Den 16. december: Christmas Is Black & White

Hvem gemmer sig på de gamle billeder, og hvorfor gravede danskerne en bunker ned i voldgraven - var det virkelig for at måle jordskælv?

JULEMORDET ”Thom, så på de her billeder.” Clair pegede på nogle først sorte og hvide stillbilleder på en af bunkerens kolde betonvægge, og dernæst på nogle mere gulnede og brune, der var udstillet i en minimalistisk stålramme på væggen i den modsatte ende af rummet. ( Vores helte finder et spor på nogle gamle fotografier i en bunker under jorden på Vestvolden - men hvilke?)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

De lignede mest den slags, man finder på loftet hos sin døde oldefar, når man gennemroder hans skibskiste med gamle avisudklip.

De er ret forskellige. Russere og tyskere i den ende og svenskere, og nogle andre, ja endda prinsen af Persien i den anden,” forklarede hun.

”Du er den lokale hjerne her. Har det her noget med logen at gøre?” Spurgte hun og kiggede, som en bordtennisdommer, der febrilsk prøver at følge bolden med øjnene, fra den ene væg til den anden.

Big J aede sig selv på den lidt for store mave, som han nogle gange havde for vane, når han gerne ville ligne en, der lige skulle tænke sig om.



Sandheden var dog, at han vidste præcis, hvad han ville sige.

Allerede ved første øjekast kunne han skelne de menige soldater fra de mere højtstående på de sort-hvide billeder, men det var mændene uden uniform, som havde fanget hans opmærksomhed.

”Altså jeg har hørt rygter om, at Tyskland sendte deres allerbedste spioner til Rødovre omkring århundredeskiftet – det forrige that is,” sagde han med et belærende, men også ret glad-for-at-vide-noget-vigtigt smil.

De udgav sig for at være ingeniører og østeuropæiske militærstrateger, og fik sneget sig til vigtige poster blandt dem, der skulle bygge de mange bunkere på Vestvolden og ikke mindst bestemme, hvor de skulle placeres,” fortalte Big J, nu lidt mere opslugt af sin egen historie.

Han skyndte sig hen til den anden væg, kiggede et kort øjeblik med næsen klistret helt op imod glasset, der godt kunne trænge til at blive pudset, blot for så at skynde sig tilbage til væggen med de sort-hvide billeder, som om intet var hændt.

”Dengang man skulle bygge Volden, var de preusiske kanoner jo nogle af de fremmeste i Verden, og danskerne ville for alt i Verden ikke gentage fejlen fra Dybbøl og Dannevirke, hvor vi mistede hele det sydlige Danmark 35 år tidligere, så man gravede de lokale svampe- og gulerodsmarker op og brugte jorden til at bygge en kunstig vold med en voldgrav imellem,” sagde han næsten uden at holde pause.

Kun da han igen, gik over til de gule billeder, hvor man kunne se en familie i lange mørke trenchcoach possere foran en bunker, var han stille.

Da han endelig fortsatte var det med forøget entusiasme.



”Da Vestvolden stod færdig, var det Europas største befæstning, men de preussiske spioner havde allerede inden den sidste maskingeværredde var på plads, gjort den ligegyldig,” sagde han, trak vejret dybt ind – sådan helt teatralsk, hvor man næsten kan høre ilten ramme det nederste af lungerne.

”De vidste præcis, hvor bunkerne var og hvor langt kanonerne kunne skyde. Det skøre er, at eksperter efterfølgende har påpeget, at nogle af de bunkere, som spionerne har været med til at bestemme, hvor skulle ligge – eksempelvis gravet helt ned i jorden i vandhøjde, angiveligt for at kunne skyde på langs af voldgraven, slet ikke giver nogen mening i militærteknisk forstand. De blev da også hurtigt brugt af hende der videnskabsdamen, jeg ikke kan huske navnet på – men hun vandt vist en nobelpris for sine præcise målinger af jordskælv. De virker stadig,” sagde han og kunne godt høre, at han var kommet lidt på afveje.

