her.”

”Det var da ellers sådan det plejede at være,” smilte Rie hånligt.

”Du afhørte folk, fik detaljerne om, hvor vi skulle lede, Jeffrey og jeg fandt sporene og så tæskede vi morderne.”

”Rie,” Fatma skulle beherske sig for ikke at klappe sin veninde en.

”Hvad end du tror, du har i dig, den dæmon du bilder dig ind du har, den er ikke virkelig,” hun talte indtrængende og lagde hænderne på sin venindes skuldre.

”De mordere, vi fangede sammen var måske koldblodige stjernepsykopater, men på bundlinjen var de amatører for sådan nogen som os.”

Hun hev Claires papirer frem og smed dem næsten i hovedet på Rie.

”Hende her? Hun får os to til at ligne en to piger, der slås om en storbarmet dukke i et hemmeligt hjørne af børnehaven.”

”Du har ikke en dæmon, der kan give dig superkræfter. Fat det nu. Hun dræber dig. Jeg kan ikke bare se på.”

Rie svarede ikke. Hun så bare beslutsomt på Fatma.

”Det er Jeffrey, jeg taler med nu, er det ikke?” sukkede hun.

”Jo, det er,” sagde Rie, nu med en dybere stemme, og så igen på Big J og Brian.

”Kom så drenge. Vi har en pige, der skal reddes”

”Nej, stop”, Fatma greb fat i Rie og pressede hende hidsigt mod væggen.

”Jeg fucking anholder dig, hvis du går ud af den dør. Vi gør det her sammen. Politiet rykker ind, får pigen ud…”

”Pigen dør og du ved det,” vrissede Rie.

”Vi når aldrig ind til hende. Ikke en gang sikkert, vi vinder over dem, uanset hvor meget loven er på vores side. Hvis Rie og jeg dør, fint, så lever pigen, og glædelig jul til familien her.” Hun tog fat om Fatmas hænder og fik dem blidt af sig.

”Og dør vi, så laver du dit NEC shit bagefter, okay? Pigen skal bare ud, det er det vigtigste.”

”Jeg fatter ikke, jeg leger med på det her,” sukkede Fatma ”Hvis du skader min veninde…”

”Så er vi allerede døde, who the fuck cares!”

Rie smilte.

”Fuck, at jeg, af alle personer, skal tale om at redde liv. Rie og jeg har været sammen for længe med duksedrengene,” hun nikkede mod Brian og Big J.

”Rie har overladt rattet til mig. Stol på hende, som hun stoler på mig, okay? Det er for pigens skyld.”

Fatma sukkede anstrengt.

”Jeg vælger at lytte til konsulentens råd, men fejler I…”

Rie nikkede og så igen på drengene.

”Kom nu for helvede.”

Der var tavst som graven i bilen.



Brian kørte den lille trio hen til den lille parkeringsplads et stenkast fra Rødovre Station. Det var her de lokale pushere var blevet trængt hen af lokalpolitiet, som var begyndt at sætte heste ind med særlig god lugtesans mod hashsalget i Kærene.

I buskene ved den lille parkeringsplads bag buschafførernes lille frokostskur var ideelt til at gemme små poser i buskene, fordi, der aldrig holdt nogle biler der og ingen kunne se ind udefra. Før nu.

Med byggeret af Rødovre Port, der selvom det ikke stod færdigt, ragede godt op i himlen, kunne kidnapperne se dem komme uanset fra hvilken retning, de var kommet fra.

Men det betød ikke noget for det ulige hold i bilen.

Kun én gang havde Brian forsøgt at tale…

”Det er min skyld, at din datter er i fare, undskyld Big J,” men han var hurtigt blevet skudt ned af DJ’en.

”Jeg magter ikke det der, lige nu, Brian. Virkelig ikke.”

”Bare hold øjnene på vejen, og ellers hold kæft,” havde Rie fulgt op.

Derfra tavshed, hvor de hver især forberedte sig på, hvad der end måtte møde dem. Brian var taknemmelig for, at han sad bag rattet i bilen, så han havde noget at fokusere på og for en stund havde ansvaret for deres sikkerhed. Havde han ikke kørt bilen, havde han ikke kunnet være i sig selv af skyld og skam, over, at det var kommet hertil på grund af ham.

