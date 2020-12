Ændrer ikke på vandpriserne

Vandprisen i Rødovre bliver den samme i 2021 som i år. Med godt fem øre literen ligger prisen fortsat pænt under landsgennemsnittet. Foto: Arkiv

vand Når du åbner for vandhanen i det nye år, vil en liter postevand fortsat koste 5,2 øre. Dermed er prisen uændret i forhold til 2020.

Af Christian Valsted

Når du i det kommende år sætter vand over til kaffe eller fylder karbadet op til en omgang selvfor-

kælelse, kan du gøre det med vished om, at det koster 5,2 øre hver gang, der render en liter vand ud af vandhanen.

Prisen for vand i Rødovre bliver den samme i 2021 som i år og med en pris på godt fem øre pr. liter, ligger prisen fortsat pænt under landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige vandpris i Danmark ligger inklusive bortledning af spildevand, skatter og afgifter på cirka 7,1 øre pr. liter.

“For den pris får borgerne hver eneste dag friskt, rent og kvalitetskontrolleret postevand og slipper af med spildevandet, som renses og ledes tilbage til naturen på forsvarlig vis. Det er et gode, som mange lande misunder os,” siger Jan Kauffmann, direktør for økonomi og forretning i HOFOR, der leverer vand til hovedstadsområdet.

Blødere vand koster

Tal fra HOFOR viser, at vandet i Rødovre er ’hårdt’. Det er kalkindholdet, der bestemmer om dit vand er hårdt eller blødt og jo hårdere vandet er, jo hurtigere kalker kaffemaskinen eksempelvis til.

Flere vandværker i hovedstadsområdet vil inden for de kommende år blødgøre vandet og det kan få prisen for vand til at stige.

”Vandprisen kan fremadrettet stige som følge af skybrudsprogrammet og indførsel af blødere vand, men at regningen i den enkelte familie kan nedbringes, hvis familien sparer på vandet,” udtaler Jan Kauffmann.