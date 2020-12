Den 18. december: Twinkle, Twinkle Little Star

Hvad gemmer der sig i stjernebilledet over Kentucky - det er i hvert fald mere tyreøjne end kyllingeben, tør vi godt røbe. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET ”Det er Kaj, der står der,” hviskede Big J, og pegede over på en mand. Kaj var den type mand, der bedst kunne beskrives som en fedtet udgave af Arne fra Terkel i Knibe. (Hvorfor kigger Kaj mod stjernerne, og hvorfor er tyre altid så stærke i julen - find svaret i dagens stjernetegn og kalenderudgave af JULEMORDET)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Han stod med sin stjernekikkert i haven foran sit villahus på Agerskovvej, og så mod himlen.

”Og du synes ikke det er tilfældigt, at han bare står og kigger mod stjernerne, netop som vi skal til at besøge ham? Også selvom der ikke er nogen stjerner at se lige nu?” spurgte Rie ledende.

”Man kan altid se efter stjerne, min pige,” sagde Kaj uden at se på dem.

”Ja, undskyld jeg lyttede med. Det handler bare om at finde hullet i himlen. Og forberede sig til mørket falder på.”

”Se selv, klam type,” hviskede Big J og snerrede hurtigt.

”Og hold nu op med at være efter E.B, hun er ikke ond. Hun er god nok,” svarede Big J irriteret.

”Alle er gode nok, indtil man kommer ind under facaden. Og nogle facader er så opstillet perfekte. Selv min,” sagde Rie tørt.



”Jeg ved nu ikke med din,” forsøgte Big J sig humoristisk for at lette stemningen mellem dem, hvilket kun medfødte et stendødt afventende blik fra Rie.

”Hvad er der med mig?”

”Du…” Big J overvejede sine ord grundigt.

”Du ligner altså en… der godt kunne være lidt skør og give på munden.”

”Hvordan skør?”

”Sådan hidsig…”

”Men besat af dæmoner-skør? Nej vel,” sagde hun og smilte triumferende og gik hen mod Kaj.

”Kaj Splids?” spurgte hun.

”Ja, det er mig,” svarede han og så hen på dem. Han smilte et smil, der fik det til at vænne sig i Jasper. Det vamle smil, han altid smilte til pigerne, lige før han blev til ’Kærlige Kaj’, som de kaldte ham nede på Café Wienerbrød, der var hans faste vandhul i Rødovre.

. ”Hej Jasper, længe siden. Hvad får dig til at komme til din gamle lærer?”

”Ikke min gode vilje,” sagde Big J.

”Okay, hvad er der med dig?” spurgte Rie og vendte sig mod ham, mens hun pegede mod Kaj. ”Pillede han ved pigerne? Altså misbrugte dem?”

”Hvad, nej, jeg” begyndte Kaj forfjamsket, kun for at blive tysset på af Rie.

”Nej, han var bare meget slesk du ved… lige til grænsen, aldrig over,” mumlede Big J.

”Godt, så stop det pis med at være efter ham,” sagde Rie og så på Kaj.

”Og dig. Rie Vilbrand. NEC.”

”Det Nationale Efterforsknings Center, mig en ære,” svarede han med et smil, hvilket overraskede Rie. Endelig en der kendte til hendes tidligere arbejdsplads, uden at true eller afpresse hende.

“Hvis det her ikke skyldes falske anklager, hvad kan jeg så hjælpe med?”

Rie hev sin mobil frem.



”Det her,” hun pegede på symbolet på billederne.

”De der nåle i tøjet. De forestiller er et stjernebillede.”

”Ja, Tyren, kan jeg se,” svarede han og lænede sig ind mod telefonen og så nærmere på billederne.

”Dem der bærer det, har forsøgt at skade mange mennesker op gennem tiden, tror vi,” sagde Rie.

”Jeg har svært ved at se, hvad det har med mig at gøre – og stjernerne,” svarede Kaj.

”Han lyver.”

Jeffreys tilstedeværelse gav næsten Rie et chok. Han havde været dejlig stille de sidste par dage, siden alt det her tog fat. Kun få bemærkninger her og der. Men hun hilste ham velkommen nu. Og nikkede.

