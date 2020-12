Blomstrende samfundssind

Michael Nielsen og datteren Frederikke foran Plejehjemmet Ørbygård, hvor alle beboere fik foræret en julestjerne den 29. november. Foto: Red.

Julehjælp Virksomhedsejer Michael Nielsen har taget Dronningen på ordet. To gange har han foræret blomster til byens ældre. Senest 1. søndag i advent, hvor han uddelte julestjerner til alle plejehjemsbeboere.

Af Christian Valsted

“Send blomster til landets ældre, der sidder alene i denne tid,” Sådan lød opfordringen fra Dronning Margrethe i forbindelse med majestætens 80-års fødselsdag den 16. april.

Tanken om at gøre noget for Rødovres ældre medborgere, under forårets nedlukning, havde strejfet virksomhedsejer Michael Nielsen, der til dagligt driver SanMartins Gourmet, der sælger gourmet-produkter til danskernes tallerkner.

Derfor var Dronningens opfordring det sidste skub, der fik ham til at kontakte et danskejet gartneri og købe to blomster til hver enkelt borger bosiddende på plejehjem og i ældre-

boliger i Rødovre.

I påsken tog han derfor ud til samtlige plejehjem og ældreboliger i Rødovre med blomster til alle beboerne.

Gestussen blev vel modtaget og derfor besluttede Michael Nielsen sig for at gentage den gode idé den 29. november, hvor det var 1. søndag i advent. Denne gang med julestjerner, som han havde købt lokalt.

”Jeg ved godt, at en blomst ikke kan erstatte det savn til pårørende, som mange ældre oplever, men det kan bringe lidt glæde,” fortæller Michael Nielsen, der han besøgte plejehjemmet Ørbygård med julestjerner til alle beboere.

Samfundssind i fuld flor

Michael Nielsen håber, at de mange julestjerner kan varme i en ellers kold og dyster tid og på rådhuset er formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsens Petersen (S), fuld af lovprisning over den næstekærlige blomsteruddeling.

”COVID-19 har været en streng omgang for os alle. Men allerværst for vores mest sårbare borgere, som også i perioder har måtte undvære besøg fra deres kære. Det er virkelig rørende og skønt at opleve samfundssindet i Rødovre folde sig ud på den måde,” skriver formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S).