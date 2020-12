Den 12. december: Do They Know it’s Christmas

Vores lokale helte får kendskab til den ældgamle loge i Rødovre, der åbenbart ønsker dem døde. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET En kvinde, med gylden hud, sorte øjne og langt krøllet sort hår, som Brian aldrig havde set før, stod over ham. Hun betragtede ham undersøgende og nysgerrigt, næsten vågende, efterhånden som han kom til bevidsthed igen. (Læs 12. afsnit af JULEMORDET, hvor vores helte slikker sår, mens de snakker om hemmelige loger som Tyrens Drenge og Rødovre Bullseye og får en uhyggelig SMS.)

Af Martin Dan Rasmussen

I den ømme og døsede tilstand han var i, lignede det, at hun havde lidt ugle eller direkte ørneagtige ansigtstræk, der gjorde hende meget spids at se på, om end han var tryg ved hendes tilstedeværelse. Der var noget visdom over hende på en eller anden måde.

”Han er vågen,” sagde hun, uden nogen form for accent, hvilket overraskede ham.

Kvinden trak sig væk, og snart var det Big J, der stod over ham og så bekymret, om end også smilende af gensynsglæde, på ham.

”Fuck, hvor er det godt at se dig igen, mand,” smilte Big J, og tog broderligt fat i Brians hovede og klemte det blidt.

”Av, rolig,” sukkede Brian, og tog sig med begge hænder til sit ansigt, mens han kæmpede sig op at sidde. Det føltes stadig, som en morgen efter Vi elsker 90’erne festen sidste år. Som tusinde tømmermænd, der kommer 20 år for sent, og på én gang.

”Hvad skete der? Hvor er jeg?”

Han nåede kun lige at stille spørgsmålene før det hele kom tilbage til ham. Hvordan han blev løftet op og smidt i jorden. Sparkene. Slagene. Mændene. Han så op på Big J.

”De ville dræbe mig, ikke?”

”De prøvede i hvert fald…” sagde Big J.

”Men du er sej og hang i.”

Brian var en stolt mand, og græd sjældent. Han havde ikke grædt, da hans eks havde kørt ham over i en diskussion og dybest set dissekteret ham. Kaldt ham en mand uden styr på sin økonomi og ikke til at bygge en fremtid med, at han var voldtægtsforbryder, fordi han havde tilladt at røre ved hende midt i en metoo-tid, da hun havde taget sin T-shirt af i sengen, kaldt ham racist og et modbydeligt menneske, fordi han råbte grimme ting som en anden hulemand foran tv’et under fodboldkampe.

Han havde ikke grædt der. Ikke foran hende i hvert fald. Han havde ikke grædt foran nogen, da han som barn havde måtte aflive sit kæledyr, en hund han havde haft så lang tilbage, han på det tidspunkt, kunne huske. Han havde ikke grædt, da han havde siddet sammen med vennerne og set fodbold og fået opkaldet om, at hans morfar var død.

Han havde altid ventet til han var alene. Men ikke denne gang. Han kunne være blevet slået ihjel. Ikke bare død af for mange sodavand og fedtede burgere, og for lidt motion, men slået ihjel.

Ene og alene fordi andre mennesker, ønskede ham fjernet fra jordens overflade. Tårerne kom væltende, og overrumplede ham til han gemte sit ansigt, og lod Big J omfavne sig.

”Tak, du reddede mig,” sagde Brian hæst.

”Ikke mig, du skal takke. De gav også mig på munden okay.” Han vendte blikket henover sig mod Rie, der sad krøllet sammen i et hjørne af sin lejlighed, ansigtet gemt af vejen mod sine knæ, mens kvinden fra før, sad hos hende og trøstede hende.

Brian så spørgende op på Big J, der nikkede.

”Hun smadrede dem. Hvis du tror, du har det hårdt, så vil du ikke ønske at være de to.”

”Kom hun til skade, siden hun sidder der,” hviskede Brian, og nikkede lidt samvittighedsfuldt ved tanken om, at en anden havde lidt skade for at redde ham.

”Kun mentalt,” hviskede Big J.

”Hun måtte slippe Jeffrey fri.”

Brian åbnede munden for at tale, men Big J kom ham i forkøbet.

”Brian, det er ikke alt, der er til at forstå, og hold nu op med at prøve at forstå den her. Jeffrey er et problem for hende, og hun måtte slippe ham løs for at redde dig. Hun brækkede armen på den ene, og ville formentlig have slået den anden ihjel American History X style, hvis jeg ikke havde stoppet ham. Ja ham.”