”Ja, det kan jeg se,” sagde hun, mest til sig selv.

Big J så frem og tilbage mellem Rie og Kaj, der omvendt stod og så undrende.

”Hvad kan du se?” spurgte Kaj, der åbenbart havde hørt hende tale højt.

”Er det..” Big J skulle til at sige Jeffreys navn, men bed sig selv i tungen. Rie nikkede bare.

”Folk, der bærer sådan et symbol, bruger det som en identitet. Der er en betydning i symbolikken, de spejler sig selv i, i deres vanvid. Hvad kan du fortælle om Tyren?”



Rie studerede nøje Kajs reaktion på hendes tvetydige spørgsmål.

”Vil I ikke have en kop te,” sagde Kaj og vendte sig om mod et lille fold-ud plastik bord, der stod ved siden af stjernekikkerten, hvor der var en termokande og plastikkopper.

”Har du altid te og flere kopper klar? Man skulle tro, du ventede gæster?” spurgte Rie med et borende smil.

”Sikke ivrige de alle sammen er efter at give os te.”

Rie nikkede. Hun var helt enig.

”Det er nogle fine venner ham, din DJ kender. Kan vi stole på ham.”

”Eller også ventede han bare på nogle unge piger,” kom det spydigt fra Big J, der gik hen og tog en kop.

”Kom med en, jeg fryser.”

”Ja, han er bare lidt dum,” sagde Rie og tog imod sin kop, som Kaj skænkede og rakte hende, efter Big J resolut havde taget sin og drukket den. Rie så afventende på ham.

” Han kunne have fået en modgift.”

”Nej, han stoler for meget på det bedste i mennesker,,” sagde Rie og undlod stadig at drikke.

”Hvad snakker I to om?” spurgte Big J undrende og lidt provokeret, og følte sig holdt udenfor, også selvom det var hendes egen fantasi Rie snakkede med.

”Det er aldrig godt, når du … ”en skvulpende fornemmelse skyllede henover ham. Det var som om han stod op i en vandseng.

”Når du… ”

Han kunne ikke gennemføre sætningen. Hans kinder og pande og hals brændte pludseligt.

”Fuck, jeg … er det bare mig eller er her meget varmt.

”Det hele gyngede og han havde det som om, hans hoved vejede flere tons og hele tiden ville vælte ham forover eller bagover, alt efter hvordan forsøgte at holde sig oprejst.

”Jeg … ” Big J tog sig til hovedet. Han havde det varmt. Svedte. Han var svimmel. Det var tåget og sortnede fra hans øjne og lidt efter faldt han omkuld på græsset.



Rie hældte sin kop ud.

”Én stor tår var nok… noget af en dosis… overlever min ven?”

”Ja, han er slået ud et par timer, men klarer den. Jeg er ikke morder. Men, hvordan vidste du…” spurgte Kaj, men nåede ikke at fuldføre sætningen.

”Jeg er NEC’er okay?” afbrød Rie arrogant.

”Tidligere,” sagde Kaj spydigt.

”Siden du kender mig, må jeg formode, at du er en af dem,” smilte Rie glad, ved tanken om at Big J var slået ud og denne gang ikke kunne stoppe hende.

Hun tog et par skridt hen imod Kaj.

Det fik ham straks til nærmest at springe væk i hast.



”Nej, vent, jeg er ikke en af dem, på den måde,” han strakte sine arme afværgende ud.

”Jeg gør bare tjenester for dem. Jeg… skylder dem.”

Rie grinte.

”Havde Jasper virkelig ret? Beskytter de dig mod pilfinger-rygter?”

Måden han så anstrengt på hende, fik hende til at le højt.

”Fuck., du er virkelig en klammo. Hvad gør dig værd at beskytte?”

”Jeg ved meget om Tyrens stjernebillede. De sværger til det.” han pegede mod himlen.

”Det gør mig værdifuld for dem?”

”Hvor meget?”

”Hvad mener du?”

Rie svarede ikke med det samme, men sprang hurtigt imod ham, som et spyd, og sendte ham til jorden med en splid skuldertackling.