De gule-brune billeder i den anden ende af rummet, var et mysterium i sig selv lod han dem vide.

Især det af dem, der var en opstillet gengivelse af en meget berømt scene først foreviget på maleri af en svensk konge, der på sin hest rider op på gravhøjen, Valhøj en kilometer fra Volden, for at spejde ud over troppefremgangen mod København.

”Men han kigger den forkerte vej, kan man tydeligt se på billedet. Det er mere Islev og Husum, han kigger ud imod,” forklarede Big J og fulgte op med et funfact om, at de røde mursten i Rødovre Kirke faktisk er krigsbytte fra lige netop den krig, fordi man samlede stenene sammen fra de bygninger, som svenskerne havde ødelagt under deres fremmarch, der aldrig nåede helt ind i hjertet af København.

”Men hvem, var det på alle de andre billeder, og hvorfor er de udstillet her,” tænkte han ved for sig selv uden at sige noget højt.



På et af dem, næsten helt famlet, kunne man også se den samme opstilling af mænd, som havde været med ved bunkeren, bare foran Damhuskroen nu. Og igen var der en lille dreng, der lignede en, der ikke passede ind.

Han vidste, at Damhuskroen var hjemsted for en af Danmarks vigtigste modstandsgrupper. De gemte sig faktisk på loftet, mens tyskerne brugte det, dels som dansesal til at score de lokale kvindfolk, og dels som befæstningsværk for at kontrollere den største indfaldsvej til København.

Selvom kroen oprindeligt var en kongekro af den slags, der var den eneste med alkoholbevilling på kongehusets tur fra Roskilede til Amalienborg, gik rygtet, at det faktisk var derfor, at den hed Damhus-Kroen. Opkaldt efter de berømte tyske fæstninger, ’Damhus’.

Men det var ikke det. Slet ikke.

”Det var øjnene. Selv uden farver, kunne man se, at de var krystalklare – den slags, man aldrig ville glemme og”…. Han skyndte sig tilbage til den anden væg, og så igen tilbage til den med de gule. End ikke farveforskellen kunne skjule det…

Han kiggede på Rie, som bare var total stenansigt og næsten gik i et med koldkrigsmuseets kolde vægge.

Han rømmede sig og sagde så:

”Det er tydeligt, at svenskerne også var meget interesseret i Rødovre for 400 år siden, men der er ikke noget, der lige indikerer, at de skulle have noget med den der loge at gøre. Det skulle da lige være, at de alle sammen ser skumle og fordækte ud på trods af flere hundrede års mellemrum, men altså. Man skulle jo også stå stille i en time for at komme med på et fotografi dengang,” sagde han og skulle til at fortælle, at der faktisk var et kamera fra dengang udstillet i den bunker med seismograferne, der var flere meter langt.

Inden han nåede at åbne munden skubbede Rie ham dog til side og tog billeder af hver enkelt med sin mobil.

”Det skal vi heldigvis ikke i dag,” sagde hun.

Så højt, at Thomas kom løbende hen til dem.



”Det må du ikke,” hørte hun Thomas råbe bag dem, mens Clair samtidig så spørgende på hende.

”Bevismaterialer,” kaldte Rie ud.

”Nå ja, dit cover,” sagde Clair hånligt.

”Men, hvorfor vil i vide de her ting?” spurgte Big J.

”Vi prøver at finde ud af, hvem vi er imod, hvem vi kan stole på og hvor de andre fejlede.”

”I kunne bare have spurgt,” sagde han, og forsøgte at være modig.

”Vi skulle først se, om vi kunne stole på jer. Men tak for hjælpen for nu. Vi lader høre fra os. Og husk. Vi ved alt.” Hun så på Rie.

”Og vi mener alt.”

