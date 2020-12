Børn vokser med forældrekøb

SPONSORERET INDHOLD Det er ikke kun opsparingen, der vokser med et forældrekøb. Lokal ejendomsmægler oplever, at voksne børn er de bedste lejere og ofte vokser med opgaven med at passe på lejligheden.

Forældrekøb var noget man gjorde meget i 80’erne og 90’erne. De børn, der dengang fik en studenterlejlighed betalt af mor og far og boede billigt til leje, er nu selv blevet forældre, hvilket gør forældrekøb mere aktuelt end nogensinde før.

Især, når de unge begynder på en videregående uddannelse, er der nemlig rift om de billige boliger i de store studiebyer, så hvis man som forældre vil gøre en god gerning samtidig med, at man gør en god investering, kan forældrekøb slå to fluer med ét smæk.

Mere end mursten

Ofte er det, når ens børn skal tættere på deres studie, at forældrekøb bliver aktuelt, men faktisk kan der også være gode fordele at hente uden at de unge skal studere, så flere bør overveje et forældrekøb, mener Raafat Zankari fra danbolig Rødovre.

”Investering i mursten og børn og den bedste investering man kan gøre. I aktier og andre steder, kan man tabe penge, men over tid, kan man næsten ikke tabe penge på mursten. Slet ikke, hvis man har mere end ét barn, for så kan man nøjes med at foretage et forældrekøb og så lade lejligheden gå på skift mellem sine børn,” foreslår han.

Flere forældre vælger at gøre det som en virksomhedsordning, men mange bruger også bare en privatordning, når de lejer fordelagtigt ud til deres egne børn. Det er dog vigtigt at huske, det er ejerne, der bestemmer.

”Det er vigtigt, at man har nogle retningslinjer med sine voksne børn, om hvad aftalerne er. Til gengæld er børnene de bedste lejere man kan få, for de tager hensyn, som andre ikke ville tage,” understreger Raafat Zankari.

Perfekt tidspunkt

Han synes ikke, der er nogen grund til at vente på, at børnene bliver optaget på drømmestudiet, da renten og de økonomiske fordele aldrig har været større.

”Friværdien stiger, men det er ikke for at få løbende fordele om måneden, du skal kaste dig ud i et forældrekøb. Det giver måske lidt underskud, hver måned faktisk, men i det lange løb er det win-win, fordi lejligheden måske stiger i værdi og dine børn bliver meget mere selvstændige,” siger Raafat Zankari og tilføjer:

”Kursen er nu så gunstig, at hvis du finder en lejlighed til to millioner kroner til dit barn, skal du bare låne 200.000 til udbetaling i dit hus og så har du tjent penge i det lange løb og givet dine børn en perfekt start på voksenlivet.”

Vær opmærksom

Der er dog nogle vigtige ting at være opmærksom på, hvis du overvejer forældrekøb.

”Forældrene skal være opmærksom på, at de skal have råd til, at lejligheden skal kunne stå tom i en kort periode. Hvis børnene flytter kommer lejligheden til at stå tom, indtil den bliver solgt eller lejet ud igen,” siger Raafat Zankari, der oplever, mange forældre kommer ind i butikken i god tid og bliver skrevet op.

”De beder os om at have dem i kartoteket, hvis vi ser lejligheder, der er oplagte som forældrekøb. Det er en god måde at give forskud på arv uden at betale de dyre skatteafgifter.”

”Vi ser eksempler på børn, der har boet i lejlighederne i 10 til 12 år, som så gerne vil overtage den af forældrene, der så har muligheden for at sælge den til 15 procent under den offentlige vurdering. Altså ikke markedsprisen, men et langt stykke under. På den måde giver de børnene den bedste start på livet,” understreger han.