Hans venner var først blevet kidnappet, nu også hans vens datter. Alt sammen, bare fordi han havde set muligheden for en god historie.

”Havde han dog bare sagt ja til et mere stille job længere væk fra København. Folkebladet manglede altid gode folk med egne klummer, tænkte han, mens han næsten robotagtigt satte blinklyset i gang og drejede ind over busholdebanen og trillede ind på parkeringspladsen.

”Hvad skete der inde i Big J og Rie, tænkte han, mens han kiggede i bakspejlet.

Han kunne gætte på, hvad Rie lavede. Hun snakkede med Jeffrey, hvad han end var. Forberedte sig på kampen. Men Big J? Hvad fanden skete der i hans hoved lige nu? Hadede han sig selv? Hadede han Rie? Hadede han ham, altså Brian? Hvordan forberedte man sig på at skulle hente sin kidnappede datter? Tænkte han på, hvad de havde gjort ved hende? Hvad der ventede ham og dem?

Brian var glad for det ikke var ham, der skulle stå med de følelser.

En usagt intensitet spredte sig i bilen, og det var som om de vågnede op.

”Få jeres game fjæs på drenge,” afbrød Rie i en mørkere stemme end normalt. Jeffrey var på nu. Mærkeligt nok, gjorde det på sin vis, Brian tryg.

Der var lavet et hul i hegnet, hvor to mænd, iklædt selvlysende sikkerhedshjelme og veste vinkede dem ind.

”Hvis vi nu ikke klarer det her,” begyndte Brian, men blev igen afbrudt.

”Vi klarer den. I hvert fald Karla og Big J,” sagde Rie, eller Jeffrey var det vel, der talte igennem hende.

Det sagde lidt om vanviddet, at Brian købte den her præmis om en dæmon i en kvinde.

”Hvad angår os to…” Rie fortsatte og så på Brian:

”Det er noget helt andet.”

Brian nikkede forstående. Big J sprang ud af bilen og sprang aggressivt henimod de to mænd, der ellers forholdsvist uskyldigt havde vendt sig for at gå i forvejen, så gæsterne ikke følte sig truet – og folk udefra ikke kunne se, at der var noget forkert på færde.

”Hvor helvede er min datter?” rasede han, som han greb fat i manden med den farvede vest, og rystede ham, kun for at blive sendt i knæ med et velplaceret spark fra den anden mand.

”Rolig, store mand,” sagde vagten, der talte med stærk amerikansk accent, mens han igen forsigtigt for ikke at skabe unødvendigt drama, trak sin pistol langsomt fra buksebagen.

”Din datter er i sikkerhed.”



Den anden vagt trak lidt hurtigere våben mod Brian og Rie, der begge rakte hænderne op i luften for at bevare roen i situationen.

”Det var I længe om,” sagde den ene.

”Vi var ved at tro vi skulle have pigen med tilbage til USA og I bare var ligeglade…”

”For helvede, vi har været fanget af den lorte loge,” rasede Big J forsat og kom op, og kun på grund af våbnene, forholdt han sig prustende af raseri, på afstand, selvom hans blik fortalte at han kunne dræbe lige nu.

”Stadig sent på den. I det mindste kommer hun hjem til jul,” sagde den selvlysende vagt.

”Kom, de venter herinde.”

De førte an ind i bygningen, der var henlagt i mørke, men næsten stod færdig. Enkelte steder manglede stadig vinduer, noget facade og der var lidt stillads tilbage her og der, der manglede, lys, el, varme og vand, men generelt begyndte man at kunne ane hvordan den færdige bygning ville se ud.

Bagerst i bygningen var dog et skarpt lys tændt. Et af de klassiske lys, der ikke var det naturlige stue- eller kontorlys, men en alt for skarp, kunstig belysning, der hørte sig til på netop byggepladser, ’generatorlys’ kaldte Brian det.

