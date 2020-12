Da Platini vinkede afværgende gik Bo videre til VM-topscoren

Rødovreborger Bo Fosgaard havde en flot fodboldkarriere og i klædeskabet har han en 'byttetrøje' fra en helt særlig kamp og fra en helt særlig spiller. Foto: Red.

historisk byttetrøje Den 10. december mistede Italien en af deres helt store fodboldkoryfæer, da VM-topscoren fra 1982, Paolo Rossi, døde. Den italienske fodboldlegende har fået støvlelandet til at græde og i Rødovre har særligt en borger et specielt forhold til netop Paolo Rossi.

Af Christian Valsted

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft den på,” smiler Bo Fosgaard, imens han står på redaktionen med en langærmet zebrastribet fodboldtrøje i hånden. Trøjen er af ældre dato. 38 år for at være helt præcis.

På ryggen er der trygt tallet 9. Trøjen har tilhørt en helt særlig italiener, men det vender vi tilbage til.

Det er ikke mange rødovreborgere, der kan prale med at have spillet overfor verdensstjerner som Michel Platini, Paolo Rossi og Dino Zoff, men én kan. Rødovreborger og nuværende bestyrelsesmedlem i Boldklubben Rødovre, Bo Fosgaard, der tilbage i 1980 vandt det danske mesterskab i fodbold med KB.

Og lige netop Paolo Rossi har en særlig plads i Bo Fosgaards hjerte. Ikke fordi de to havde et særligt venskab, men fordi et særligt møde i 1982 er en af de gode minder, som Bo Fosgaard hiver frem, når der skal fortælles anekdoter fra dengang han som deltids-professionel fodboldspiller huserede på højrekanten for Hvidovre i toppen af dansk fodbold.

Der gik et sus gennem spillerne

Efter DM-titlen med KB i 1980 skiftede Bo Fosgaard forud for sæsonen i 1982 til Hvidovre, der netop havde vundet det danske mesterskab. Det betød, at klubben spille skulle europæisk fodbold i mesterholdenes turnering, det vi i dag kender som Champions League. Bo husker, hvordan målsætningen var klar; Hvidovre skulle så langt i turneringen som muligt.

”Vi håbede på at få en nem modstander, for vi ville gerne videre i turneringen og se, hvor langt vi kunne komme. I dag handler det mere om penge og om at få en stor modstander, men sådan havde vi det slet ikke. Vi ville videre i turneringen,” husker Bo Fosgaard om lodtrækningen, som han overværede sammen med resten af spillertruppen på en træningslejr i Belgien.

Hvidovre kom ret hurtigt op ad bowlen ved lodtrækningen og da Juventus bliver trukket op som modstanderen, gik der et sus gennem Bo og holdkammeraterne.

”Vi spillere sad lidt forstenede, mens dem der havde med økonomien i klubben at gøre, gned sig i hænderne,” fortæller Bo.

Italien var lige blevet Verdensmestre i 1982 og holdet fra Juventus var proppet med nykårede mestre og samtidig var den franske stjerne Michel Platini og polske Zbigniew Boniek hentet til Torino.

”Det var den værst tænkelig modstander vi overhovedet kunne trække, men da vi lige havde fået luft, var det jo godt for klubben, at vi skulle møde et storhold,” siger Bo Fosgaard.

Ville på banen

Hjemmekampen blev spillet den 15. september 1982 i den gamle idrætspark i København. Hvidovre Stadion havde ikke kapacitet til en kamp af den kaliber og desværre blev det med Bo Fosgaard på tribunen i stedet for på banen.

14 dage inden kampen blev Bo sparket ned i en kamp på Odense Stadion og derfor kunne kan kun se til, da Platini, Boniek og VM-topscoren Paolo Rossi tromlede Hvidovre ned og vandt 4-1 i Idrætsparken.

Der var ingen, der regnede med Hvidovre i returkampen 14 dage senere og kampen på det olympiske stadion i Torino skulle derfor blot være en oplevelse for spillerne.

