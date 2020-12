Den 14. december 

Hvor meget skal man egentlig presse en skaldet journalist før han siger stop? Det er spørgsmålet i dagens udgave af JULEMORDET, hvor mysteriet er blevet meget virkeligt for vores helte. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Det var det tidspunkt i filmen, hvor instruktøren altid kom i munden på sin megafon af ren klimaks over det øjeblik, hvor de onde havde forsøgt at intimidere eller true helten til at bakke ud og droppe sin søgen efter sandheden. (Men Brian er bare Brian i dagens afsnit af JULEMORDET, hvor vores første helt ryster alvorligt på hånden)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

Nu var det heltens tur til at steppe op og i ren protest at gribe til handling.

Øjeblikket, hvor Tom Hanks ville bruge sin kløgt til at opklare mysteriet, før nogen kunne skade ham eller hans kære, eller hvor Bruce Willis ville gribe til våben og skyde alt i smadder, eller Tom Cruise udførte en serie stunts, det ene vildere end det andet, og til sidst vinde slaget med en nævekamp.

Men Brian var ikke modig. Han var sikkert ikke engang særlig kløgtig og slet ikke fra Hollywood. Han var bare Brian. Brian fra Rødovre.

Han var i væmmelse gået hjem, og brugt hele dagen og den følgende aften, på at tænke over, hvad han kunne have sagt, nej ikke bare kunne, hvad han skulle have sagt og gjort.

Flere gange i sin fantasi, så han for sig, hvordan havde rejst sig op, tårnet over Kamilla, lænet sig intimiderende henover bordet, og med en slet skjult trussel sagt:

”Jeg kommer efter jer. Hver og en af jer. Uanset hvad det koster. I kan dræbe mig, I kan dræbe os, men sandheden kommer frem og så er I færdige.”

Eller noget i den stil. Han var ikke typen, der slog på kvinder, uanset, hvor meget, hun end havde fortjent det. Han var vild med tanken og især det korte øjeblik, hvor han have forestillet sig at han havde slået hende, og han havde skamfuldt undskyldt ud i luften, som om højere magter lyttede med, og han ikke ville sikre sig, yderligere, dårlig karma.



Men andre potentielle scenarier, havde udspillet sig. At et par mænd var styrtet ind og han havde slået dem omkuld, og Kamilla havde set skræmt på.

At han havde forladt redaktionen, gået direkte til Tyrens hovedbase, hvor det end var, og i ren Brucce Willis stil, splittet alt ad.

Men Brian var stadig bare Brian. Han var ikke stærk. Ikke god til at slås og slet ikke til skydevåben. Faktisk, havde han kun stået med skydevåben to gange i sit liv. En gang som teenager i en vens have, hvor de havde skudt på billeder af nynazister og al-queda terrorister, som vennens far havde printet ud:

”Vi skyder efter alt ondt, uden at skelne mellem kultur eller hudfarve” som vennens far havde sagt.

Brian var ikke klog som Tom Hanks. Han var bare en journalist, og ikke den cool slags som Michael Keaton i spotligt.

Brian var bare Brian. Den skaldede journalist på en lokal avis, der åbenbart var viklet ind i en hemmelig sammensværgelse i Rødovre. Og Brian var ikke modig.

Han havde altid ladet folk træde på sig. Mobberne i skolen. Ekskæresterne der var utro eller som havde ydmyget ham, som sin eks havde det. Eller ladet sin dominerende mor styre ham for meget som ung. Ladet sig træde på af kollegaer og altid bare sucket up, i stedet for at sige fuck jer og jeres stikkeri snowflakes.

Brian havde aldrig været oppe at slås sådan rigtigt, kun fået tæv, og stukket af, når chancen var der. Han var altid den fornuftige, der talte sig ud af tingene.

Alt Brian var, var en drømmer. En drømmer der skabte verdener med sine ord. Men selv her, havde modet svigtet. Hvor mange bøger lå ikke i skufferne eller harddrivene i hans hjem? Alt for mange. Han turde aldrig udgive dem, af frygt for tævene.



Så på sin vis, var det komisk, at Brian nu stod her. Han havde fået tæv, stået overfor en potentiel seriemorder, som muligvis var besat af en dæmon, og var blevet truet af et hemmeligt broderskab. Folk som ham var begyndt at dø af unaturlige årsager, og hans venner og familie var måske i livsfare nu. Hvis det ikke var ironisk, så vidste han ikke, hvad var.

