Den 21. december: Sikken voldsom trængsel og alarm

Brian går under jorden for at finde svar på, hvorfor den amerikanske arkæolog og hans redaktør skulle myrdes. "Men under jorden på atomkirkegården ved Absalon Camping, møder han andre end dem, han havde forventet. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Brian så sig overvældet omkring. Myten var bestemt ikke sand. Den var langt fra sand, for den var sørgeligt underdrevet. Provsten førte ham igennem noget, der ikke bare var en tunnel, men en hel labyrint...(Hvor fører provsten vores helt hen i JULEMORDET? Læs og genlæs dit lokale julemysterium lige her)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

…nærmest designet som en myretue med utallige passager, gange, døre med rum, der indeholdt Gud måtte vide hvad.

Alle gange og rum var belyst af dunkle rustne lys, der gjorde det praktisk talt umuligt at navigere eller finde rundt.

”Hvad er det her?” spurgte Brian, mens han desperat forsøgte at huske vejen tilbage, når han, naivt, drømte om den spontane flugt han ville arrangere for Big, Rie og sig selv.

”Nogle kalder det atomkirkegården. Jeg kalder det Rødovre under Rødovre. Det er her Tyrens Øje,” provsten så på Brian ”Ja det er vores navn,” og så så frem igen ”opererer fra. Her har vi adgang til det meste af Rødovre. skolerne. Rådhuset. Rødovre Centrum, lokalavisen, kirkerne.”

”Biblioteket?” spurgte Brian.

”Nej,” svarede provsten. ”De arkiver er afskåret fra alt.”

”Christiansborg?” spurgte journalisten.

”Nej, vær nu ikke fjollet,” lo provsten.

”Dét er en myte Brian.”

”Af en myte at være, så er den meget levende.”

”Ligeså sjov i virkeligheden som på skrift. Jeg vidste, der var en grund til, at jeg ikke havde slået dig ihjel endnu Brian.”

’Endnu’, var ordet Brian bed mærke i.

Provsten trykkede en kode ind på en dør, og nikkede Brian skulle følge ham.

”Hvor er vi?” spurgte Brian, som de trådte ind i dét der lignede et stort konferencerum.

”Du mener geografisk? Vi er vel et sted omkring Espevangen,” konstaterede provsten og stoppede brat op, og vendte sig om mod journalisten.

”Er du klar til at møde dine venner? Se dem for en sidste gang?”

Brian var slet ikke klar. Alt var slået fejl. Han behøvede tid. Men til hvad? Finde på en plan?

”Nej, jeg er nødt til at vide hvad det her er,” sagde Brian, uden at ane hvor modet kom fra.

”Du ved godt, dine trusler ikke gør nogen forskel den her gang, ikke sandt?” sagde provsten selvtilfreds og henviste med flakkende øjne til de mange bevæbnede personer omkring dem.

”Nej, det ved jeg. Og jeg ved, I sikkert også dræber mig.”

En kold tom fornemmelse skyllede igennem Brian ved den erkendelse, som når man drikker noget isvand, velvidende, at det er for koldt, men først mærker chokket på vej ned alligevel.

”Men, please. Hvis mine venner og måske jeg skal dø, kan du ikke fortælle, hvad vi dør for? Hvad Johanna og mange andre er døde for?”



”Det er vel kun fair,” provsten nikkede anerkendende og respektfuldt.

”Du kender godt til den gamle grønthandler, ikke?”

”Stifteren af Rødovre Centrum?” spurgte Brian.

”Ham, som den nye borgmester lige har fået en helt ny vej i hjertet af byen opkaldt efter. Gartner Knudsen?”

”Ja,” sagde provsten.

”I sin tid tog han på studietur til USA, til de såkaldte shoppingmalls. Han ville genskabe den succes, han så derovre, og gøre Rødovre Centrum til et shoppemekka på Vestegnen og Storkøbenhavn, gøre Rødovre til mere end bare dødt landbrug og trist provins. Rødovre skulle have Danmarks første overdækkede indkøbscenter og det skulle den 1. April, fordi jyderne ville tro, det var en joke med alle deres marker og manglende humor,” sagde han og fortsatte:

”Men han kom ikke kun hjem med mall-opskriften. Han kom hjem med meget mere.”

”Hvad?”

”Noget, der hen over tiden har fået mange til at komme på den idé at erobre vores by. Uden held. Jeg kan ikke sige, hvad det er, for jeg ved det ikke. Men det er guddommeligt. Hvordan han fandt det, ved ingen. Men når du ser det. Det er liv og energi i sin reneste form. Man ser ind i uendeligheden, når man ser ind i det.”

