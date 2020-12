8. december: Rockin’ Around The Christmas Tree

Hvem er manden med barnevognen og hvad laver han ved Damhusengen, hvor den skaldede journalist sammen med den gamle DJ og en stodderprinssesse leder efter spor fra et drab? Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Hvad laver vi her? spurgte Jeffrey med en tung kedsomhed i sin stemme, mens Rie, vraltende fremad på hug lod fingrene finkæmme græsset midt ude på et område af Damhusengen, ikke langt fra fodboldmålene og legepladsen ved broen, der førte over til et kedeligt sted kaldet Vanløse. (Læs 8. kapitel af JULEMORDET, hvor en patron sender DJ´en og Den Skaldede Journalist i knæ på Damhusengen sammen med en blodtørstig kriminalbetjent)

Af André Bentsen

”Vi er på et gerningssted” prustede hun, mens hun selv prøvede at fremstå engageret og bevare noget, der mindede om en optimisme for opgaven.

”Det er længe siden, du burde nyde det,” tilføjede hun hurtigt, flabet, men i tvivl om, hvem hun forsøgte at overbevise mest. Jeffrey eller sig selv.

Det her er ikke et gerningssted, vrissede Jeffrey, hvilket fik Rie til at smile et kort øjeblik overbevist om, at han havde taget maddingen og slugt stikpillen.

Omvendt fik han hende også til at tvivle på, hvad fanden hun havde gang i, da hun inderst inde godt vidste, han havde ret. Det her, er de to Dupont og Duponts amatørfantasi, og af en eller anden grund, deltager vi i den her skolekomedie.

”Du behøvede ikke gå med,” svarede Rie trodsigt, mens hun drejede hovedet diskret fra side til side, nærmest skannende græsset og omgivelserne, efter det mindste spor eller hentydning af, at der skulle være sket et mord her. Men alt der var, var en gammel dame i en rød frakke, der gik tur med sin hund.

”Ha ha, meget god humor,” sukkede Jeffrey uimponeret og bittert.

”Jeg er i dit hoved, har jeg noget valg om at følge med?”

”Du behøver ikke at deltage, du kunne holde kæft for en sjælden gangs skyld,” snerrede Rie.

Du har brug for mig til det her, det ved du.

”Måske, men håber mest, jeg kan få dig til at holde kæft for en stund.” Rie talte ud i luften, som stod Jeffrey foran hende. ”Bare så du holder kæft, et lille øjeblik, så jeg kan få lov til at være normal, bare for en dag.”

Ønsker du virkelig at være normal?

Rie ignorerede ham, og koncentrerede sig igen om at lade sit blik vandre henover Damhusengen efter den mindste detalje, der ikke passede ind i det billede, engen ønskede at være, men stadig så hun kun den gamle dame og nu også en far med sin baby på tur.

”Hvem taler hun med?” spurgte Brian hviskende, og lænede sig helt ind mod Big J, så hans læber næsten var inde i øret på sin ven, mens han talte. De stod et par meter bag hende og holdt afstand, som de var blevet bedt om, og så hende i aktion.

Bente havde taget Brian med ned på Engen og vist hende, hvor hun havde fundet patronen henne, og i en kort eufori havde han lovet hende at skrive en ny artikel hver måned om hendes arbejde for det grønne Rødovre.

Han var sikker på, at det var det værd.

Det var godt nok kun én lille patron, men hvorfor fanden skulle der ligge en patron nede på Damhusengen? Hvorfor kun skyde én gang, hvis man altså skød? Og med timingen med tanke på Johannas død på Absalon Camping?

Han så måske spøgelser og ønskede en sammenhæng, der måske ikke var der, men det var da alt andet lige interessant, uanset hvad, at der åbenbart var blevet affyret skud af midt på Damhusengen af alle steder. Der var en historie her under alle omstændigheder.

”Det…” Big J svarede med en lav, vaklende og usikker stemme, og tøvede i et par mumlende minutter, mens han ledte efter de rette ord. ”Det er meget svært at forklare….”

”Du sagde, hun var betjent, ikke?” hviskede Brian.

