Den 20. December: O Come All Ye Faithful

Heltenes efterforskning af den hemmelige loge i mysteriet om JULEMORDET går ud over en forelsket teenager. Der er fire dage til jul og vores helte er i knibe. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET 10 timer tidligere…..”Mor, tror du Mads vil kunne lide den her?” Big J's datter bliver involveret i jagten på JULEMORDEREN, og så suges Den Skaldede Journalist ufrivilligt ind i mysteriet igen under et besøg i Islev Kirke.

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Randi stod sammen med Karla, hende og Jaspers datter i endnu en tøjbutik på Strøget.

Det var den femte af slagsen de havde været inde i, og hvis man ser bort fra mærket i nakken og prisen på skiltet, så lignede den marineblå trøje, hun holdt op, til forveksling den som hun havde fundet i de andre butikker.

”I centeret har de i det mindste noget forskelligt at byde på,” tænkte hun, men sagde noget andet.

”Det ved jeg ikke skat, du kender ham bedst,” sagde Randi og smed en lille stikpille i sin datters retning.

”Du lader mig jo ikke møde ham.”

”Du kunne møde ham, hvis du lod ham komme forbi juleaften, mor,” returnerede Karla ligeså elegant.

Normalt ville datterens snarrådighed have fået Randi til at le, ligesom dengang hun selv havde haft en kæreste som teenager tilbage i Ballerupdagene, men lige nu kogte hun indeni.

Randi var ramt af godt gammeldags julestress og træthed. Julen stod for døren og hun var mere end irriteret på Mor-Mette, der havde lukket hele Danmarks shoppingcenter ned og på Jasper. Han havde med alt sit paranoia-fis om Mads i forhold til Karla fået Klaus op at køre, hvilket mere eller mindre havde gjort hendes ellers dejlige mand, helt ubrugelig i forhold til at forberede julen, da han var fanget i en tilstand af alt for meget overbeskyttende machoattitude.

Samtidig var Karla gået hormon-teenager-amok, og tænkte med andre kropsdele end hovedet, hvilket førte til flere stedfar/datter sammenstød, hvor Randi blev fanget som mægleren eller bussemanden i midten, og når Jasper endelig var forbi, så blev det også til far datter sammenstød, med samme udfald.

Derudover, var Randi også bare træt af at høre om Mads.

”Mor, jeg vil købe julegave til Mads.”

”Mor, må mads komme forbi juleaften?”

”Mor må jeg holde advent hos Mads?”

”Mads, Mads, Mads…”



Og Karla reagerede ikke godt, når Randi hver gang afviste et Mads-ønske.

Okay julegaven var ok, hvilket var grunden til, de nu stod her, og jo, hun beundrende sin datters snedighed. Hun vidste, at Randi hadede offentlige scener, så lige forsøge igen, igen, for gud ved hvilken gang snart, om at få jul sammen med kæresten.

”Jesus Boychild Merry Christ.”

Randi følte bare, hun stod alene med det hele. Jasper rendte rundt og lavede, ja gud ved hvad. Klaus var rundtosset og overbeskyttende og hendes teenagerdatter… kåd og hysterisk. Det var svært at se, hvordan gaveræs, køb af juletræ, mad og alt det andet skulle kunne delegeres i den her tid uden at få 3. Verdenskrig til at bryde totalt ud i det lille hjem.

En insisterende prikken på skulderen rev Randi ud af sine tanker.

”Undskyld, du er Randi, ikke sandt? Jaspers ex?” sagde en kvindelig stemme på gebrokkent dansk, Randi gættede på en amerikansk accent

”Jo, det er…” Randi blev tavs, da hun vendte sig om og så på kvinden. Der stod en smuk kvinde, stadig yngre end hende, men meget mere moden end hun forventede. Kvinder, der talte om Jasper eller spurgte efter ham, var som regel en del yngre end hende.



”Jo, det er mig,” fik hun så fremstammet, lidt overvældet af kvindens dominerende og lidt skræmmende attitude.

”Jeg leder efter din mand, han undgår mig,” smilte kvinden, et af de der smil, som både afsender og modtager ved, ikke er ment venligt.

Randi blev lidt irriteret. Ikke over, at Jasper formentlig havde rodet rundt med hende kvinden, også selvom det da bed lidt i Randi, at han havde scoret så meget bedre end hende, men hun kunne ikke klare endnu et af Jaspers forsmåede lageneventyr kom og teede sig hos hende.

”For det første, han er ikke min mand, i hvert fald ikke mere,” Randi slog over i engelsk, så hun var sikker på, at kvinden forstod.

”Jeg har en ny og bedre mand. Og hvad han end har lovet dig, så beklager jeg. Det gør min ex tit. Lover guld og grønne skove, for at komme i bukserne på piger. Jeg vil ikke have noget med det at gøre.”

Hhun vendte sig mod sin datter, der så spørgende og undrende på sin mor.

”Karla, skat, vi går op og betaler for trøjen. Mads vil elske den…”

”Nej, nej, du forstår ikke,” kvinden møvede sig ind foran Randi og Karla.

