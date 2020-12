Den 15. december: War Is Over

Big J og Rie forfølger en ledetråd fra gerningsstedet til en bunker på Vestvolden. Følg med i Rødovres helt egen julekalender JULEMORDET Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET ”Du vil elske det,” sagde Big J med stor entusiasme, mens Rie og han slentrede mod indgangen til Oplevelsescentret på Vestvolden. ”Der er historierne om tyskerne, russerne, svenskerne…og alt det fordækte, der foregik dengang. ” (I dag går vores helte bogstavelig talt under jorden i JULEMORDET)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Big J blev overrasket, da Rie ringede til ham tidligt om morgenen, og gerne ville have, han tog med hende på krigsmuseet i Ejbybunkeren.

Big J, som lokalhistorienørd og indædt rødovreborger, elskede personligt Oplevelsescenteret på Vestvolden. Som i ælskede med stort Æ, som han yndede at sige om alle sine yndlingsting.

Museet giver nemlig et indblik i en unik og for mange ukendt historie om Rødovres rolle i diverse krige, men han vidste også, at mange andre, især Rie, opfattede det som et af de kedeligste steder på landkortet, selvom de også havde forsøgt at peppe navnet op med fra museum til Oplevelsescenter.

Rie havde dog en forklaring, som hun havde givet i telefonen. ”Når jeg ikke kan give Jeffrey spænding, kan det være, lidt krig beroliger hans blodtrang.”

En bemærkning, hun lidt ekkoede nu, som de gik side om side. ”Du kan fortælle, hvad du vil, bare giv mig alle de blodige detaljer.”



”Altså,” Big J vidste godt, hvordan Rie fungerede indeni, og var ikke overrasket over formålet med udflugten, men det gjorde ham altid beklemt og ubehageligt til mode, også selvom han aldrig rigtig var bange eller utryg i hendes selskab, når han var sammen med hende.

”Jeg skal prøve, men det bliver med grænser. Mine styrker er historie… jeg er ikke forfatter. Hvis du vil have dødsporno, skulle du have taget den lokale forfatter, Martin Dan, med herned. Han er vist i gang med en vampyrroman. Tror dog ikke, han får Jørgen Leth til at læse den højt denne gang, som han gjorde med sin digtsamling,” grinte han.

”Big J, vær nu ikke en kælling. Lidt blod. Det er alt, jeg beder om.”

Som forventet var der, udover de ansatte, helt tomt på Oplevelsescentret, også selvom man havde gjort et stort nummer ud af juletilbud, hvilket både skilte og bannere markerede, og havde pyntet op til julestemning med krige som rød tråd.

”Højt for træets blodige top,” hviskede Rie og prikkede med albuen til Big J, der ikke nåede at reagere, før en af de ansatte, straks var over ham.

”Big J, hvad så.”



Det var Thomas, en af de såkaldt E-guides på stedet, som Big J kendte til gennem både fodbold og mere end én enkelt øl med top på rødstue. Han var dog ikke noget Big J ville betragte som en ven, mere en bekendt, da han altid var for anmassende med tilbud om rundvisninger. Nej anmassende dækkede det ikke, direkte desperat. Det var ikke fordi, han var en reklamesøjle, der gjorde det til et problem. Det var mere det der med, han prøvede at give dig skyldfølelse, for ikke at besøge det lokale museum.

Den der, ’jeg har jo ikke råd til at gå til fodbold eller sidde her og give de her omgange, hvis jeg mister mit job, fordi museet må lukke, og snart bliver håret på alle de gråhårede, der kommer her, helt hvidt.”

Det var egentlig synd, at Thomas var sådan. For Big J kunne godt lide ham. Han måtte bare gerne tale lidt mere om fodbold, film og kvinder, end at det skide museum lå i en gammel dobbeltkaponiere-bunker, der på trods af sit morderiske formål og udformning, så man kunne skyde vinkelret på de fremadstormende modstandere, bare var opkaldt efter, hvor tæt høns sidder på en pind og hinanden i et fransk hønsehus.

