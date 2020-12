Bobler og cocktails helt uden alkohol

Med drikkevarer fra Lisa Als Kleins butik i Islev kan du drikke øl og vin og stadig køre bilen hjem fra festen. Foto: Privat

drikkevarer Der skal selvfølgelig serveres alkohol til den store fest. Eller skal der? I Islev har Lisa Als Klein åbnet en fysisk butik, der udelukkende sælger drikkevarer uden procenter, der gør dig svimmel.

Af Christian Valsted

En spansk pilsner fra San Miguel og en hvedeøl fra Mikkeller har normalt ikke særlig meget til fælles med franske rødvine, men i Lisa Als Kleins butik ’Gourmetsaft’ i Islev har alle drikkevarerne på hylden en fællesnævner; de er alkoholfrie.

Lisa Als Klein har aldrig selv drukket alkohol og hun har, med egne ord, lært at navigere sig gennem livet uden. Hun synes dog, at det i mange år har været en konstant kedelig affære at gå ud at spise, da udvalget af drikke-

varer, at nyde til maden, har været tyndt besat.

Derfor besluttede hun sig i 2018 for at åbne butikken ’Gourmetsaft’, så alle har mulighed for at diske op med alternative drikkevarer til festen, i hverdagen eller til den gode middag med venner.

”I den seneste tid har jeg oplevet en tendens, hvor folk gerne vil supplere op med alkoholfrie drikkevarer til festen – for så ‘holder man længere’. Og mange kunder udtrykker, at de faktisk synes det er lidt voldsomt at skulle drikke så meget alkohol, som man bliver præsenteret for til en traditionel fest, så er det rart, at de kan tilvælge noget uden alkohol,” fortæller Lisa Als Klein.

Siden opstarten har hun håndplukket velsmagende alkoholfrie alternativer indenfor øl, vine, spiritus, champagner og gourmetsafter.

”Nu kan jeg dække alkoholfrit op med kvalitetsdrikkevarer, lige fra velkomstdrikken til de vilde cocktails,” fortæller hun.

Du kan selv gå på opdagelse på gourmetsaft.dk