”Mit navn er Claire. Det der,” hun pegede på Karla ”Er din og Jaspers datter, right?”

”Okay, jeg ved ikke…” Randi afbrød sig selv, og skubbede sin datter ind bag sig, og vendte sig mod ekspedienterne.

”Kan I ringe efter en vagt? Hende her generer…”

Karlas skrig smadrede Randis virkelighed. To mænd, begge iklædt jakkesæt og solbriller, kom fra nærmest ud af det rene ingenting og rev hendes datter med sig, mens hun skreg efter sin mors hjælp. Der gik et par sekunder, hvor hendes hjerne lige skulle acceptere det her worst case scenario, før Randi reagerede og hendes løvinde moderinstinkt trådte ind.

”Slip min datter,” brølede hun og spurtede efter mændene, kun for at blive nedlagt af Claire bagfra og få en pistolmunding presset ind i munden, kun få meter fra Storkespringvandet i indre by.

”I skal være glade for, alle de her vidner, og at I tjener et formål, ellers var I døde,” smilte Claire ondskabsfuldt.

”Sig til Jasper, at hvis han vil have jeres datter tilbage, så skal han tage hende psykobitchen med hen til byggeriet ved Rødovre Station. Lad vær med at involvere politiet. Det vil være synd, det gik udover uskyldige betjente, og ødelagde flere familiers jul end nødvendigt. Vi venter for foden af den største gule kran.”





Alt dette vidste Brian intet om.

Mutters alene og med et sind, der var lige så gråt som udsigten ud mod Vestforbrændingens store skorsten, gik han med tunge fødder mod Islev kirke og kæmpede med sin samvittighed.

Han havde ikke hørt fra Big J eller Rie, ikke fordi han forventede at høre fra Rie, det var mere Big J, siden han havde sagt til dem, at hele Johanna Well-spektaklet var overstået.

Han følte, at han skyldte dem, i hvert fald Big J, at høre til ham, hvordan han havde det, om nogen havde generet ham eller familien, og bare få snakket med nogen om det her. På sin vis var han lettet. Det var overstået. Han havde fået en snert af drømmeeventyret, og det havde vist sig at være mere, end han kunne klare. Der var en grund til, at han blot var her i Rødovre, og ikke på de højbetændte scener.

Alligevel. Johanna var død. Nicolas var død. For mange var døde. Og det havde han en andel i. Han vidste ikke, hvordan han skulle komme over den følelse. Og samtidig, vandt de onde. Han var ikke en helt, men havde bøjet sig forover, ladet dem gøre, hvad de ville og på en eller anden måde, takket for det.

Alenetiden, de sidste par dage, havde dog gjort ham godt. Han havde forsøgt at få styr på det hele, og forsøgt at lade livet være livet og kigge fremad. Han havde stoppet med at stalke sin ex, og begyndt at acceptere, det der var sket i deres forhold var sket, og kommet videre. Han var endda begyndt at skrive lidt med en anden pige fra sin fortid, en han havde kendt længe før han havde mødt sin ex, en han havde drømt om, men aldrig turde gøre noget ved det, da hun var gift og de havde arbejdet sammen, men nu var tingene anderledes..

Nu var han tilbage på jobbet, på vej ind i Islev Kirke, og skulle interviewe provsten til en artikel om juleaftensdag gudstjenesterne i en corona tid. Hvordan ville de klare afstandskravet? Hvad synes de om, at de måtte holde åbent, når alle andre skulle holde op – og alt det der fis.

”Hej, Brian, godt og se dig,” sagde Provsten, da Brian ankom til kirken. Til Brians overraskelse, stod han allerede ved indgangen til kirken foran det mærkelige rustne springvand og ventede på ham.

”Hej, Børge Degn, skal vi ikke gå ind? Det er lidt koldt herude eller er det corona restriktioner?” jokede Brian, om den absurde virkelighed verden var blevet.

”Brian, jeg kom herud fordi jeg gerne vil kondolere,” sagde provsten.

”Kondolere?” spurgte Brian undrende, men tænkte så, at han måtte mene Nicholas.

”Ja, kondolere Brian, det er altid hårdt at miste dem, der er en nær, men så i juletiden, det må være så hårdt.”

”Er du en af dem?” spurgte Brian mere overrasket end ledende, den venlige provst med i en morderisk forstadsloge, det lød så fucking b-filmsagtigt.

”Selvfølgelig er jeg det, Brian,” sukkede provsten beklagende.

”Så er det her en trussel?” spurgte den skaldede journalist.

”Brian, det er blot en kondolering, jeg har altid holdt af dig og din energi, og tro mig, vi ønskede ikke at skade nogen. Jeg beundrer virkelig din jagt på sandheden for Johanna. Du er en god kristen, bedre end os alle. Jeg har altid sagt, hvis du gerne vil sikre dig en forsædebillet til himmelkaraten, så skal du gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør.”

”Okay…” Brian tøvede, og overvejede at gå, men det her var sikkert en test.

”Okay, men altså. Skal vi ikke bare lave interviewet? Nicholas og jeg var ikke tætte på den måde.”

