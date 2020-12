“Alle under 25 skal testes”

Det mobile testcenter vender i weekenden tilbage til Rødovre - og det vil det gøre mange gange i den kommende tid, hvor alle 15 til 25-årige bør lade sig teste, hvis Rødovre skal undgå yderligere restriktioner. Foto: Arkiv

Flere restriktioner Alle unge under 25 år bør lade sig teste,” siger sundhedsministeren i en direkte appel til de unge i hovedstadsområdet. I Rødovre indsættes ekstra testfaciliteter igen allerede i weekenden. Kommunen vil tage kontakt direkte til de unge og deres forældre.

Af André Bentsen

Det er slut med dispensationer fra forsamlingsforbuddet, bare fordi du er ung. Hvis Rødovre og de øvrige hovedstadskommuner skal komme sikkert gennem julen, hvor mange har tradition for at samles, også med deres udsatte ældre i risikogruppen, skal især de unge, der ofte kan være skjulte smittebærere af coronavirus, overholde de samme restriktioner som alle andre.

Det betyder, at man kun må samles 10 personer.

Antallet af smittede med corona stiger nemlig i hovedstadsområdet. Desværre gælder det også på plejecentrene, og måske netop derfor sætter sundhedsmyndighederne nu ind med nye restriktioner og tiltag, som Rødovre Kommune lover at bakke op om hurtigst muligt for at beskytte de udsatte borgere.

”En stor del af den nye indsats retter sig mod unge. Sundhedsmyndighederne har fundet ud af, at overraskende mange unge er skjulte bærere af COVID-19 – de får ingen symptomer, men kan give smitten videre til andre, som kan blive hårdt ramt,” forklarer Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) efter samråd med sundhedsministeren.

”Jeg ved godt, at det er en svær tid. Særligt når man er ung, og man så gerne vil være med vennerne, og man savner hverdagen og festerne. Situationen med coronavirus har stået på i mange måneder, men det er altafgørende, at vi holder sammen og holder fast,” sagde Magnus Heunicke på tirsdagens alvorlige pressemøde.

Flere test

Sundhedsmyndighederne har lovet at sætte ind med intens testindsats som et tilbud til alle unge mellem 15 og 25 år inden jul. Der kommer testbiler på ungdomsuddannelser og særlige testcentre for unge.

”Jeg vil opfordre alle unge i Rødovre til at blive testet. Det er den bedste julegave, man kan give til sine forældre eller sin gamle bedstemor,” siger Britt Jensen, der virkelig håber, at alle vil gøre brug af de ekstra muligheder.

De nye restriktioner er i høj grad rettet mod børn og unge – i skoler og i fritiden. Forsamlingsforbuddet på 10 personer kommer nu også til at gælde for børn og unge, der dyrker fritidsaktiviteter og det kan blive en stor udfordring for alle Rødovres foreninger.

”Fra kommunens side står vi klar til at hjælpe, hvor vi kan. Men der er nok desværre ingen tvivl om, at mange foreninger ikke har andet valg end at følge sundhedsmyndighedernes opfordring om at gå tidligt på juleferie,” understreger borgmesteren.

Kontakter dem, hvor de er

Rødovre Kommune vil nu gå ekstra ind i kampen for at hjælpe de unge med at hjælpe deres ældre ved at gå ud med yderligere information målrettet de unge og deres forældre.

”Alle de steder, hvor vi møder de unge, vil vi tale om, hvor vigtigt det er at blive testet,” lover Britt Jensen, der samtidig sender en oprigtig tak til alle de mange unge mennesker i Rødovre, som allerede tager ansvar, og som tager et stort hensyn til blandt andre ældre familiemedlemmer.

”I har de sidste mange måneder fået en helt anden ungdom, end I regnede med. Og nu skal I så testes ekstraordinært. Men I skal nok komme stærkt igen. Nu skal vi alle stå sammen og holde ud det sidste stykke tid, indtil vi får vaccinen,” siger Britt Jensen.

Lån bolig til isolation

”Det er nu, vi skal stå sammen i Rødovre, så vi undgår en ny nedlukning i juletiden. Det er nu, det gælder. Vaccinen og den gode, gamle tilværelse med tætte sociale fællesskaber, koncerter og rejser, venter lige om hjørnet. Lad os passe godt på os selv og hinanden, indtil vi igen kan samles,” fortsætter borgmesteren, der endnu engang pointerer over for Rødovre Lokal Nyts godt 22.000 faste læsere, at de alle har mulighed for hjælp med isolationen, hvis de har brug for det.

”Hvis man bliver smittet, og ikke har mulighed for at gå i selvisolation, så står Rødovre Kommune klar til at hjælpe med en isolationsbolig,” lover hun.