CRO er blevet en vigtig disciplin for webshops

SPONSORERET INDHOLD CRO, også kendt som konverteringsoptimering, er de senere år blevet en meget vigtig disciplin. Det har det egentlig altid været, men det er på det seneste blevet et meget vigtigt parameter, du som webshopejer bør forholde dig til, da det kan have meget stor betydning for væksten i din webshop.

Af SPONSORERET INDHOLD

Offline som online, handler det om at få nogle besøgende i butikken eller på webshoppen, og ultimativt konvertere dem til en købende kunde. Det er her omsætningen bliver skabt og grundlaget for forretningens eksistens. Det er der egentlig ikke noget nyt i, men som mange butikker er blevet til online webshops, er der nu langt mere data at finde på besøgendes adfærd, når de shopper online.

For det handler ikke længere kun om at få så mange besøgende som muligt – det er uden tvivl et meget vigtigt parameter – men hvad hvis man kunne få mere ud af de besøgende, der allerede er? Frem for konstant at hælde penge i forskellige kanaler, der skal øge trafikken. En kombination af begge kan have kæmpe betydning i form af øget omsætning, og derfor bør du som webshopejer overveje grundigt, at investere i CRO på din webshop.

Hvad betyder CRO?

CRO er forkortelsen af såkaldt “Conversion Rate Optimization”, oversat direkte til dansk “konverterings rate optimering”. I daglig tale bliver det kaldt konverteringsoptimering, og det er et rigtig vigtigt parameter at arbejde på for webshops verden over.

Der er nemlig hård konkurrence om trafikken, men kan man øge det vigtige tal kaldet “konverteringsraten” blot en lille procentdel, betyder det vækst i omsætning for webshoppen. Alt sammen uden at skulle betale for mere trafik.

CRO kan altså spare mange webshops store summer på deres kanaler og samtidig øge omsætning. Som webshopejer lyder det måske som et drømmescenarie – og det er det bestemt også.

Konverteringsoptimering handler ultimativt om at konvertere flere besøgende på webshoppen fra besøgende til et køb. Det er også hvad der kaldes en “hård konvertering” og her er det formålet at øge konverteringsraten, når besøgende konverteres fra besøg til køb. Inden for konverteringsoptimering, snakkes der også om “bløde” konverteringer, som handler om at få besøgende, der ikke er fuldstændig købeklare til at udføre en handling på webshoppen. Det kan eksempelvis være at få besøgende til at signe op til et nyhedsbrev.

Hvordan arbejder jeg professionelt med konverteringsoptimering?

Du er måske allerede blevet lun på idéen om at arbejde med CRO og konverteringsoptimering, på grund af alle de muligheder du kan udnytte til fordel for at skabe mere omsætning til din webshop. Men hvordan kommer du så i gang med at arbejde med CRO og hvordan finder du frem til hvilke optimeringer, der skal implementeres på din webshop?

Det kan nemlig være lidt komplekst at stå med selv, og det kræver både indsigt og erfaring, for at kunne opstille hypoteser – og samtidig få dem testet af. Mange webshops har stor succes ved at samarbejde med et dygtigt bureau, der netop har den nødvendige indsigt og viden til at kunne opstille hypoteserne, baseret på data og erfaring.

Det er nemlig de gennemgående elementer for at kunne arbejde professionelt med CRO: det kræver viden og erfaring, og så kræver det, at du forstår dataen og kan udnytte den til at opstille hypoteserne. Når du kan det, kræver det at du kan opsætte forskellige splittests, der kan af- eller bekræfte hypoteserne, så der er grundlag for at tage den rigtige datadrevne beslutning.

I det store hele hele er konverteringsoptimering blevet et ekstremt vigtigt og essentielt element for nutidens webshops, der næsten ikke har andet valg end at arbejde professionelt og løbende med at optimere konverteringsraten. Du kan som webshopejer begive dig ud i forsøg om at gøre det selv, men oftest er den foretrukne løsning at finde sig en rigtig god samarbejdspartner, der allerede har forstand på, hvordan du gør. På den måde kan du placere dine kræfter, hvor du er dygtig og undgå at komme til at implementere løsninger, baseret på fornemmelser, der ikke er underbygget af data.