Lyset skar først i hans øjne. Så, efterhånden som han vænnede sig til det, kunne han se de mange generatorer der stod og brummede, lamperne der var sat op, og vinduerne der var hermetisk lukket til, som var det vampyr, der boede derinde og skulle lukke alt lys og nysgerrige blikke ude.

Han genkendte nogle af mændene der stod der. Thom var der. Han holdt sig i baggrunden, tyggende på det, der lignede en pebermyntestang, – en af de der hvide og røde stokke, som danskerne elskede at proppe på træet og synge skulle spises, men som faktisk tog sig bedst ud i en gang hjemmelavet snaps.

Den mystiske amerikaner betragtede dem med en høgs observerende blik, og lignede en, der var klar til at slå ned hvert øjeblik det kunne være. Et par mænd og kvinder i sorte dragter, bevæbnet, var spredt rundt omkring, nogle i lampernes skygger, andre frit fremme i lyset. Og endelig, Karla, der sad bundet til en stol, gaffa for fødder, ankler og munden, med Claire, kun iklædt en sportstanktop og stramme træningsbukser, lænet ildevarslende henover pigens skulder.

”Karla,” udbrød Big J og løb hen mod sin pige, kun for at blive afskåret af to mænd, der trådte ind foran med våben hævet og fingrene på aftrækkeren.

”Giv mig min datter!” skreg han.

”Så, så, så, se, jeg sagde jo farmand nok skulle komme,” sagde Claire, mens hun kradsende en skarp negl henover Karlas kind, så pigen lukkede øjne og lavede grimasser af ubehag og så hen mod Rie og Big.

”Og han tog det, jeg ønskede mig til jul, med herhen.”

Hun greb Karla om hagen og kinderne og klemte til, så pigen fik salamanderlæber.

”Du har en super farmand, skattepige.”

”Lad min datter være, din fucking bitch!”

Big J spyttede ordene hadsk, som var han et frådende monster, hvilket ikke påvirkede den amerikanske kvinde synderligt.

”Ville du ikke have, jeg ringede til dig da?” lo hun sadistisk, hentydende til deres første møde på bodegaen.

”Betragt det her som en romantisk gestus” sagde hun og slap Karla. Hun rakte hånden bagud, og en af vagterne gav hende en kniv.

”Hvis du så meget som krummer et hår på hendes hoved…” spruttede Big J.

”Så hvad?” Claire slog hentydende ud til omgivelserne.

”Jeg kunne dræbe den her pige lige nu og her, uden der ville være noget som helst, du kunne gøre ved det.”

Før Big J nåede at svare, gav Rie en hurtig albue til sin personlige oppasser, der sad lige i solarplexus og slog luften ud af ham i sådan en grad, at han sank sammen i knæ. Brian var hurtigt støttende ved sin ven, mens Rie trådte hen og slog indbydende ud med armene.

“Det var mig, du ville have. Var det ikke det, du havde sagt?” Rie nikkede mod Karla.

”Lad hende gå. Jeg er lige her.”

Rie så sig derefter hentydende om.

”Og der er jo ingen chance for, at jeg kan stikke af.”

Claire stak spidsen af kniven, drilsk mod Karlas kind, og snurrede den lidt mellem sine hænder, så spidsen lavede en fin lille rød plet på pigens kind, inden hun hev kniven til sig.

”Det er du nemlig,” og skar pigen fri.

”Og et løfte er et løfte.”

Hun skubbede pigen pludselig ned på stolen, så hun væltede ned på knæ og hænder.

”Far,” skreg Karla og rendte grædende hen i Big J’s favn. Sin datters tilstedeværelse hos ham, fik ham til at glemme, at luften var slået ud af ham og fik ham op. Han knugede sin pige tæt ind til sig.

”Sssshh, det er okay skat, Far er her.”

Han kyssede sin piges hovedbund og drejede omkring, væk fra alle våbnene og Claire, som for at skærme hende mod monstrene under sengen.

”Jeg vil hjem,, far,” snøftede Karla.

”Vi går nu,” hviskede Big J og begyndte at gå tilbage fra, hvor de kom, kun for igen at blive afskåret af to vagter.

