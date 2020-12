Bruger mere julestrøm end nogensinde før

Lyskæder og småkager i ovnen kan ses på elmåleren. Foto: SignElements

lys Lyskæder og småkager i ovnen kan ses på elmåleren. I hovedstadsområdet kan Radius Elnet se markant forskel på elforbruget, da julemåneden for alvor begyndte. I Rødovre bruger vi næsten 6 procent mere strøm end på samme tid sidste år.

Af André Bentsen

Den 24. december ved 17-tiden plejer Radius Elnet at kunne se en stor stigning i strømforbruget hos især villakunderne, efterhånden som familierne begynder at sætte stegen i ovnen og få tændt for blussene på komfuret.

Men allerede i ugerne op til har elselskabet i år allerede målt en stigning blandt Rødovres knap 18.000 forbrugere. i forhold til sidste år. Her brugte en kunde i snit 845,2 MW i uge 44, men hele 913,2 i uge 49. I år er tallene henholdsvis 862,3 og 966,8 altså en stigning på 12,1 fra den ene uge til den anden og på hele 5,9 procent i forhold til sidste år.

Tingene kommer måske til at se anderledes ud i år, hvor man ikke skal tilberede så meget mad på ét sted, fordi familierne holder sikker jul hver for sig.

Nye vaner

Det spår i hvert fald chefen for elsystemerne hos Radius, Tomas Christensen, at der er en chance for.

”Corona-restriktionerne kommer muligvis til at give et ændret mønster i år, hvis langt flere skal holde jul for sig selv frem for at mødes med hele familien. Alt andet lige vil der så komme gang i flere ovne og flere blus, og flere hjem vil være fuldt oplyste. Uanset hvad er vores elnet dog klar til belastningen,” beroliger chefen for Elsystemer hos Radius.