”Okay, men hvorfor skal vi og andre dø for det?”



”Hvad det end er, så er byen blomstret siden dens ankomst til Rødovre. Vi er vokset og er blevet en magtfaktor på Vestegnen. Ja hele landet egentlig. Se bare på, at den tidligere statsminister kommer fra Rødovre, den nuværende skatteminister, formanden for fagbevægelsen, Danmarks største koncerter, Danmarks bedste skuespiller, bedste avis, verdens bedste ishockeyspiller, verdens bedste violinist og lidt mere hemmeligt, landets mest succesfulde aktiespekulant, der gemmer sig i sin mors helsebutik. Rødovre er den by i Danmark, hvor flest flytter til, huspriserne stiger mest, hvor pensionskasserne investerer mest i nybyggeri og hvor skolerne udvikler sig hurtigst. Næste år skal alle eleverne til udlandet for at lære om teknologi og Den mest kendte provinsby i hele Danmark. Grønthandleren forstod det, og flere af os blev lukket ind om hemmeligheden. Tyrens Øje er skabt til at beskytte Rødovres styrke fra udefrakommende kræfter. Det har vi gjort under alle krigene, og i dag handler krigen om denne hemmelighed.”

”Får jeg det at se?” spurgte Brian.



”Nej,” svarede provsten. ”Den er ikke her. Vi flytter den jævnligt, fra location til location.”

”Men.. hvorfor dræbe Johanna? Hvad betød de skide mønter?”

”Mere end du aner, Brian. De mønter var en gang nøglen til helligdommen. Nu, er vi blevet mere moderne, men et bevis på vores eksistens, der aldrig skulle have set dagens lys. Derfor måtte hun dø, og derfor må I dø. I kunne bare ikke lade det ligge, kunne I?”

”Vent her.”

Provsten fiskede sin telefon frem og skrev en besked og lidt efter blev Rie og Big J ført ind til ham.

”Brian, for fanden, fik de også dig?” rasede Big J i et forsøg på at skjule præcis, hvor panisk og hjælpeløs han følte sig. Rie lod sig bare føre, traskede tungt imod, så de måtte skubbe og trække hende fremad.

”Fik? Nej, jeres ven her var klar til at sælge ud.” Provsten smilte hånligt.

”Eller rettere, det troede vi. Men jeres ven, troede han kunne være en helt. Han ville redde jer!”

Han vendte blikket mod Rie.

”Han kontaktede dine gamle kollegaer. Men held er held, en af dem er åbenbart flyttet til Rødovre, og kontaktede derefter os.”

Han vendte sig om mod en af mændene, der tog sin maske af, hvilket fik Rie til at bryde ud i en latter, man ellers kun kan høre gennem de tykke døre til isolationscellerne i fængsel.

”David, hvorfor overrasker det mig ikke at se dit grimme forræderiske fjæs igen?” hvæsede hun.

”Hej skat, længe siden,” smilede David til hende.

”Du kender ham?” spurgte Big J.



”Ham der fik smidt mig ud af politiet. Han var min kæreste, men sladrede, da jeg tilstod min lille synd for ham.”

”Man kan ikke have folk, der tænder på dødsporno i politiet, skat, sorry,” sagde David og tog nogle skridt hen imod dem. ”Men det var ikke nok at ødelægge mit liv, du måtte lige gøre arbejdet færdigt?” lo hun hånligt.

”Brian serverede mig en mulighed for at få indflydelse, sorry, men det er jo min levret på et sølvfad. Du ved jeg elsker alt det der loge og Dan Brown shit,” grinte han.

”Ja, du er et skvat,” snerrede Rie.

”Beklager, jeg er ikke Jeffrey;” blinkede David til hende.

”Sødt, en kort reunion”, sagde provsten og så på Brian igen. ”Noget du vil sige Brian?”

”Jeg, jeg… jeg er ked af det. Det er min skyld, vi alle sammen dør.”

”Lad os nu gå, jeg vil bare se min datter, vi skal nok holde kæft om alt det her lort,” tryglede Big J og forsøgte at holde både vrede og gråd tilbage.

”Vi tager ingen chancer, beklager.”

Provsten så på David.

”Dræb dem. Bevis du er det værd, du påstår du er.”

”Skat, skal vi få det overstået?” spurgte David og trådte selvfedt fremad.

”Jeg er ikke din skat,” svarede hun stolt. De stirrede, næsten indforstået, på hinanden.

”Brian,” sagde Rie pludseligt.

”Hvad?” spurgte han opgivende, og forberedte sig på alt fra fornærmelse til vredesudbrud.