Brian sad forbløffet tilbage, og blev overrasket over, at han i egoistisk hævngerrig bitterhed nåede at tænke som det første, hvorfor stoppede du hende, inden han fordøjede resten af ordene. Han nikkede forstående.

”Okay, jeg skal nok holde kæft…” Han prøvede at rejse sig fra sofaen, men gav hurtigt op. Hans krop var for øm.

”Hvor er jeg,” spurgte han.

”Hos Rie, vi tog dig tilbage hertil,” sagde Big J.

”Hvem er hun,” hviskede han og nikkede mod den sorthårede kvinde.

”Hun hedder Fatma. Hun er vist Ries tidligere makker i politiet. Det var hende, der lappede dig sammen. Rie ringede til hende, mens vi fik dig herop.”

”Okay,” Brian rakte hånden ud mod sin ven.

”Hjælp mig lige op.”

Big J tog sin vens hånd og trak ham op at stå, og slap ham først igen, da Brian selv genfandt balancen.

”Du burde ikke stå op, du har en hjernerystelse, du skal slappe af,” sagde Fatma uden at se tilbage på ham, men med sit fokus og sin omsorg mod Rie.

”Jeg ville bare sige tak til jer begge,” sagde Brian og tog et par skridt, hvor det kort gyngede lidt, men han trods alt blev på benene.

”Det kan du gøre fra sofaen,” sagde Fatma og så på ham med et ’Det var ikke et råd, men en ordre’blik, der fik Brian til at bakke bagud og sætte sig ned igen.

”Og Rie,” Brian rømmede sig, og famlede kort efter ordene. Uanset, hvor ambivalent og mærkeligt, ja hvor langt ude, han syntes det her Jeffrey-show var, så havde hun åbenbart reddet ham og måtte gøre noget, der tydeligvis gjorde ondt på hende, som hun sad der nu. Det blev han nødt til at forholde sig til og værdsætte.

”Undskyld at jeg… det er min skyld, at du blev nødt til… Jeffrey…”

”Jeg forstår,” sagde Rie, stadig med ansigtet begravet.

”Det er fint.”

”Jeg skulle have troet på dig. Der er åbenbart nogen der…” Brian kom til at grine over, hvor absurd det var.

”For helvede. Under coronatiden har vi ikke hørt andet end konspirationspis. Mette Frederiksen tager vores frihed og er en diktator, der bare vil ødelægge Islevtøsernes mulighed for at træne i FW, 5G er sat op for at gøre os alle syge og for at Kina kan kigge med. Rumvæsner, øglemænd, pædofile satanister og Trump som en helt. Altså… Jeg er bare… Jeg har bare svært ved at tro, det sker her i Rødovre.”

Rie så op på ham.

”Jeg havde heller ikke troet på det i dit sted. Nok ikke en gang i mit… hvis det ikke var fordi, jeg vidste de eksisterede.”

Brian sad forvirret tilbage.

Trods tævene og mordforsøget, bare tanken gjorde ham lidt angst og rørstrømsk igen, så var han bare stadig skeptisk.

Det var så surrealistisk at tale om.

”Hvordan ved du, de eksisterer?” var den mest diplomatiske måde han, både for sin egen og Ries skyld, kunne formulere ordene.

”De tilbød mig et job, da jeg var færdig hos politiet,” sagde hun.

”Et job?” spurgte Brian helt blank.

”Hvem er de?”

”Har Tyrens Samfund én gang tilbudt dig et job,” røg det ud af Big J.

Det var tydeligvis nyheder for ham, hvilket kun gjorde Brian endnu mere forvirret.

”Tyrens, hvad sagde du?”

”Det er en myte i Rødovre…” begyndte Big J lidt hakkende og stammende.

”At der er den her loge i Rødovre. Byens mest magtfulde og indflydelsesrige. De har heddet mange ting gennem tiden. Oksens soldater, Oksens disciple, Tyrens beskyttere, Bullseye Boys, 2610-Korsfarerne….”

”Og hvorfor har du ikke fortalt mig om dem? Hvorfor har ingen… åh fuck mit hoved,” Brian sank ned i sofaen på ryggen, mens han græmmede sit ansigt.

”Han er ikke rask nok til at tage den her snak,” sagde Fatma ”Og det er du heller ikke.”

”Det går nok, så længe du er her.”

Rie smilte anstrengt til Fatma.

”Jeffrey er bange for dig.”

”Har han også bare af at være,” smilte hun.

”Du kender til Jeffrey?” spurgte Big J, igen overrasket.

”Rie og jeg var NECs grimme par. Hun var den uhyggelige. som altid kunne sætte sig i morderens sted. Jeffrey blev aldrig omtalt, men alle vidste der var noget… unaturligt… ved Ries evner, når det kom til mordscener.

