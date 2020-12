Bjørnebande redder Rødovre fra giftig plante

i 17 år har Bjørnebanden sikret Rødovre mod spredningen af den yderst giftige bjørneklo. Vel at mærke uden brug af sprøjtegift. I alt har de frivil- lige gravet mere end 300.000 bjørneklo op i Rødovre og på grænsen til kommunen. Foto: SignElements

BJØRNEBANDEN Ingen bjørneklo har fået lov til at blomstre i Rødovre siden 2003. Nu ser banden, der har mere end en kvart million blomsterliv på samvittiheden, både tilbage og frem.

Af André Bentsen

Det kan være noget nær en umulig opgave at bekæmpe en kvart million giftige og aggressivt spredende bjørneklo uden brug af pesticider, sådan som Rødovre Kommune, sammen med Agenda 21 Gruppen, besluttede i 2003.

Løsningen blev Bjørnebanden i Rødovre, der består af en gruppe frivillige, der hvert år lige siden 2003 har bekæmpet bjørneklo i Rødovre og i nabokommunerne for at undgå frøspredning ind i Rødovre.

”Bjørnebanden har herudover deltaget repræsentativt i ad hoc gruppen ’Flora- og faunagruppen’, der også var medvirkende til at sætte synlige fingeraftryk i den første Pleje- og anlægsplan 2005-2010 for Vestvolden i Rødovre,” fortæller Bent Jensen, der er tovholder for Bjørnebanden i et nostalgisk tilbageblik.

”I den ramme har Bjørnebanden også bidraget synligt og aktivt i projekter, der har registreret invasive arter på Vestvolden i Rødovre og arbejdet med biodiversitet på Vestvolden beliggende i 2610. Alle rapporter, der er kommet ud af disse aktiver er, som rammen oprindelig og grundlæggende er aftalt med RK/TF og Agenda 21-gruppen, forankret og arkiveret i Teknisk Forvaltning,” tilføjer han.

Helt vilde tal

Og det er her i slutningen af året, at den egentlige historie er begravet.

Hvert år registreres og opsummeres resultaterne nemlig, hvorfor man detaljeret via kommunes hjemmeside kan aflæse, hvor der er bekæmpet bjørneklo.

Af dem kan du blandt andet se, at Bjørnebanden fra 2003 til og med 2020 i alt har bekæmpet 275.827 bjørneklo.

Bjørnebanden har samme periode bekæmpet 26.521 bjørneklo i Glostrup kommune.

I Rødovre Kommune er der i perioden fra 2003 til og med 2020 af Bjørnebanden, samt RK/TF og HOFOR i alt bekæmpet 325.396 bjørneklo.

Stadig brug for indsats

Men selvom, der hele tiden fjernes bjørneklo, kommer der stadig nye til, der skal fjernes. Bjørnebanden har i 2020 i alt bekæmpet 2.726 bjørneklo. 1.166 i Rødovre Kommune og 1.560 bjørneklo er bekæmpet i Glostrup Kommune.

”Bjørnekloen i Rødovre er ikke nedkæmpet, hvorfor det fremadrettet bliver interessant at følge effekten og det videre forløb på Bjørnebandens unikke indsats,” understreger Bent Jensen.