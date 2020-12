Den 19. December: The Secret of Christmas

Hvorfor skriver Den Skaldede Journalist et afskedsbrev og findes der virkelig en massegrav ved Absalon Camping fra Den Kolde Krig, der måske skal bruges, hvis corona løber løbsk? Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET ”Det er lidt sjovt, er det ikke?” hviskede Jeffrey selvtilfredst, med et tydeligt spottende smil i stemmen. (Læs, hvad det er Jeffrey synes er så sjovt i dagens afsnit af JULEMORDET, der tager dig med til Rødovres helt egen massegrav i tilfælde af atomkrig - og måske afslører om, der er en tunnel fra Christiansborg til bunkeren på Vestvolden)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Ingen kunne dog se tænderne blotte sig i et grin, da det jo som altid foregik inde i Ries hoved, og selv, hvis det havde forholdt sig mere normalt og anderledes, ville resultatet være det samme.

Hun og Big J lå nemlig kneblet med både strips og gaffertape om hænder og ankler på jorden.

”Hvad er sjovt?” spurgte hun irriteret, og forsøgte for Gud ved hvilken gang snart, selvom hun godt vidste det var umuligt for hende, med alt sin styrke, at få brudt ud af sine forbindinger og komme fri.

”Hvad er sjovt?” spurgte Big J undrende, der omvendt lå opgivende på jorden. Hans bedste flugtforsøg havde været at rulle rundt og forhåbentligt få ødelagt tape og strips, bare uden held. Hans mobiltelefon havde vibreret løs i hans jakke det meste af dagen, men af gode grunde havde han været forhindret i at besvare den.

”Det er ikke dig, jeg snakker til,” kom hun til at vrisse anstrengt af Big J, inden hun brølende gav det et sidste forsøg med alt, hvad hun kunne mønstre af kræfter og arrigskab på at bryde fri.

Det eneste resultat var dog, at forsøget efterlod hende mere eller mindre udmattet og forpustet.

”Ah, Jeffrey,” mumlede Big J, og så igen irriteret mod sin jakke, hvor mobilen igen vibrerede, der hang udenfor hans rækkevidde oppe på en knage på væggen, mens han lå fanget og rullende nede på gulvet. Hvis han bare kunne komme op og nå den, så kunne de få hjælp.



”Spar på kræfterne, I kommer ikke fri.”

”Du kunne hjælpe mig,” prustede Rie, og tilføjede hurtigt før Big J sagde noget.

”Jeffrey.”

”Jeg er ikke som The Incredible Hulk, det ved du godt, ikke? Jeg kan ikke bare gøre dig stor, grøn og stærk. Jeg kan kun gøre dig til den bedste udgave af dig selv.”

”Den bedste udgave eller den udgave du synes er den bedste?”

”Er det ikke lidt ligegyldigt. Pointen er, selv hvis jeg ville, og det vil jeg, for dør du, så dør jeg, så kan jeg ikke hjælpe dig.”

”Hvad er det så, du synes er så fucking sjovt?” vrissede Rie.

”Den her celle I er i, den ligner lidt den du har bygget til mig, herinde i dit hoved.”

Som altid, når Jeffrey ramte hovedet på sømmet, var det en mavepuster på Ries ego, men denne gang, det absurde i situationen, fik hende til at le højt, en latter, der fik Big J til at se skræmt på hende, da han ikke var med på joken. Cellen de lå på jorden i, var den samme. Den samme rustne lampe, der hang og dinglede i en slidt ledning, de samme stenvægge i forfald med revner, støv og edderkoppespind, den samme jordslåede harske stank fra vægge og jord og de samme træbænke. Det var som om, de var blevet suget ind i hendes hoved og de var i det mentale fængsel, hun havde bygget til Jeffrey. Et kort øjeblik klappede hun helt i med at le og blev ramt af angst. Var det her blot i hendes hoved? Var hun blevet fuldstændig sindssyg? Men så ramte latteren hende igen. Selv, hvis det var i hendes hoved, hvad så? Hun skulle dø alligevel, at dø sindssyg ville måske gøre det nemmere.

Forskellen er så, at det her er under jorden, og ikke har den gode udsigt jeg har. Jeg er glad for havudsigten.

”Rie?” spurgte Big J tøvende.



”Ja,” sagde hun, og forsøgte at lyde så imødekommende hun kunne.

”Er det rigtigt med Jeffrey? At han er en dæmon, der besatte dig? Eller hvad går det ud på?”

”Det er faktisk ikke en dårlig ide.”

”Jeg ved det ikke,” svarede Rie ærligt ”Jeg tror det. Men jeg er ikke sikker. Og undskyld, Jasper, han vil have min opmærksomhed, hvad er ikke en dårlig ide?”

Hvordan vi to mødte hinanden eller du skabte mig, alt efter hvilken version du foretrækker. Der var du også fanget. Det kan vi bruge.

”Og hvordan skulle det hjælpe os?” spurgte hun.