”Hun truer os.” Jeffrey hviskede til hende. Rie nikkede bekræftende. Hun vidste, hvad han ønskede, og for en gang skyld, var de helt enige om, hvad der måtte gøres.

”Spændende…. Så ved du også det her.”

Big J kunne se, hvad der var på vej, men nåede ikke at gribe ind denne gang. Rie var hurtigere og svingede en næve direkte i Clairs ansigt, en fuldtræffer lige på venstre øje, der fik den ellers hårde kvinde til at falde omkuld på jorden. Før jakkesættet kunne nå at gribe ind eller trække sit våben, hev Rie selv en pistol frem og sigtede på ham.

”Du bliver der, jakkesæt.”

”Hvad fuck, har du en pistol?” udbrød Big J.

”Lad nu vær, jeg er fra politiet,” sagde Rie bidende ”sSlvfølgelig har jeg det.”

På trods af den anspændte situation, var der en underlig ro over det. Ikke gjort mindre bemærkelsesværdig af, at der blev spillet julemusik ikke langt fra dem i indgangen.

”Skal jeg ringe til politiet?” hørte Big J, Thomas sige nervøst bag dem et sted.

”Hun ER politiet, rolig,” sagde Big J, og håbede han beroligede sin fodboldholdkammerat og ikke gjorde situationen værre.

”Dig,” Rie sparkede til Clair.

”Op. Eller jeg pløkker din makker her.”

Clair smilte næsten udfordrende, som ønskede hun det, mens hun rejste sig op, blod rendende fra et flækket øjenbryn. Rie var sikker på, at havde de været et mindre offentligt sted, havde Clair ikke holdt sig tilbage eller også var det fordi, hun var i tvivl om hun kunne tage Rie. Hun kunne dog se, at alt skreg i Clair på en konfrontation. Og et kort øjeblik tænkte Rie; har hun også en Jeffrey, eller hvad man kunne kalde det i sig? Der var noget genkendeligt over det.

”Og hvad så, Vilbrand,” hvæste Cliar afventende, da hun stod op igen.

”Rør du min ven igen,” hun nikkede mod Big J ”på hvilken som helst måde…”

”Nogle måder er bedre end andre,” indskød Big J kækt.

”Hold kæft.” sagde begge kvinder i munden på hinanden, dog den ene på amerikansk, den anden på dansk, til ham.

Rie fortsatte:

”Rør du ham, så slipper du ikke med en næve.”

”Den invitation er fristende, vi ser frem til den,” sagde Clair og så om på jakkesættet.

”Du er uduelig. Kom.”

Clair sendte Rie et ’vi ses igen blik’, som hun og jakkesættet, traskede ud af museet. Rie fik omvendt lyst til at snakke med hende. Vi? Mente hun… jakkesættet? Eller?

”Kan du se den slags?” spurgte Rie.

”Hvad?” svarede Big J, der stadig var halvt fraværende og i chok over, hvad der lige var sket.

”Ikke dig. Jeffrey.”

Big J nikkede og holdt hænderne undskyldende op, mens Rie kort lukkede sig ind i sig selv.

”Hvad skal jeg se?”

”Lad nu være med at være dum.”

”Jeg ved det ikke. Tror du da virkelig på, at jeg er en dæmon?

”Er det ikke det, du plejer at sige, når jeg siger, du bare er mig?”

”Det er sjovt at fucke med dig.”

”Svar nu. Har hun?”

”En som mig i sig? Måske. Hvis jeg er en dæmon, bør der i realiteten være flere af os. Kan det også tænkes, du bare er fucked op, og hører stemmer, og hun er som dig på den måde?”

”Fuck dig, Jeff.”

”Men nok om dæmoner. Billederne. Du så det også?”

”Ja, det gjorde jeg,” Rie vendte tilbage til virkeligheden og så på Big J ”Der er noget på de billeder.”

”Lad os ikke tale her,” sagde Big J, men nikkede.

”Du har ret. Jeg så det også. Og jeg kender en, der kan hjælpe.”