”Lad nu min datter gå, i det mindste hende,” råbte Big J frustreret, og forsøgte stadig at stå beskyttende foran sin datter.

”Desværre, ingen går, før det her er færdigt,” smilte Claire og gik med kniven legende fra hånd til hånd og mellem sine fingre, hen imod Rie.

”Helt ærligt, lad de to gå og journalisten og jeg bliver,” sagde Rie.

”Du kan endda få den første gratis.”

”Virkelig?” smilte Claire og gik helt tæt op af Rie, og holdt øjenkontakt mellem dem, mens hun lod knivens blad løbe ned af Ries hals og bryster, for så at dreje kniven i hånden, som for at gøre den klar til at hugge, og satte den skarpe spids mod Ries brystkasse.

”Det ville være så nemt,” hviskede Claire med et bredt, nydende smil, inden hun sænkede kniven og kastede den bort.

”Den første?” spurgte hun så igen, og Rie nikkede.

”Helt gratis.”

Claire smilte, og så Rie ind i øjnene i et kort øjeblik, inden hun pludselig smækkede hende en skalle, der gav et ordentlig bræklyd fra sig, og Rie, der bare sank i gulvet, med blod rendende fra næsen.

”For satan,” snerrede hun på jorden, med en hånd stadig på næsen, mens hun forsøgte at komme op igen, kun for at blive holdt nede af Claire med solide spark til bryst og mave. Claire dansede let, helt som en ballerina høj på ecstasy, rundt om Rie, og så hen på Big J og Karla.

”Godt, I to, smut med jer. Glædelig jul,” sagde hun og kaldte så drilsk efter Big J, som de flygtede ud af bygningen:

”Ring til mig,” og sendte et luftkys efter ham.

Imens forsøgte Rie igen at komme op, kun for at blive trampet ned igen af Claire, med solid støvledans på ryggen af eksbetjenten.



”Åh jeg har glædet mig til det her,” hvinede Claire frydefuldt, næsten seksuelt opstemt, som hun trak sig væk fra Rie og gav hende lov til at komme op denne gang.

”Kom så, psyko, lad mig se, hvad du kan.”

Rie smilte, med blodet stadig rendende ned over læber og hage og dryppende ned på hende og jorden.

Hun tog forslået sin jakke af og begyndte at bevæge sig imod Claire med knyttede næver.

De to kvinder bevægede sig dansende i en cirkel, som to sværvægtsboksere, der vejede hinanden an, inden det kortvarigt eksploderede mellem dem.

Rie lagde først ud med en brændende knytnæve, der skar igennem luften og gik derefter efter en knockout i første punch. Tydeligt hun ønskede en gentagelse af deres første møde på museet, men Claire undveg, dukkede under næven og den strakte arm, og ramte i stedet plet med to solide nyreslag, der fik Rie til at vakle og synke ned på et knæ, inden hun kom op igen.

Claire nød klukkende synet, og gik til angreb. Et langt, springende, sving med højrehånden, som Rie undveg, kun for at få venstrenæven, der planlagt kom lavere og mere direkte, lige i ansigtet, og blive sendt til jorden.

”Hvordan føles det,” skreg Claire og lossede med alle kræfter til Ries krop, så hun rullede rundt på jorden, som hun forsøgte at slippe væk.

”At vide, man ikke er andet end Queen-shit” endnu et solidt spark, fik denne gang Rie til at dreje om på ryggen, og ligge og gispe efter vejret. Noget, der blev mere besværligt, eftersom Claire med et solidt tramp, fik eksbetjenten til at krølle og krympe sig sammen i fosterstilling.

”DU er færdig,” lo Claire og flåede Rie om på ryggen og satte sig henover hende. Hun greb Rie i ansigtet og slog hendes nakke ned i jorden, og fulgte op med endnu en knytnæve. Ries ansigt var et blodigt rod at se på, hendes ene øjne lukket hermetisk og allerede sort, mens en grå farve spredte sig ud i små tråde omkring det. Claire hev Rie op at sidde og gav hende et dybt smækkys på læberne, så Ries blod, også var i hendes eget ansigt.