Bo Fosgaard var i mellemtiden blevet sin skade kvit og var dermed med i truppen, der rejste til Ita-

lien. Fra bænken kunne han se Hvidovre spille blændede inde på banen. Alligevel var det italienerne der var foran med 2-1, da Bo Fosgaard i det 72. minut kunne smide træningstrøjen og gøre sig klar til sit indhop.

”Jeg sagde til træneren, at han blev nødt til at skifte mig ind. Jeg ville på banen og kom det heldigvis også,” fortæller Bo Fosgaard, der fra højreflanken fik en afgørende rolle i slutfasen. Først scorede Juventus dog til 3-1, men i en hektisk slutfase lykkedes det Hvidovre at få puttet to mål i kassen til et lidt sensationelt uafgjort resultat mod de dyrt betalte verdensstjerner.

”Jeg husker, hvordan Henrik Jensen gik til baglinjen og spillede den skråt bagud, hvor jeg kom stormende ind i feltet. Den skulle have en på snotten, men jeg ramte den pivskævt. Jeg var lige kommet på banen, havde ingen boldfølelse, men bolden farede på tværs af feltet, helt over til bagerste stolpe, hvor Jess Petersen kunne sætte indersiden på,” smiler Bo Fosgaard, der få minutter senere kunne se udligningen gå i nettet, da Jess Petersen igen var på pletten.

”At vi som halvprofessionelle kunne tage ned og spille 3-3 mod alle stjernerne, var helt vildt. Henrik Jensen var uovertruffen og klart banens bedste spiller,” siger Bo Fosgaard.

Kunne ikke genkende Rossi

Mens Hvidovre-spillerne var lykkelige over det overraskende resultat, var Juventus-spillerne eddikesure. Tilskuerne var efter deres stjerner, der hurtigt forsvandt ned i spillertunnellen under stadion.

I 80’erne var det ikke på samme måde kutyme, at spillerne byttede trøjer efter kampen, som man oplever det fra dagens moderne fodbold. Og man gjorde det slet ikke midt på banen. Bo Fosgaard var dog fast besluttet på, at han skulle have et minde med hjem fra Torino.

”Vi sad i omklædningsrummet og jeg ville gerne have byttet min trøje. Vi blev vist hen til hjemmeholdets omklædningsrum og da jeg kommer ind, sad Michel Platini lidt for sig selv. Jeg kan huske, at jeg var meget ydmyg, men jeg gik over til ham og spurgte, om han ville bytte trøje. Jeg kunne lidt fransk, men han var totalt afvisende. Han kom med en dårlig undskyldning, men han var bare sur over, at de ikke havde vundet over os. I stedet gik jeg over til en spiller, som jeg ikke

lige kunne navnet på. Han ville gerne skifte trøje og han var yderst behageligt at tale med. Jeg var lidt ydmyg, forsøgte ikke at være for påtrængende og det var først senere, det gik op for mig, at det var VM-topscoren Paolo Rossis trøje, jeg havde fået byttet mig til. Det kunne ligeså godt have været hvilken som helst anden spiller,” fortæller Bo om mødet med Paolo Rossi efter den legendariske kamp i Torino.

Tæt på at blive smidt ud

Paolo Rossis trøje er den eneste trøje, som Bo Fosgaard har byttet sig til gennem sin karriere. Trøjen kalder han for et godt livsminde, men det er ikke, fordi den hænger i glas og ramme i hjemmet i Rødovre.

”Det betyder meget for mig, men den har ligget i bunden af et skab i næsten 30 år,” griner Bo, inden han fortæller, at trøjen var tæt på at ende i en genbrugsbutik.

”Min kæreste ryddede for år tilbage op i vores tøj og sorterede noget fra, der skulle til genbrug. Helt tilfældigt opdagede jeg, at min Rossi-trøje var ved at blive kylet ud. Det fik jeg heldigvis stoppet,” smiler Bo, der husker Paolo Rossi som et mennesker med gode værdier.

”Han var nede på jorden og behagelig at tale med. Han mindede om mig selv og sidenhen fulgte jeg med i hans spiller- og trænerkarriere. Jeg blev trist, da jeg læste om hans tidlige død og jeg vil huske ham som en fremragende fodboldspiller, som jeg var så heldig at få lov at spille overfor,” siger Bo Fosgaard, der selv indstillede karrieren i 1986.