Alligevel, da han havde begyndt det her, jagten på retfærdighed for Johanna, der egentlig skulle have været hans store gennembrud, der viste, at han kunne opspore og opklare de store historier, så havde han drømt om de her ting. Store sammensværgelser, fordækte mord og sådan noget, men nu stod han her, og det var rædselsfuldt. Altså ikke centeret, men situationen.

Han ville ønske at han var modig. At han ville begynde jagten på dem og udstille dem alle. Men i stedet sad han nu på en cafe i Rødovre Centrum med Rie og Big J, henover en kop kaffe og sagde ordene:

”Vi stopper det her.”

Ordene havde knap forladt hans læber, før han følte sig som verdens største kujon og taber.

”Stopper?” spurgte Big J. ”Men..:” han lænede sig hviskende over bordet.

”De forsøgte at dræbe dig..”

”Jeg mener det, vi stopper,” Brian rejste sig, slog ud med armene og talte højt.

”Hvis nogen lytter med, vi stopper, jeg vil ikke mere…”

En servitrice med mundbind kom ned med deres kaffe.

”Jeg tror desværre ikke corona stopper så nemt,” sagde hun jokende og gik væk, så hurtigt, som hun var kommet.

Brian sukkede og så på sine venner, eller ven. Han var stadig i tvivl, hvad han kunne kalde Rie. Hun havde reddet hans liv, men var for creepy til at han havde lyst til at kalde hende en ven, eller bare en bekendt.

”Jeg mener det. Jeg talte bare højt, hvis nogen nu..”

Han stoppede sig selv og satte sig.

”De truede mig i går. Med at skade os. Især jer. Jeg kan ikke gøre det mod jer.”

”Men, det er sgu da ikke fair, at de bare slipper afsted med alt deres lort,” vrissede Big J.

”Jasper,” Brian brugte kun Big J’s navn, når han ville sige noget virkelig alvorligt.

”Tænk på Randi. Karla. De er vigtigere end det her pis, og de er åbenbart dygtige til det her. Måske er politiet med i det, hvem ved.”

”Det er de ikke,” indskød Rie.

”Hvis de havde været det, var jeg ikke blevet fyret. Og det er de fleste i politiet, i hvert fald dem, der betyder noget, for dumme til. At være i en hemmelig loge, that is. De vil alle sammen være pletfrie og få store erhvervsstillinger eller politikerjobs bagefter.”

”Okay,” Brian var ikke sikker på, hvad han kunne bruge den stikpille til.

”Men jeg mener det. Ikke mere. Jeg er ked af, at jeg bragte jer ind i det her.”

Rie rejste sig.

”Jeg stopper ikke. Jeffrey vil ikke have jeg stopper. Han har brug for det her. Desuden, efter hvad jeg har gjort, så vil de komme efter mig. Så hellere slå dem først.”

Før Rie kunne gå væk, talte Brian igen.

”De bad mig faktisk om at nakke dig.”

Hun fnyste med et smil.

”Dig? Nakke mig?”

”Ikke på den måde,” svarede han beklemt, bange for hende. ”De ville have mig til at skrive en artikel om dig. Ikke direkte, men du ville vide det var dig.”

Han løftede hurtigt hænderne afvigende, som hun trådte hen mod ham.

”Jeg sagde nej, rolig, okay? Men… derfor vi må stoppe.”

”Det her er for latterligt. Hvorfor fanden rode mig ind i det her, hvis I bare er nogle provins tøsedrenge. Har I spillet floorball eller ishockey som små – ja undskyld, jeg spørger bare.”

Rie knyttede en næve og hævede den, slog ud i luften, dog nær Brians ansigt, inden hun stormede væk fra dem.

”Jeg snakker med hende, Brian,” sagde Big J og rejste sig. ”Men du skal bare vide, jeg ville være med dig, hvis det var. Jeg ville hade… ja både dig og mig, hvis der skete noget med Randi eller Karla, men jeg ville være med dig, okay? Du er min ven.”

”Så lyt på mig. Vi er færdige med det her. Okay?” sagde Brian og så bedende på ham.

”Ja, selvfølgelig,” svarede Big J og satte i løb efter Rie.