”Hey, Thomas, jeg vil bare vise en veninde museet, og støtte dig…” sagde Big J og forsøgte at smøre hjulene lidt, hvilket så ud til at virke.

”Ja, vi har jo diverse tilbud, men fordi vi ikke har travlt lige nu, I skulle have været her i går,” grinte han, tydeligvis indøvet og en vild løgn.

”Der var knald på…”



”Godt, det her har jeg ikke tid til.

”Rie trak sin pung frem fra inderlommen og viste sin NEC identifikation, der ikke var gyldig længere.

”Rie Vilbrand, efterforsker for NEC. Jeg er her, fordi jeg har brug for svar.”

Hun pakkede hurtigt sin pung væk og hev et stykke papir, der var en fotokopi af et billede frem.

”Det her er en billet fra jeres museum. Jeg og min organisation formoder, den tilhører denne kvinde,” hun hev et billede frem af Johanna.

”Der for nylig blev myrdet her i byen. Jeg tænker, med den fantastiske store kundekreds du har dig,” hun sagde det modbydeligt ironisk og med så tilpas ondskab, at Big J blev i tvivl, om det var Rie eller Jeffrey, der havde hænderne på rattet: ”så gætter jeg på, du vil huske sådan en smuk kvinde her.”

Inden Thomas nåede at svare, satte hun dødsstødet ind.

”Måske bare generelt i dit liv?”

Thomas så først forvirret på Rie og så mere anklagende på Big J, der slog undskyldende ud med armene og selv stod lige så paf og uforberedt på, hvad der skete lige nu.

”Jeg… NEC, hvad er det?” spurgte Thomas og forsøgte at få en overhånd.

”Ring til politigården, og spørg efter NEC. De henviser dig til NECs reception, og der spørger du efter min chef, Fatma Acimaniz. Hun kan bekræfte,” forklarede Rie indebrændt med et anstrengt smil.

”Kom nu, tjep, tjep. Der er en morder på fri fod.”

Thomas betragtede dem fåret, inden Big J fik ham i gang. ”Bare gør det, Thomas.”

Thomas nikkede og forsvandt hurtigt ud i et personalerum for at ringe..

”Hvad fanden?” spurgte Big J, da de var alene igen.

”Jeg vil opklare det her. Brian, det skvat, trak mig ind i det, og nu må jeg gøre det færdigt. Alternativet er noget værre. DU ved hvordan Jeffrey er.”

”Men du er ikke betjent længere.”

”Efterforsker, og det behøver museum bøven der ikke vide.”

”Men han ringer til politiet.”

”Hvis han er klog, ringer han til Fatma, der dækker over os,” smilte Rie.

”Og hvis ikke?” spurgte Big J nervøst.

”Så tæver jeg ham, og så får vi stadi,g hvad vi har brug for.”

Thomas kom tilbage med røde kinder.

”Altså, jeg undskylder før, men Frøken Acimaniz bekræftede…”

”Du er bare en god lovlydig borger,” forsikrede Rie ham og gav ham et betryggende klap på skulderen.

”Der burde være flere som dig.”

Big J var imponeret over, hvor nemt Thomas lod sig manipulere, som han pludselig slog op i et stort smil, der bare skreg, at han var klar til at hjælpe.

”Jeg vil selvfølgelig gøre, hvad der skal til, for retfærdigheden,” sagde han, mens Big J tænkte; ’eller hvad du tror en kvindes berøring kan føre til.’



Thomas var ikke just heldig hos det modsatte køn. Eller eget køn. Generelt bare ikke heldig hos seksuelle væsner.

”Fortæl mig, så,” Rie rakte Thomas billedet af Johanna.

”Har du set hende hernede, og hvad så hun på?”

”Jeg må desværre sige, at hun aldrig har været her,” svarede han og blev straks mere bekymret, med et flakkende blik.

”Men den billet, den dato. Det var en gammel mand, jeg tror han var amerikaner.”

