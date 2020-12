De syv gode boligråd

SPONSORERET INDHOLD For at få den allerbedste pris på sin bolig er det vigtigt, at boligen fremstår på bedste tænkelige vis. Her er syv gode råd til boligsalg i Rødovre.

De syv gode råd før fotografen kommer og til en bolig fremvisning er:

Ryd op både i have og hus Luft ud og læg sengetæpper på senge Skab masser af lysindfald – lys skaber glæde i hjernen og skaber rummelighed, så lys har to vigtige effekter Skab plads – gangplads & gulvplads – så oplever man rummene som større Minimer ting kraftigt på flader – eksempelvis køkkenbordet Minimer farver & plast – så kunder kan fokusere på rummene og ikke inventaret Sæt ting lige – det signalerer orden

Når vi køber bolig, så køber vi med 90% følelser og kun 10% fornuft. Følelserne reagerer bl.a. via:

Følesansen

Lugtesansen

Synssansen

Høresansen

”Der skal ganske simpelt dufte frisk, når man træder ind i en bolig, og der skal være ryddet op, rent og der skal være lyst.

”Alle vores sanser er i højt gear, når vi skal købe noget. Derfor er det vigtigt, at det føles rart, at træde ind i boligen – så købere fokuserer på boligen og ikke distraheres af eksempelvis en lugt, af pladsmangel eller lysmangel.” fortæller Lone Zibrandtsen, der er indretningsrådgiver for danbolig i Rødovre.

Det må man ikke

Er der en ting, som er gået i stykker, så vil køberne under fremvisningen koncentrere sig om, hvad der mere er gået i stykker og så får de slet ikke oplevet boligen. Så en god ide er at få fixet ting, der er i stykker.

Har man kæledyr, så anbefaler vi også altid, at de er væk, når der er fremvisninger og at hundekurve, madskåle og legeting er gemt, når der tages billeder, for vi ved jo ikke, om køberne er glade for dyr.

Minimalisme er sagen

Når købere kommer ind i boligen, skal herligheden helst præsenteres bedst muligt. ”Den mere minimalistiske eller enkle stil er sikker, for det drejer sig om, at folk kan se boligen og ikke tingene i boligen. Det er jo boligen, som de skal købe.

”Vi ved eksempelvis at trægulve sælger – både på billeder, men også ved fremvisninger. Så vi kan godt spørge sælger, om de vil rulle deres gulvtæpper sammen – naturligvis kun, hvis trægulvet er flot,” siger Lone Zibrandtsen. Hun er danbolig Rødovres indretningsrådgiver, som mere end 80% af danboligs kunder benytter sig af.

”I vores service giver vi først en verbal boligrådgivning, men vi kommer også med en skriftlig prioritering, for det kan hurtigt blive et uoverskueligt projekt, hvis man ikke koncentrerer sig om det vigtigste først.”

“Det er selvfølgelig helt individuelt, hvilke rum/områder, der har behov for en ”styling”, men førstehåndsindtrykket er altid vigtigt. Derfor Vi er vi altid ekstra opmærksomme på entre og selvfølgelig også boligens funktionelle rum, som er:”

Indgang / entré

Badeværelse

Køkken (se eksempel i bunden af denne artikel)

Vi gør det nemt for vores kunder, så de ikke starter med det forkerte.

Vi anbefaler også, at man fortæller naboerne, at man sætter huset til salg og at man spørger naboerne, om de vil være søde at holde den positive tone. På den måde kan køber opleve, de er i et socialt kvarter. Det sælger mere, end man tror, når man træffer en imødekommende nabo,” slutter Lone Zibrandtsen.