Til ikke at give op. Vi har været i en dårligere situation før. Der var vi oppe imod en kold blodig seriemorder. Nu? Dårlige amatører, der tror de styrer verden.

”Og dit råd?”

”Vent på muligheden. Du ved den altid kommer.”

”Klamrer du dig til jubeloptimisme, Jeff? Det er nyt.”

Jerndøren til cellen gik op, og to mænd kom ind til dem.

”Provsten vil se jer,” sagde den ene:

”Det er tid.”

*

At sige, Brian gik nervøst rundt derhjemme, som han flakkede rundt som en gal løve i et alt for lille bur, ville ikke være retfærdighedsgørende.

Han følte sig direkte febersyg.

Tiden gik på én gang hjernedødt langsomt, men fløj også samtidig afsted. Han følte, han zoomede ud af virkeligheden, og mest af alt var han overbevist om, at han skulle dø.

Han havde fået foretaget opkaldet og mødt hende på Volden. Hun var ikke kommet alene. Hun havde lyttet og troet på ham, da han fortalte alt om den senestes måneds galskab, også selvom han flere gange tog sig selv i at ikke tro på sine egne ord et par gange under sin forklaring. Hun og de to mænd, hun havde med sig, havde instrueret ham. Hvad han skulle gøre. Og han havde klogt smidt sin telefon væk.

Nu flakkede han om og ventede. Ventede på at Provsten eller andre fra Tyrens whatever de kaldte sig, ville komme og hente ham.

Flere gange havde han fortalt sig selv, at det hele nok skulle gå, men lige så mange gange havde han startet på afskedsbreve, bare for en sikkerheds skyld, men hver gang stoppet sig selv, da han var overbevist om, at hvis han afsluttede bare ét af brevene, så ville de gå i opfyldelse.

Han havde flere gange gået på Messenger for at skrive en besked til sin ekskæreste, selvom han var i tvivl om, hun måske havde blokeret ham. Beskederne var af forskellige karakter. Den ene havde lydt;

Du sagde jeg ikke var en mand? Well, i dag dør jeg for en god sag.”

Den var ikke blevet sendt.

En anden var begyndt mere sødt, om fortrydelse over deres tid sammen, indrømmelser på ting han kunne og skulle have gjort bedre, blot for at twiste den til sidst, og skrive; fuck dig bitch, til hende. Den var heller ikke blevet sendt.

Til sidst, trods al den adrenalin, der pumpede rundt i hans vener, måtte han sidde ned i sin sofa. Han så ud af vinduet. Mørket var ved at falde på udenfor. Han håbede bare ikke, det var for sent for de andre.

*

Nogle knoer ramte gentagende gange hans dør og vækkede ham. Brian havde ondt i hovedet. Han huskede ikk,e at han var faldet i søvn, men omvendt kunne han heller ikke huske, han havde drømt. Det var som om, han bare havde været stand by og ventende.. Der var gået tre timer.

Der blev banket på igen. Denne gang hårdere og mere insisterende end før.

”Brian, er du der?” lød en det fra en hidsig mandlig stemme, som han ikke genkendte.

Han fik trasket sig hen og åbnede op.

Der stod i alt tre personer, to kvinder og en mand, alle åbenlyst hårde typer.

”Du er en svær mand at få fat på,” sagde den ene kvinde, næsten spyttende af ham.

”Provsten vil se dig.”

”Undskyld, min telefon blev stjålet i Rødovre Centrum i dag…” Brian håbede, at hans søvnige attitude fik hans løgn til at virke troværdig, men så heldig var han ikke.

”Stjålet hva,” sagde manden og tvang sig hurtigt adgang til Brians lejlighed og skubbede ham op imod en væg. Brian kæmpede ikke imod, han turde ikke andet, han var nervøs for, om eventuel modstand ville betyde ydereligere skade på Big J og Rie på en eller anden måde.

I øvrigt var manden ham så fysisk overlegen, at selv hvis Brian havde ønsket det, så havde han ikke kunnet gøre nævneværdig modstand.

Manden skulle til at tyre en næve imod ham, men den anden kvinde stoppede ham.

”Provsten sagde, der ikke skulle ske ham noget.”

Manden prustede, vred som en tyr, ironisk nok, og det var sikkert mere et show for at imponere de to kvinder, end reelt at intimidere Brian, selvom det bestemt havde den ønskede effekt.

”Jeg tjekker lige om han er clean,” gryntede manden og fik drejet Brian rundt, eller rettere smidt hårdt rundt, så hans kind var mast mod væggen, og gav ham en alt andet end behagelig, og alt for grundig til Brians smag, kropsvisitering.

”Jeg tror sgu, han kan lide det,” lo den første kvinde, som nød hun at se Brian lide.

”Han er clean” sagde manden, næsten skuffet og drejede ham omkring igen.

”Kom. Provsten er ikke typen, der kan lide at vente.”

*

På sin vis var Brian overrasket over, de kørte til Absolon Camping og alligevel ikke.