”Bare, hvor meget de vil give for dig,” sagde hun med et bredt smil og hamrede en knytnæve i hans ansigt, der på den knækkende lyd næsen gav, og måden han skreg på, lød til at have sin ønskede effekt.

”Eller, hvor sure de bliver, når jeg sender resterne af dig tilbage til dem?”

Hun klaskede en ny knytnæve ned i hans ansigt, denne gang munden, og hun kunne mærke det var et godt slag, da hun både følte tænder og læber give efter. Hun rejste sig og så beundrende ned på sit værk, ham der spyttede sine tænder ud, og blod, der rendte i strid strøm fra næse og mund ned i den skrabede hvide klat tøsne, så det næsten lignede en lille våd nissemand.

”Jeg er stolt af dig.”

Jeffreys ros fik hende til at smile.

”Godt,” hun gav Kaj et spark i siden og hev ham så op ved nakkehåret.

”Fortæl mig om Tyren, ellers ved du, hvor det her ender.”

”Jeg siger intet, de vil dræbe mig,” jamrede han, det var ikke i trods eller spydigt, men ren panik. En hård lussing – af den slags, der synger omkvædet igen og igen, fik ham til at skrige.

”Hør, jeg dræber dig nu og her, hvis det er… eller faktisk… ikke…”

Hun pressede hans ansigt ned i græsset og gik hen og tog tekanden.

”Når en tår var nok til at slå min ven ud… hvad gør en fuld dosis så ved dig…”

Kaj forsøgte at komme op og stå, men var for gammel, tung og omtumlet af tævene, til at nå hurtigt nok op, andet end igen at få benene sparket væk under sig.

Rie satte sig ned over hans mave.

”Åben” sagde hun hentydende mod munden med kanden.

”Lad nu vær,” tudede Kaj desperat.

”Åben for at tale eller få hældt i, du bestemmer selv.”

”De dræber mig, please,”

”Okay,” Rie greb fat i hans kæbe og hals og tvang med et klem hans mund åben, og begyndte at hælde den skold hede te, ned i hans gab. Hans vred og skreg under hende, hun klemte så hårdt på halsen, at hun vidste intet af det for alvor kom ned i mavesækken, og blot ned svælget om man ville, og hun slap hurtigt, så han fik chancen for at spytte det hele ud og få luft.

”Næste gang, er jeg ikke så nådig. Te eller tal”

”Tyren… Jeg ved intet om logen. De kommer til mig.. Men stjernebilledet. De sværger til det…”

”God start.. Kom så… Tal”

Hun hældte med vilje noget skoldhed te, udover ham, bare så han brændte sig lidt.

”Av stop nu,” hulkede han og Rie fjernede sig fra ham. Hun vidste, hun havde ham.

”Tyrens stjernebillede på den nordlige himmelkugle. Det hænger sammen med stjernetegnet Kusken. Tyren er især kendt for den meget markante stjerne Aldebaran, der udgør tyrens øje. Aldebaran er rødlig og størrelsesklassen 0,8 og er meget lysstærk.”

”Det hjælper mig hvordan?” spurgte Rie roligt, men med den truende attitude.

”Aldebaran tiltænkes af nogen at være stjernen, som hyrderne så juleaften og kaldte den ledende stjerne til Jesus barnet, men det er aldrig blevet videnskabeligt bevist. Aldebaran er stjernen folk i okkulte og spirituelle kredse kalder Mirakelstjernen.”

Han pegede mod himlen.

”Det forventes, den er synlig i den retning.”

Rie kiggede op.

”Og hvor skal jeg kigge specielt hen og det er relevant fordi…”

”Der.” Han pegede mod himlen.

”Så et sted over Kentucky Fried Chicken og Valhøj Skole?” Spurgte Rie.

”Det hjælper mg hvordan?”

”Nej, se nu.” Han pegede igen ivrigt, men denne gang lød et lille sus, nærmest et pling og en kugle sad i panden på ham.

Rie vendte sig om og så to personer i dyremasker, stå med skarpladte våben vendt mod hende.

”Vi skal køre en tur, Frøken Vilbrand”

”Pis, vi skulle have tæsket den gamle dame, sagde jeg jo til dig.”