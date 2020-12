Biograf sadler om: Klar med store live shows

Tirsdagene og torsdagene bliver lidt mere spændende, når Atlas Biograferne blænder op for foredrag og underholdningsshows på storskærm i det nye år. Eksempelvis med Emil Midé Erichsen. Foto: Presse

UNDERHOLDNING PÅ STORSKÆRM Selvom der ikke kan spores et eneste tilfælde af corona tilbage til biografernes mørke – ikke bare i Danmark, men i hele verden, er de store sale, hvor mange mennesker samles om en god film, nogle af de første, der blev lukket. Nu står Atlas klar med en helt ny onlinesatsning, der skal sikre dig underholdning alligevel.

Af André Bentsen

Nød lærer nøgen kvinde at spinne, siger et gammelt dansk mundheld og det er da ikke kun skoleelever og virksomheder, der har lært at arbejde hjemmefra over nettet under de to store nedlukninger i coronatiden.

Nu lancerer Atlas Biograferne en videreudvikling af deres meget populære folkeuniversitet, hvor man kunne få fjernundervisning via biografens store lærred.

”I stedet for undervisning står vi dog klar med en masse spændende foredrag og underholdningsshows, som bliver streamet,” forklarer direktør, Emil Mark Nørholm.

”Sikkerheden er i top her hos os, og man kan godt kalde os for coronakrisenes beskyttelsesrum nummer 1, men vi tier stille med kritikken og forsøger med en masse udvikling i stedet,” siger han og fortsætter:

”Vi har længe gerne ville åbne scenen op og tiden er også til mere end ’bare’ film. Faktisk er det jo noget coronasituationen har vist os, at vi gerne vil have noget at være fælles og sammen om.”

Derfor vil man nu lancere en lang række foredrag, der får gang i snak og fællesskab i privathjem og vennegrupper.

Comedy og krimi

Eksempelvis om politiets urogruppe, Timm Vladimirs madrejse og det ekstremt populære mentale magishow med Henrik Svanekiær. Sidstnævnte sker den 28. januar, men der er tilbud på både dette og de mange andre events i december måned, hvor der er stor rabat at hente.

Planen er, at der skal være noget fast, som kan erstatte filmoplevelsen her under nedlukningen og supplere den bagefter.

”Vi har haft gode erfaringer med foredragene fra universitetet og en perfekt stor sal til det. Det skal både være alvorlige ting, men også comedy og så arbejder vi faktisk på løsninger for at få livemusik ind,” siger Emil og fortsætter:

”I starten havde vi alle en fest, da vi sad på zoom og kiggede på 27 små skærme, det gider vi ikke mere. Vi skal være sammen om noget, der giver indhold, som man kan

tale med sine venner og sit firma om. Det kan vi som arrangører her i Rødovre tilbyde. For det er nemt at køre her til, parkere bilen og komme sikkert ind og ud i det nye år.”