Brian hørte ordene komme ud, hørte og mærkede, hvordan han indfandt sig i den kolde personlighed, han blev nødt til at virke som, men det fyldte ham med væmmelse.

”Nej, nej, jeg mener dine to venner. DJ’en og betjenten.”

Provsten smed bemærkningen så henkastet han kunne, men det var tydeligt, på måden han smilte bredt, at han nød, hvordan den kommentar bare ramte rent i solarplexus hos Brian.

”Hvad mener du? De er da ikke…”

”Døde, nej ikke endnu da,” tilføjede provsten hurtigt.

”Men, snart. Brian, dine venner lyttede ikke. Du gjorde det rigtige. Du lod det ligge. Det gjorde de ikke. Vi har dem.”

”Derinde?” stammede Brian, og pegede mod kirken.

”Nej, nej, da. De er et sikkert sted. Meget sikkert sted. Jeg synes bare, du skulle vide det. Så det ikke kommer som et chok for dig, når du får nyheden.”



”Okay…” Brian havde det som om, han skulle besvime. ”Jeg… Jeg dræber dem altså ikke, for jer.”

”Brian, vi er ikke monstre. Hold nu op. Du skal intet gøre. Skal vi tage interviewet nu eller har du brug for en pause?”

”Jeg…” måden Brian bare forstummede, gjorde, at provsten nikkede forstående.

”Du kommer bare ind, når du er klar;” sagde han nu mere forstående og med oprigtig sympati og trak sig ind i kirken.

Brian tænkte sin sidste samtale igennem med Big J og Rie. Hvordan han bad dem stoppe. Han huskede de mange gode minder han og Big J havde haft sammen. Deres venskab. Hans kujonagtige dødsangst fortalte ham, at han igen skulle gøre det fornuftige. Han var ikke en helt. Det var han bare ikke.

En anden stemme, hans ekskærestes stemme, rungede i ham. Hvordan han ikke havde været mand nok til hende. Ikke haft styr nok på sit liv.

Han hadede det. Hun havde ret. Han havde aldrig været mand nok.

Brian tænkte på sine venner igen. Det skulle ikke ende sådan her.

Han gik målrettet ind i kirken, hvor provsten ventede ved alteret.

”Skal vi starte?” spurgte provsten hentydende til interviewet.

”Hvis jeg skal være en kujon, og leve med det, så skal jeg have lov til at se dem. Lade dem hade mig for det. Ellers kan jeg ikke leve med mig selv. Og desuden. Jeg vil vide, hvad de dør for. Hvad jeg sælger ud for. Hvis, nej, til det ene eller andet, så går jeg amok på de sociale medier. Fortæller alt til hele 2610 og du ved, hvor vildt det kan gå i den lokale facebookgrupper. De ville elske sådan noget konspirationsteorinoget.”

”Brian, jeg kunne få dig dræbt, det ved du godt ikke?”

”Jo,” svarede Brian, rædselsslagen ved tanken.

”Men ikke før jeg havde sagt alt. Til hvem der end ville høre det.”

”Det ville blot fremstå som konspirationsteorier, kære Brian. Er det værd at dø for?”

”Vågn op til den virkelighed vi lever i. Trump redder verden fra sataniske blodsugende pædofile? 5G er et spionøje for Kina? Diktator Mette og hendes mundbind? Folk tror den slags. Folk ville også tro det her. De er ved at blive skøre, fordi regeirngen har lukket deres fitnesscentre. I hvert fald nok til, at I ville få for mange ubekvemme spørgsmål og for mange lig, der skal fjernes.”

De nedstirrede hinanden, ingen ville give sig. Brian talte igen.

”Jeg sælger ud. Svigter mine venner. Ødelægger mit liv og ender formentlig med at begå selvmord af skam en dag helt alene ved Damhussøen med grimme gæs, som de eneste vidner. Jeg har ret til at se dem og vide hvorfor.”

Provsten så nu mere tænksomt på ham. Som om ordene pludselig resonerede i ham. Han nikkede.

”Du har ret. Selvfølgelig har du det. Brian. Vi udskyder det her interview. Det betyder du overlever, det her? Forstår du?”

Brian nikkede.

”Godt, Brian. Vi henter dig. Gå hjem og vent.”

Hele Brians krop skælvede, som han forlod kirken. Det summede for hans øre, hans hjerte bankede på højtryk, hans tænder klaprede som frøs han og han hostede så kraftigt, at han forventede, at hvert øjeblik kunne der komme blod med op. Hvad helvede havde han gang i. Det værste var, han var ikke en gang færdig endnu.

Han så sig flere gange over skulderen åbenlyst paranoidt og skræmt inden han satte i løb.

Han løb hurtigere og hurtigere ned bag til volden, løb ind mod åen, indtil benene gav efter, og han gled omkuld og lå på ryggen, og prustede tungt. Hans lunger brændte og han havde svært ved at trække vejret.

Det hele drejede rundt. Han prøvede at orientere sig. Han var alene. Han famlede med rystende hånd med sin telefon og trykkede et nummer ind. Efter det her opkald ville han smide telefonen i åen, og håbe den ikke blev fundet.