”Thom,” hviskede Big J, hvilket Rie noterede sig mentalt, mens hun holdt sit fokus på den nervøse guide.

”Okay, den her billet blev fundet på et gerningssted for et mord på netop den kvinde, så det er vigtigt, du fortæller mig, hvad amerikaneren så på. Det kan være et spor.”

”Det kan jeg ikke,” svarede guiden endnu mere nervøst, mens sved begyndte at rende ned af ham.

”Hvorfor ikke? Jeg er politiet…”

”Hans følge er her,” hviskede han og pegede med øjnene bag dem. Både Rie og Big J vendte sig om, og der stod kvinden, som Big J genkendte som Clair og en anden gut, han ikke havde set før, i jakkesæt, i en intimiderende positur, ren stand off agtig som i en skudduel i en western, der skulle lade dem vide de så på dem.

”Fuck,” hviskede Big J.

”Kender vi dem?” spurgte Rie.

”Det er de der Goldman Sachs, jeg har fortalt dig om. Hende der vred armen rundt på mig.”

”Så det er den kælling, jeg skal tæve for at skade min ven,” grinte Rie og tog et par skridt hen mod dem, inden Big J greb fat i hende.

”Lad nu vær, de er farlige.”

”Og det er jeg ikke?” lo Rie.

Clair og jakkesættet tog initiativet og gik hen til dem.

”Det var I længe om,” sagde Clair, og så kort på dem begge enkeltvis.

”Du er overrasket,” sagde hun til Big J og så til Rie.

”Men det er du ikke?”



”Tydeligt, billetten var anbragt. Jeg ville bare se, om det var morderen eller offeret, der havde anbragt den.”

”Du er dygtig, frøken Vilbrand,” smilte Clair med ærlig beundring.

”Har du brug for et nyt job? Vi kan bruge en person med dine evner.”

”Hvis du kender mit navn, så ved du også, jeg har brug for et job,” sagde Rie uimponeret.

”Der er bare et problem. Jeg arbejder ikke for folk, der skader mine venner.”

Rie tog et skridt frem for at tage et sving på Clair, men Big J trådte igen i vejen.

”Lad nu vær,” bad han, mens Clair grinte bag ham.

”Katten har kløer. Jeg ansætter hende sgu på stedet.”

Big J tog ordet og vendte sig om mod dem.

”Hvorfor ville I have os herned?” fik han fremstammet på gebrokkent halvt dansk, halvt engelsk, der nok mest var minimalt engelsk og meget dansk, noget der fik ham til at tænke på sin gamle dramalærer Sabo fra Rødovre Ungdomsskole.

”Vi regnede med, enten journalisten eller du,” hun så henover skulderen på Big J og talte til Rie.

”Ville regne ud, at billetten var en invitation hertil. I bestod, flot. Så langt så godt.”

”Mig?” spurgte Rie og skubbede Big J til side.

”Vi researcher altid vores… mål,” sagde Clair med slet skjult trussel.

”Efter mit møde på Rødovre Bodega med din ven her,” hun lagde kælent sin hånd på Big J hage, hvilket fik ham til at smile sit charmerende scoresmil, men samtidig gjorde ham lidt nervøs.

”Var vi i tvivl om hvilken side de, og du var på. At I tog vores lokkemad, viser I er gode nok.”

”Hvorfor tror I det?” spurgte Rie trodsigt.

”I arbejder ikke for dem. De har ikke adgang til midler hos politiet. Hvor er journalisten?”

”Den altvidende ved ikke alt,” lo Rie og konstaterede tørt. ”Han er et skvat. Han tør ikke mere.”

Clair nikkede, ikke overrasket, nærmest forventningsfuldt. ”Tænke jeg nok. Nå, kom med,” hun klappede Big J på kinden ”Du skal forklare noget for os.”

Rie gav ham et puf med skulderen, som for at sige følg med.

”Thomas,” Big J så uldent om på sin fodboldkammerat, der stod og lignede en, der var ved at skide i bukserne af nervøsitet. ”I got this.”