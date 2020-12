Den 17. december: Nu tændes tusind julelys

På Annexgaardsvej er der kun ét hus med julelys på. Det er der, hvor man for 150 år siden henrettede den sidste danske kvinde for at have dyrket sex med en mand af adelig slægt fra en af de tætvedliggende gårde og bagefter smide sit barn i en brønd. Og det er hér, i det hus, at Rie og Big J nu kaster sig over slægtsforskningen om den hemmelige loge fra Rødovre.

JULEMORDET ”Det er her hun bor,” sagde Big J og pegede på et lille villahus på Annexgårdsvej, hvis have og husfacade, var klædt ind i julepynt i form af lys, julemænd og rensdyr. Alle vejens magelige friværdisurfere havde ellers på et ansvarlighedsmøde besluttet at skrue helt ned for den vanlige mængde af ”se-mig-og-mit-julehus-pynt” (Men ikke Elsebeth, der spiller en vigtig rolle i JULEMORDET)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen