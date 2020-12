Den 13. december: It’s Gonna Be A Cold, Cold Christmas

Den enes død er den andens brød, finder vores helt ud af i dagens afsnit af JULEMORDET, hvor han bliver tilbudt en vild stilling. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Der var en dyster stemning på avisen, da Brian, trods sin hjerterystelse, mødte tidligt ind. Normalt mødte flokken af lokale tastaturkrigere først ind i løbet af formiddagen, men hele holdet var allerede mødt ind før klokken var i nærheden af at kunne kalde sig formiddag denne 13. december. (Den Skaldede Journalist bliver i dag spurgt, om han kan spille bold - men det er ikke rundbold, der snakkes om)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

De stod ude blandt arbejdsstationerne, da bladchefen Hans-Henrik Kristensen og annoncekonsulent Christina Munk Bredahl, snakkede fortroligt bag glasdøren inde i det, der indtil i går aftes, havde været Nicholas kontor. Ikke med hinanden.

Men en slags trekantet trialog med en ukendt kvinde, og det der mest af alt lignede en betjent, der bare var med for at tage referat og ellers holde sig passivt i baggrunden.

Brian fortrød straks sin tilstedeværelse, da holdet så på ham, eller måske mere måden, de betragtede ham på. I forvejen var folk skræmte og enkelte stod og græd, forfærdet over situationen, men da de så oveni klaphatten skulle forholde sig til Brians ansigt, der stadig var hævet med blå og lilla plamager, gjorde det dem ikke just sikre.

”Bare et slagsmål nede på rød stue,” forsøgte Brian straks at komme spørgsmålene i løbet.

”For mange øl, og den forkerte kvinde, der havde sin fyr med,” Det lignede dog, at den lille hvide løgn kun gjorde dem alle mere skeptiske og vakte flere spørgende blikke.

”Okay,” sagde Katrine, en af journalisterne, uden at virke særlig overbevist, og det var måske Brians fantasi, men han fornemmede, de andre trak sig mere sammen, tættere på hinanden og flere skridt, væk fra ham.

”Noget nyt om, hvad der er sket?” spurgte Brian i et forsøg på at få lidt samtale med de andre i gang, og komme tilbage i flokken, samt at lyde uvidende.

Ikke, at han var sikker på, han vidste noget. Han var stadig ikke fuldt overbevist om Rie og Big J’s snak om hemmelige loger og fordækte undergrundssamfund. Overfaldet på ham kunne bare have været tilfældig vold, ligesom mordet på Johanna kunne, men med Nicholas død, virkede det hele bare ikke længere tilfældigt, og han var, trods sin usikkerhed, på en måde overbevist om, han havde en vis viden om tingenes sammenhæng, som kollegaerne ikke havde.

Han var dog usikker på, hvem han kunne stole på. Bare den tanke, at han var paranoid over en langt ude konspirationsteori om hemmelige selskaber i Rødovre, gjorde at han endnu mere fortrød, han var mødt op. Han skulle være blevet hjemme og bare blive der, indtil livet var normalt igen.

”Ikke rigtig,” sagde Morten, en af fotograferne, der tog det på sig at tale med ham, efter de alle havde sendt skiftevis Brian og hinanden spørgende blikke.

”Der er rygter. Nogle siger Nicholas bare faldt om. Hjerteanfald. Andre siger at han blev skudt.”

”Skudt.” Ordet løb Brian koldt ned af ryggen. Nicholas skudt, og han overfaldet samme aften. Fuck altså.

Hans-Henrik, Christina og den endnu ukendte kvinde, kom ud, med betjenten bag dem.

”Okay, I har mange spørgsmål, men lad os starte med, hvad vi ved, og så vil vi stå til rådighed, så godt som muligt, derefter…”

Hans-Henrik skød brystet frem, mens han talte, og havde en selvsikker røst.

Han var en autoritet, en leder, der tog ansvar, mens han blik vandrede henover sine ansatte, og til Brians store irritation, stoppede hans blik åbenlyst på ham.

”Brian, hvad er der sket med dig?” spurgte bladchefen, og det vat tydeligt for alle, at hans hjerne, ligesom alle andre, sikkert satte forbindelse mellem Nicholas og Brians skæbner.

”Nævekamp på Rødager, ingenting. Bare mig, der blev fuld og lagde an på den forkerte pige,” sagde Brian og prøvede sin løgn af igen, om ikke andet, vidste han, at det eneste at gøre nu var at holde på historien. Hans-Henrik nikkede tænksomt.

”Okay, det.. ligner ikke dig,” sagde bladchefen beklemt, og lod sit blik glide videre henover resten af holdet, inden han talte videre.



”Det gør mig ondt at skulle meddele jer, at vores allesammens redaktør, Nicholas, i går blev fundet dræbt.”

Der gik et usagt gys igennem dem alle. Det var som om, der blev koldere i rummet, og Brian mærkede en isnende lammelse ramme sig.

”Det tyder,” Hans-Henrik vendte sig om mod betjenten, der nikkede bekræftende.

”…På tilfældig vold og røveri. Vestegnens Politi mener, at Nicholas var på vej hjem, eller ude at gå tur på Volden, og ja, bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.”

”Det er sandsynligt, at den der begik forbrydelsen, har set Nicholas gå i sit dyre jakkesæt, og med sin rich kid attitude, har tænkt, at han var en nem pay day,” supplerede Christina. ”Nicholas har formentlig på sin egen måde forsøgt at kæmpe imod eller flygte…” Christina begyndte at væve og bare trække tiden ud.

”Han blev skudt i hovedet,” skar Hans-Henrik igennem.

Der var i et par sekunder helt stille på lokalsprøjten, inden Katrine begyndte at græde og faldt i Mortens trøstende arme, Morten der selv stod og kæmpede med at holde tårerne tilbage.

”Vi vil stille en psykolog til rådighed, så I kan snakke, hvis I har brug for det,” fortsatte Hans-Henrik.

”Vi vil også foreslå, at vi aflyser denne uges publikation. Det ville ikke være, hvad Nicholas måske havde ønsket, men det er af respekt til ham og hensyn til jer. I skal have lov til at bearbejde det her. Men the show må også go on, og indtil vi har Nicholas’ permanente afløser på plads, har jeg tilladt mig at hente Kamilla Ingerslev ind. Kamilla har tidligere arbejdet med mig, da jeg var bladchef på Herlev Bladet, og mens Kamilla nu mest gør sig i kommunikation og rådgivning, så er hun en fin her-og-nu vikar. Så, jeres midlertidige redaktør, Kamilla Ingerslev,” sagde han og slog kejtet armen ud imod kvinden ved sin side.

Et akavet, spredt, uengageret, upassende og sørgelig bifald, fulgte fra den ramte personalegruppe. Brian var den eneste der ikke klappede og forholdt sig tavst.

”Tak,” sagde Kamilla afdæmpet.

”Jeg er ked af at måtte stå her med jer, under de her omstændigheder, og tro mig, jeg har ingen intention om at lave gravrøveri,” bemærkningen gravrøveri fik igen Katrine til at bryde ud i gråd, i sådan en grad, at Morten og en af de andre fra holdet, fulgte hende ud af bygningen for at få noget frisk luft ovre, hvor lærerne fra Rødovre Skole normalt hiver efter vejret gennem et lille filter.

”Men jeg vil gøre mit bedste i den tid, jeg er her. Og jeg er enig med HH. Vi aflyser denne uge, men vender stærkt tilbage i næste uge med et budskab. Vi accepterer ikke det her. Dels vil vi dedikere næste uge til Nicholas, dels gør vi det klart, at den her bølge af tilfældig vold, der skyller igennem vores by, skal stoppe. Først Johanna Wells,”

Brian var måske bare paranoid, men han følte Kamilla så direkte på ham, mens hun sagde det navn.

”Og nu Nicholas, det er for meget vold. Ingen burde dø i juletiden. Ingen. Og da slet ikke på den her barbariske måde.”

Hun så søgende udover holdet.

”Hvem af jer er ham Brian? Den skaldede journalist?”

Brian rakte diskret hånden op. Kamilla så bekymret på hans ansigt, med et udtryk der sagde; Ikke just Hr. Bankekød jeg har lyst til at tale med.

”Okay, øhm ville du noget imod lige at gå med ind på mit, jeg mener Nicholas’ kontor? HH siger du skrev en flot artikel om Johanna og du har en populær klumme i avisen, så tænkte du kunne skrive noget tilsvarende om både Nicholas og volden? Kan vi snakke inden du går hjem, eller rettere, inden vi sender dig hjem?”

”Ja, selvfølgelig,” sagde han beklemt.

”I andre, gå hjem nu. Gå gerne ud, sæt jer sammen et sted eller hjemme hos en af jer og tal det igennem, men ikke her. Få det her på afstand, og bearbejd det. Så tager vi det derfra,” sagde Hans-Henrik og mens han og Christina begyndte at skynde holdet ud, så fulgte Brian i modsatte retning med Kamilla ind på Nicholas kontor.

”Det er lidt mærkeligt, det her,” sagde Kamilla, mens hun lukkede døren bag dem. ”Mener, det… jeg kan ikke sige det er mit.”

”Jeg forstår. Jeg synes også, det er absurd det her,” sagde Brian, mens han satte sig vant i stolen. Noget, der gav ham dårlig samvittighed, i stolen foran bordet. Kamilla tog et øjeblik, som skulle hun lige give sig selv tilladelse til at sætte sig i Nicholas stol, inden hun endelig satte sig på den anden side af bordet. Hun så henover skulderen på Brian og begyndte først at tale, da Hans-Henrik og Christina havde fået tømt redaktionen.

”Nå, Brian. Hvordan har du det?” hun pegede spørgende mod hans ansigt.

”Det gør ondt, men jeg overlever,” sagde han og fortrød straks den bemærkning. Nicholas overlevede ikke. Han lagde mærke til, at Kamilla undlod at kommentere på det.

”Jeg vil gerne have, du skriver en af dine gode artikler. Gerne flere sider. Om Nicholas. Et godt mindeord. Det gode og det dårlige. I en blanding af sørgelig og humoristisk tone. Jeg forstår på HH, at han var lidt af en karakter.”

”Helt bestemt,” sagde Brian, dog med respekt. Respekt han ikke havde følt til hverdag, noget han fortrød nu, som han sad her.

”Jeg skal nok skrive noget, så godt jeg kan.”

”Og så er der det med volden,” sagde Kamilla og så igen henover ham, hvilket også fik Brian til at vende sig om. De var alene. Af en eller anden grund havde han forventet en eller flere personer stå bag ham, klar til at give ham en ny omgang.



Han så igen på Kamilla, der nu havde en anden aura over sig. En beslutsom om end lidt mørk aura.

”Vi skal sige stop for den her vold. Vi accepterer det ikke.”

”Nej selvfølgelig ikke,” sagde Brian, og følte sig usikker uden at være sikker på om det var Kamilla eller hele situationen, der påvirkede ham.

”Folk skal forstå, at der er konsekvenser for deres handlinger. At folk kan komme til skade, når man er for nysgerrig.”

”Undskyld?” Brian så undrende på hende. Der var noget, der ikke lød rigtigt.

”Brian. For helvede;” sukkede Kamilla og bekendte kulør. ”Nicholas forsvarede dig. Han ønskede ikke det der for dig.”

Hvis det ikke var fordi, det var sørgeligt det her, ville Brian have grinet højt. Det var for sindssygt det her. Langt ude surrealistisk. Sad hun og truede ham? var hun en del af det her? Hvad fanden skete der? Det var som om, han faldt ned i et hul af vanvid.

”DU er en af dem…” Han var på grænsen til at både rase og grine af det absurde. ”Tyrens horn eller, hvad I nu hedder.:”

”Jeg har forbindelse til dem, ja,” sagde hun nu skarpt.

”Og du skal være glad for Rie. Virkelig glad. Du havde gjort Nicholas selskab lige nu, hvis det ikke havde været for hende.”

En snert af survival guilt ramte ham, men han rystede den af sig.

”Du siger jeg er skyld i Nicholas død?” snerrede han. Det morbidt morsomme i det her var væk. Han følte kun vrede nu, og forsøgte at undertrykke den.

”Både og. Det ville på sin vis ikke være fair. Jeg mener, Nicholas fik selv forvildet sig ind i logen. Han havde mere blod på sine hænder, end du aner. Men omvendt… Du kunne bare have spillet bold og lyttet til din chef, så var intet af det her sket. Og så alligevel, Nicholas skulle også bare have accepteret, at du skulle dø. Så havde der ikke været problemer.”

”Hvorfor lever jeg så stadig?” spurgte Brian, der igen vendte surrealistisk tilbage til situationen. Den her slags ting, var noget man sagde i hemmelige kontorer og loger i Paris eller Rom. Ikke på et kontor i Rødovre.

Ӯrligt? Vores hittere er fucking bange for Rie. Eller rettere, Jeffrey.

”Hun så pludselig nysgerrigt på Brian. ”Har du snakket med ham?”

”Hvordan kender du …

”Brian overvejede et kort øjeblik at sige ja, og stikke hende en løgn, bare for at se hvad der skete, men han var ikke modig nok.

”nej, det har jeg ikke.”

”Men du er i live. Og sådan kan det forblive, hvis du altså kan spille bold. Kan du spille bold, Brian?”

”I har dræbt Nicholas, forsøgt at dræbe mig… Johanna, var hun også jeres?”

”Den er dommen stadig ude på. Nogle af hitterne tager ansvaret, men der er også snak om, at det måske var Goldman Sachs selv.”

Hun slog pludselig op i et bredt smil.

”Du har vel mødt Thom, med H som han siger.”

”Ja, det har jeg.”

”Men kan du spille bold? Der er meget på spil. Meget at vinde. Meget at tabe.”

”I må være sindssyge, hvis I tror jeg vil lege med på det her, men bare for quizzens skyld. Hvad kan jeg vinde,” spurgte han og følte sit hoved dunke. Ikke af skyld, men over at holde pokerfjæset i de rigtige grimasser.

”Der skal findes en afløser for Nicholas. Det kunne være dig. Ja, ja, holdet derude er bange for dig lige nu, men du ligner også lort lige nu, Brian. Ikke så meget som vores hittere. Fuck, Rie, hun har fået dem til at ligne små bange drenge. Du er en skønhed, i forhold til dem.”

”Tak, tror jeg.” sagde Brian og ømmede sig.

”Hvad kan jeg så tabe?”

”Dit liv,” sagde Kamilla og smilte sadistisk over den effekt hun kunne se, den tanke havde på ham.

”Måske din ven, Big J’s? Hans familie? Søde Karla? Måske Rie.”

”I er bange for hende, hende rør I ikke.”

”Vi gør det, hvis det er nødvendigt. Jeg mener, hun er en ressource, der ikke burde gå til spilde. Men vi kan sætte hende ud af spillet på andre måder, end ved at dræbe hende. Eller rettere, du kan.”

”Jeg kan?” Brian brummede lavt.

”Hør, jeg ville ønske, jeg var modig nok til at rejse mig, og smække dig en. Udfordre jer. Men, jeg er ikke modig. Så hvordan tror du, jeg tør gøre noget som helst ved Rie? Eller vil? Hun redede mit liv. Kunne jeg omvendt have reddet hendes? Sikkert ikke. Jeg er ikke en helt. Jeg… jeg så en historie. Jeg ønskede retfærdighed for Johanna. Ikke… det her. Jeg… vil lade det ligge. Stoppe det her. Ikke flere skal dø. Og jeg skal nok spille bold, men I kan ikke tro, jeg kan fortsætte her.”

”Brian, tænk dig om. Hvordan sikrer vi os, at du ikke går videre med det her, hvis vi bare lader dig gå? Du må spille bold som du selv siger.”

”Hør, jeg vil gøre alt for ikke at dø. For, at mine venner ikke skal dø. Tro på mig.”

Kamilla så på ham, som tyggede hun og overvejede hans ord, for og imod.

”Giv os et år. Spil bold. Arbejd for os. Hvem ved, måske, kan du lide følelsen af boldspil?”

”Hvilken position på holdet skal jeg have?” Brian hadede sig selv bare for at stille spørgsmålet. Muligt, han ikke var en helt, der kunne rive dem ned, men han burde i det mindste have balls nok til at rejse sig og gå med bare lidt selvrespekt i behold.



”Jeg nægter at overtage Nicholas job…”

”Tænk nu over det. Du har sans for gode historier, og kan gøre mere for den avis, end den flødebolle kunne.”

”Jeg siger pænt nej.”

”Et år som leder af avisen med alt, der følger med af VIP-arrangementer med erhvervsklubben oppe i hockeyhallen, og jeg kan garantere, at intet ondt sker for dine venner. Tværtimod sker der måske gode ting.”

Brian sukkede. ”Okay, jeg lytter.”

”Når du skriver din artikel om volden. Så smider vi Rie under bussen.”

”Hvad?”

”Vi smider hende under bussen. Ikke ved navn. Hun skal bare mærke, at man ikke ustraffet, tager vores hittere ud på den måde. Du nævner, at der går folk rundt, der er seriemorder in fieries i Rødovre. Folk, der som barn blev taget af en seriemorder, og selv har udviklet de tendenser. Folk, der tror de er besat af dæmoner…”

”Jeg… jeg kan ikke.. Hun reddede mit liv. Og ærligt, jeg er mere bange for hende end dig.”

”Skriv den artikel og få Nicholas’ job. Rie vil forstå, du kan skræmme hende.”

”Og hvis jeg bare… bliver på min pind så at sige.”

”Så skal vi have flere samtaler, end jeg ønsker. Men gør dit arbejde, opfør dig pænt, og giv mig et par gode samtaler, så er du og dine venner sikret et godt helbred. I hvert fald den del, vi kan tage ansvar for.”

Brian sukkede.

”Lad mig tænke over det et par dage.”

”Selvfølgelig. Alt andet ville ikke være humanistisk. Og Brian. Lær nu af dine fejl. Der er ikke flere, der behøver at dø.”

Brian forlod kontoret og gik desillusioneret hjem, og kollapsede på sin sofa.