Jeg var hende, der havde været undercover hos IS, set lort, gjort lort, og kæmpet mod lort.

Jeg havde en dusør på en dødsdom hængende over mig. Ingen turde arbejde med os. Så vi blev sat sammen.”

Rie knyttede næven og lod den møde Fatmas i et fistbump.

”Vi kender hinandens dybeste hemmeligheder,” forklarede Fatma på en så intimiderende facon, at Big J forstod, at han ikke skulle grave dybere i det.

”Undskyld, må jeg vende tilbage til job?” spurgte Brian.

”De tilbød mig et job;” gentog Rie.

”De kendte til min… skal vi sige.. dyster side. De spurgte om jeg kunne tænke mig at.. gøre tjenester mod betaling for dem.”

”Ej, det her for latterligt, vi er i Rødovre for helvede,” sukkede Brian og blev irriteret over, hvordan han lød som et ekko af sin chefredaktør, og jubeloptimistens syn på, hvad Rødovre egentlig var for en størrelse.

”Ved du hvad, der er latterligt?” spurgte Rie.

”At folk altid ser mod styrbyerne og de kendte for hemmelige samfund. For der kigger alle. Hvor sandsynligt er det så? Ved du hvor de er? Lige præcis der, hvor ingen kigger eller forventer det.”

Hun blev afbrudt, af Brians tavse, nervøse stirren.

”Rolig, jeg sagde nej. Ellers var du allerede død, okay?”

”Og de mænd… Er de… Tyrens… hvad kaldte du det?”

Han så mod Big J, der ikke nåede at svare før Rie talte igen.

”Ja, det var de formentlig.”

”Hvorfor fuck skulle de ønske mig død?”

”Du graver, Brian. Hende den døde kvinde… Formentlig derfor. Enten har du fat i noget, eller også har du fundet noget helt andet, de ikke ønsker du skal se,” sagde Rie.

”Okay… I sagde Rødovres mest indflydelsesrige… kunne min chef være en af dem…” sagde Brian og kom til at le ved tanken. Nicholas, den tegneseriefigur, i et hemmeligt selskab. Så ville det da være, som hofnar.

”Formentlig. Sandsynligvis faktisk.”

”Okay, det her er for langt ude. Jeg kan ikke… Jeg vil ikke fortsætte den her,” sagde Brian.

”Vi er for involveret til at stoppe nu,” sagde Rie.

”Nej, hør… jeg værdsætter, du redder mit liv. Jeg er… skylder dig så meget okay? Uanset, hvor mærkelig hele den der.. Jeffrey ting… er. Men folk ønsker mig død. Det er jul, de burde ønske mig godt nytår højst. Jeg vil ikke… dø.” Igen samlede tårer og en klump i halsen sig, inden han kvalte den fornemmelse.

”Big J har en familie. De skal ikke dø eller trues på grund af mig. Og du…” han kom til at le igen over det absurde.

”Du kan tæske dem, så, men stadig. Jeg vil ikke have, der sker dig noget heller.”

”De ved hvem vi er. De ved, hvor vi er. Og jeg har allerede fået lidt hjælp hos politiet,” sagde Rie og drejede ansigtet mod Fatma.

”Hvad?” Brians blik blev igen tomt og blankt, denne gang faldt det på Fatma.

”Jeg er stadig hos NEC. Jeg har givet Rie en kopi, af alt materiale fra Johanna Wells gerningssted.”

”Hvorfor?” spurgte Brian.

”Før du stormede ud og fik røvfuld, var min tanke, at jeg ville hjælpe og guide dig i den rigtige retning, men råde dig til at lade det ligge. Nu er der ingen vej tilbage. Vi hopper ned i kaninens hul og ser, hvor dybt det er.”

”Det her er for sindssygt… En forstadsbonderøvsversion af Dan brown og James Bond i en ulækker cocktail? Nej jeg vil ikke.”

Brian kæmpede sig op igen.

”Blev liggende, du er syg,” kommanderede Fatma.

”Nej jeg… Jeg kan ikke det her. Jeg er ikke som Tom Cruise eller Tom hanks, der opklarer de her ting på film. Jeg… det er blevet for virkeligt. Jeg går ind på kontoret og stopper det her i morgen…”

Brians telefon vibrerede. Det var en sms i fælleschatten fra en af de andre på avisen. Brian læste den og blev straks kridhvid i hovedet, og var han ikke svimmel allerede, blev han det nu. Han satte sig ned.

”Min chef er død. De har lige fundet ham på Volden. Er der slet ingen, der ved, at det er jul?”