Han havde forventet et møde under Rådhuset eller i de hemmelige arkiver under Biblioteket, men at de havnede på campingpladsen gav egentlig god mening.

De skulle selvfølgelig mødes på atomkirkegården, også kendt som atombunkeren, der blev forberedt under den kolde krig.

Her var Danmark uden, at nogen vidste det, klar til at tage imod de mange døde, i tilfælde af atomkrig mellem Amerika og Rusland. Krigen kom aldrig og selvom historien om bunkeren var blevet genfortalt mange gange, i nogle versioner oven i købet, at at den havde et langt kabinet og en tunnel hele vejen ind til Christiansborg med hemmelig passage fra statsministeriet, var der aldrig nogen, der tog den helt seriøs.

I andre versioner forlød det endda, at tunellen inkludere en vandpassage under jorden, som førte helt ind til Amalienborg og kongehuset, og netop fordi det var urealistisk at tro på, var det, der engang var en reel historisk mulighed og militærstrategisk plan, blevet til en myte.

Det var muligt, der var en bunker eller massegrav, der nu stod gabende tom under campingpladsen og det kæmpe store areal, som det sjovt nok kun var politiet, der måtte bruge til at træne deres hunde, men det var ikke andet end en god røverhistorie, Rødovres borgere kunne hive frem, når byen føltes for lille og uvigtig, eller når ishockeyholdet ikke spillede godt nok.

Som nu, hvor for fjerde uge i træk toppede alle de negative statistikker i coronahistorierne. En enkelt konspirationsartikel i endnu et usagligt dagblad havde sågar gjort grin med, at det var godt, at det var Rødovre, der var dårligt til at overholde coronarestriktionerne, for så havde de døde ikke så langt, når man skulle forsøge at inddæmme epidemien bagefter. Det var bare en lille hurtig køretur ud til massegraven, der var som skabt til formålet.

”Synd, de ikke har mink i Rødovre,” havde journalisten hånligt konkluderet.

Brian troede dog ikke, det handlede om hemmelige tunneller eller kabinetter, men selvfølgelig, at det var her, at arkæologen Johanna var blevet fundet død. Der skule Rie og Big J selvfølgelig også findes, medmindre hans plan virkede, hvilket han håbede.

Men stadig, Tyren ville sende et signal, og for folk, der forstod, ville det være tydeligt.

Brian var derfor ikke overrasket, da de trak ham med ud af bilen og førte ham henover campingpladsens tomme mørke vinterplæne. Noget, han var fint tilfreds med i forhold til sin plan. Her var masser af plads til kavaleriet, tænkte han.

Det, der overraskede ham, var derimod, at der ingen mennesker var. Kun ham, den aggressive gramser, og så de to alt for smarte kvinder.

”Vil du se noget syret?” grinte den aggressive gramser, og satte sig på hug foran Brian.

”Har jeg noget valg?” spurgte den skaldede journalist, og forberedte sig egentlig på en slags voldtægt, som kavaleriet, hvis de havde holdt deres del af aftalen, kunne forhindre, men det ville ikke hjælpe Rie eller Big J, for de var her tydeligvis ikke.



I stedet, rodede gramseren i græsset, som skruede han på noget, og hev så pludselig en stor skjult metaldør op.

”Kravl derned”, kommanderede gramseren, som han rejste sig og puffede Brian hen til kanten af hullet i jorden.

”Hvad er der dernede?” spurgte Brian usikkert, mens en stank af indelukket gammel luft, støv og harsk jord, ramte ham. Han tænkte på massegraven, om han skulle begraves i den.

”Jeg sagde, kravl derned,” prustede gramseren aggressivt og før Brian kunne nå at registrere det, havde han fået et spark i rygge, dr gjorde han faldt på maven ned i mørket, og i øjeblikkets følte han faldt langt, som fra en 5-meter vippe, hvilket han selvfølgelig ikke gjorde, da han kort efter ramte jorden i en gedigen mavepuster.

”Fuck, dit svin,” rasede Brian ømt og lavt af manglende luft, han dårligt kunne høre ordene, hvis de ikke havde været hans, mens han vred sig på jorden og hørte manden og kvinderne grine hånligt, mens lemmen blev klasket i over ham.

Så det er sådan her, jeg skal dø:

”Levende begravet,” nåede Brian at tænke, inden et elektrisk lys tændte i rummet og lyste det op. Han var i en slags kammer, et forkammer, hvis man kunne kalde det det.

Han kiggede febrilsk rundt og kunne konstatere, at han havde lemmen over sig, en metalstige bag sig og en jerndør foran sig.

En dør, der lidt efter blev låst op, hvorefter provsten kom ind fulgt af to mænd med våben bag sig.

”Brian, velkommen,” smilte han, mens han rakte journalisten hånden, og hjalp ham op.

”Kom med”

Brian så sig lidt hjælpeløst omkring. Hans kavaleri ville næppe finde ham hernede eller kunne komme herned. Det var noget lort.