”Glædelig jul, bitch”, grinte Claire og lod Rie falde tungt ned på jorden. Hun rakte afventende hånden ud, og kniven fra før, blev rakt til hende igennem. Med den anden hånd greb hun Rie om halsen og klemte til.

”Og nu siger vi godnat.”

Claire huggede til, med alt hvad hun havde, og sendte kniven tordnede ned mod Ries ansigt, kun for, at eksbetjenten, greb hende ved håndleddet, knivens spids millimeter fra hendes raske øje, og hurtigt vred hånden rundt, så et kæmpebræk lød, og Claire hylede af smerte. Med en albue, slog hun Claires anden hånd af sin hals, og katapultliserede sig op og stangede Claire af sig, ved at sende sit hoved som et spyd mod amerikaneren.

Rie knurrede og slikkede sig nydende om sine blodige læber.

”Min tur,” smilte hun og angreb Claire, der forsøgte at forsvare sig med én hånd, som Rie hurtigt eliminerende med blokader, og konstant angreb den brækkede hånd, med slag og greb, så Claire måtte sænke paraderne i spontane smerteudbrud, og Rie kunne lande slag på hendes ansigt og krop. Endnu en gang, ligesom på museet, smadrede Rie amerikanerens næse med en solid knytnæve, og fulgt derefter op med et velplaceret slag på munden, der ramte så perfekt, at Rie kunne mærke Claires tænder give efter og ryge ud af munden eller, håbede hun, ned i halsen, hvorefter hun, som hun faldt hostende til jorden, kun for at spytte dem op og ud igen. Blod rendte fra hende. Claire kravlede desperat mod kniven, som Rie legende hele tiden sparkede væk, konstant lige udenfor Claires rækkevidde.

”Hvordan føles det,” skreg Rie grinende og spyttede blod ned på Claire.

Hun ekkoede hendes hån fra før, mens hun legende holdt Claire væk fra kniven og holdte hende nede med spark og tramp, men til sidst fik nok af legen og med et hårdt tramp, satte hælen i den skadede hånd og vred den rundt med ubehagelige lyde, som en hånd aldrig skal kunne sige, til følge. Claire sprællede og vred sig hysterisk i smerte, og formåede hulkende at flå sin hånd fri. Hun forsøgte at komme op på benene igen, kun for at blive sendt ned til tælling med en solid baghånd, der ramte perfekt på kæben og gav hende et glasagtigt blik.

Rie greb kniven og satte sig henover hende.

”Hallo, er du der?” Hun klappede drilsk og opkvikkende Claire på kinden og holdte kniven frem foran hende.

”Glædelig jul .. og godnat.”

Rie stak kniven mod Claries ansigt, der mest af alt lignede en makaber udgave af Rudolf med den blodrøde næse, men i samme bevægelser, slap hun amerikaneren med sin frie hånd og blokerede for den med kniven.

”Nej,” skreg Rie selv og faldt af amerikaneren til jorden, og lå og vred sig, mens en helt ny kamp, denne gang med Jeffrey, startede.

”Hun ville dræbe os.”

”Vi er ikke som hende.”

Jo, vi er

”Nej, aldrig,” skreg Rie og trak kniven ud af sin ene hånd og kastede den væk, hvorefter hun skreg et, bedst beskrevet, som umenneskeligt skrig, der rungede igennem bygningen og kollapsede forpustet sammen.

Kampen var forbi. Flere af vagterne søgte hen til Claire og hjalp hende op, mens Brian løb hen til Ries side.

”Er du okay? Hvem er der nu?” spurgte han, skræmt og kridhvid i ansigtet, af voldsballetten, han lige havde været vidne til.

”Mig, din idiot,” brummede Rie, men så alligevel taknemmeligt på ham.

”I kan gå,” lød det fra Thom, der nu trådte frem fra sin plads, og så ned på dem.

”Gå med jer. I hører ikke fra os igen. Vi hører ikke fra jer. Deal.”

”Deal,” sagde Brian og hjalp Rie op og fik hende med sig ud.