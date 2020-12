Her kan du stadig købe gaver

I Intersport har man faktisk dør ud til gaden, så der knokler bestyreren, Mette Bilde, mutters alene med at hjælpe alle dem, der har bestilt gaver, som frygter for julen. Har du brug for hjælp, tager hun stadig telefonen, lover hun. Foto: Red

DE HAR ÅBENT I tusindevis af borgere lod panikken råde, da de kort efter regeringens udmelding om yderligere nedlukninger, valfartede til Rødovre Centrum.

Af André Bentsen

Efter tip fra Rødovre Lokal Nyts læsere, kan vi med forbehold oplyse at følgende butikker stadig holder helt eller delvist åbent for dig.

Efter tip fra Rødovre Lokal Nyts læsere, kan vi med forbehold oplyse at følgende butikker stadig holder helt eller delvist åbent for dig. Intersport, takeaway på telefon: 72108434

Terminalen, Espelunden, Takeaway

Terminalen, Espelunden, Takeaway Irma, RC

Meny, RC

Meny, RC Den 7. himmel

Sportscenteret på Roskildevej

Gourmet Saft i Islev

BR i Islev

Jysk Sengetøjslager, Islev

T Hansen, Islev

Rødovre Bolighus, Roskildevej

Copenhagen Run, Damhustorvet

Fri Bikeshop, Roskildevej

Fri Bikeshop, Langhuset

Tiger, RC

Kiosken i Langhuset

Alt i Mad, Langhuset

Rødovre Mighty Bulls' fanshop, kun lørdag.

Normal, RC

Matas, RC

Mad Med Mere, RC

Sachi sushi, Takeaway, RC

Fodterapeuten. Roskildevej 270B

Fakta, Rødovrevej

Netto Tårnvej og Nørrekær

Magasin Rødovre: Som pakkeshop ved Magasins hovedindgang på torvet

Maltbazaren, Krondalvej 9C

Bageren på Fortvej

Nuovo Italia på Fortvej, takeaway

Domicil Blomster, Fortvej

Alle tandlæger må også holde åbent

Der var mange, der havde trukket et meget lavt nummer i lotteriet op af sølvpapirhatten, da de tirsdag aften stimlede sammen i lange bilkøer for at få det sidste juleindkøb i hus i Rødovre Centrum tirsdag aften.

Inde i centeret var der endnu flere mennesker, der efter omstændighederne gjorde deres bedste for at holde afstand.

Butikkerne holdt åbne til midnat, men onsdag morgen klokken 8 var det kun dagligvarerbutikkerne, der havde åbent fysisk.

Og så rendte bestyreren af Intersport alene rundt og knoklede for at gøre pakker klar til kunder, som kunne afhente dem på gaden.

“Nedlukningen er en katastrofe for alle os små butikker, og jeg ved, at der er flere, der nok må opsige deres lejemål for en sikkerheds skyld,” frygter Mette Bilde.

Hun kæmper for at hjælpe de sidste kunder med julegaven.

“Man kan ringe herned i butikken, så skal jeg nok hjælpe – også om jeg så må køre hjem med gaverne personligt til folk,” siger hun.

Og hun er ikke alene om at tænke nyt. Også Magasin har kastet sine medarbejdere over i onlinesalg, og istedet åbnet for, at man kan hente sin pakke ved butikkens hovedindgang i centeret.

“Vi er naturligvis kede af at skulle lukke vores fysiske butikker midt i vores absolut mest travle juleperiode, hvor vi var kommet utrolig flot fra start og lå foran sidste års julehandel. Men sundhedssituationen er alvorlig, og heldigvis har vi Magasin.dk,” siger Lise B Thomsen, kommerciel direktør hos Magasin.

Flere har stadig åbent

På Rødovre Lokal Nyts hjemmeside, rnn.dk, har vi med læsernes hjælp forsøgt at give et overblik over, hvilke butikker, der stadig har åbent, og som står både på tæer og på hovedet for at hjælpe dig med både julegaver og nytårsindkøb indtil Danmark åbner igen.