”Du er en klog mand,” hun så på ham, nok for første gang, med et smil, der ikke var spottende, ironisk, sadistisk eller lignende.

”Tak.”

”Selv tak, tror jeg,” svarede journalisten forvirret.

Rie så på David igen. De nedstirrede hinanden, den ene en vred ekskæreste, der trodsigt så sin arrogante nar af en ex i øjnene, der omvendt så hånligt på hende. De stod sådan i et par minutter, inden de brød ud igen.

”Hvad sker der?” spurgte provsten undrende, en tiltagende frustration summede i ham.

”Dræb dem nu.”

”Har I fået nok?” spurgte Rie sin eks med et grin.

”Det ved jeg ikke,” svarede han og så hen på en af de andre maskerede vagter.

”Har vi?”

Personen trak sin maske af. Fatma Acimaniz, hende der havde lappet Brian sammen efter overfaldet, gemte sig under den.

”Mere end rigeligt,” svarede hun og fiskede et politiskilt frem. ”NEC, bed din sidste bøn, du er anholdt, Børge Degn.”

Flere af vagterne vendte våbnene mod de andre vagter og provsten.

*

”Vi vidste de ville opdage os,” fortalte Fatma, da hun lidt senere sad på bagsædet af en stor, sort SUV sammen med Brian, Big J og Rie.

Den uopfindsomme trio, der bestod af en lokaljournalist, en afdanket DJ og en vanæret kriminalbetjent, havde gjort det hverken svenskerne, russerne, tyskerne eller amerikanerne kunne. Fået Tyrens Øje ned med nakken.

”Hvis vi bare havde fulgt efter dig som planlagt,” hun fortsatte og så på Brian.

”De var og er amatører, vi ville have nedkæmpet dem, men vi ville ikke have fundet jer i labyrinten hurtigt nok til at kunne nå jer.”

”I kender til bunkeren?”

Rie og Fatma så kort indforstået på hinanden.

”Vi er NEC. Det er vores opgave at vide den slags,” sagde Fatma.

”Du er NEC,” sagde Rie bittert.

”Vi er,” gentog hun og rakte Rie et skilt.

”Ikke officielt endnu. Men når man optrævler et kriminelt netværk, amatører eller ej, der trods alt står bag en række dødsfald, så har man en chance for et comeback. Der tales som konsulent til at starte med.”

”Jeg ved ikke hvad jeg skal sige,” sagde Rie mens hun nulrede skiltet varsomt mellem sine fingre, og så med blandede følelser ned på det.

”Tænk over det. Tal med Jeffrey.”

”Han er stadig bange for dig.”

”Det har han god grund til.”

Fatma så på Brian.



”Vi blev nødt til at holde dig udenfor. Vi valgte at infiltrere dem i stedet. Det var nemt, når du havde serveret dem for os. Men du reddede mange liv. Du er en god mand.”

”Tak,” smilte han, længe siden han havde hørt de ord fra en kvinde.

SUVen stoppede.

”Det er vist dit stop,” sagde Fatma til Big J.

”Tak,” sagde DJ’en og steg ud.

”Det er da ikke din adresse….”

”Men hjemme hos Randi,” sagde Brian, med et lille grin, det bedste han ovenpå den sidste måneds oplevelser kunne mønstre. Big J lukkede ikke døren, men stak hovedet ind til dem.

”Jeg skal se min familie. Selv Klaus får sgu en krammer. Og Mads. Selv Mads, hvis han er derinde og besudler min datter, får sgu en krammer. Så længe den knold gør hende glad. Nå, det bliver sgu da i det mindste, lidt jul alligevel nu.”

Han nåede ikke at lukke døren, før Randi kom stormende ud.

”Hvor helvede har du været?” rasede hun grædende og hysterisk, og fór mod ham.

Hendes hænder bankende mod hans brystkasse gav små hule lyde fra sig.

”Hvad helvede sker der?” beklagede han sig.

”Tag din skide telefon,” brølede hun og forsatte med at svinge store slag mod sin eksmand. Rie og Brian var hurtigt ude af SUVen og afskærmede dem begge to. Rie fik trukket Randi med sig, Brian sin ven.

”Jeg har været tæt på at blive slået ihjel og det her er takken?” råbte Big J henover skulderen på sin ven.

”Jeg har været undercover og arbejdet med nogle hemmelige agenter, og sådan. Rie hjælp mig her.”

Randi brød grædende sammen, mens Rie beroligede hende

i en omfavnelse, der mindede om et brydegreb.

”De har taget hende,” græd Randi og så på ham. ’

”De har taget vores Karla.”