”Jo, jo, det er hun.. eller var hun… en af de bedste…”

”Hvorfor kun ’VAR’?”

”Fordi….” han pegede frem på hende, sådan som hun stod der og diskuterede med sig selv.

”Det der…”

Brian havde sendt Bente væk, og begyndt at kigge selv, som han forsøgte at finde enten flere patroner eller noget der kunne tyde på en sammenhæng med Johannas død, men efter ti minutters søgen, havde det slået ham.

”Hvad fanden kigger jeg efter?”

Hvordan gør man sådan noget her? Hans eneste evner og erfaring som efterforsker eller detektiv kom fra True Detective og adskillige sæsoners CSI. Han havde ingen ide om, hvad man rent faktisk gjorde i den virkelige verden.

Så han havde ringet til sin sædvanlige livline, Big J, for at få ideer, og hans ven var loyalt og troskyldigt mødt op og forsøgt at hjælpe ham, men hans erfaringer var nærmest endnu latterligere, næsten som om hans ideer kom fra Bruce Willis film, og var komplet useless her.

”Yeppiiiikayay mother fucker,” til den idé.

Big J havde dog haft en god ide i slipstrømmen af mange elendige. En veninde, der skyldte ham en stor tjeneste.

Rie…

Tidligere efterforsker. Hun ville kunne hjælpe dem.

”Og hvad er det der?” spurgte Brian skeptisk.

”Det er…” Big J tøvede igen, i tvivl om, hvad han kunne og måtte sige. ”Jeg tror, det er Jeffrey…”

”Jeffrey?” spurgte Brian. ”Hvad betyder det?”

”Du siger ikke noget,” sagde Rie hårdt, uden at se tilbage på dem.

”Er det os, hun taler til…” spurgte Brian usikkert, og Big J slog ligeså undrende ud med armene.

”Ja, det er jer,” hun så over sin skulder tilbage på dem, især Big J. ”Du siger intet.”

”Nej, nej, nej, selvfølgelig ikke…”

”Og du, pressemand,” hun pegede på Brian. ”Du skriver intet om mig eller noget, jeg har gjort her, forstået?”

Måden hun talte, den aura hun udstrålede, og det blik hun sendte ham, fik det til at løbe koldt ned af ryggen på Brian, og han nikkede bare fåret.

Det var en værre fornemmelse, end han havde haft i sammenstødet med Thom og det udenlandsk talende slæng på Rød Stue.

De havde haft pistoler fremme, Big J, havde nær fået vredet armen af, og selvom det havde været en chokerende oplevelse, så var der noget ved kvinden her, der gjorde ham direkte rædselsslagen. Hun var creepy.

”Godt,” sagde hun og vendte blikket hen til hvem eller hvad hun end så foran sig.

Du bliver nødt til at dræbe dem begge

”Troede ikke de var din type,” lo hun og begyndte igen at finkæmme området.

”DJ’en ved for meget. Det ved du, jeg altid har syntes.”

”Han hjalp mig med ikke at blive byens særling og Lundin-kopi, da jeg blev fyret, og folk begyndte at snakke,” forsvarede hun.

Og pressemanden kender mit navn og til dig.

Rie så sig over skulderen igen, på Brian.

”Bare rolig, ham dræber vi, hvis han skriver noget,” sagde hun koldt, og sendte ham så et varmt smil, der fik Brian til at træde et par skridt tilbage.

”Det her var en dum ide…”.

”Vi skyldte ham en stor tjeneste,” sagde hun og vendte blikket fremad igen. ”Vil du hjælpe mig eller ej? Ellers vær stille.”

”Okay. Lad mig hjælpe dig. Her er et intet blod. Det her er ikke et gerningssted. Det rigtige gerningssted var på campingpladsen, og det var en joke i sig selv. Det her er kedeligt. Få mig hjem, så vi kan snakke om hvad der er vigtigt.

”Du får mig ikke til at slå nogen ihjel,” hviskede hun.

Det er det eneste jeg ønsker mig til jul.

”Hold nu kæft,” snerrede hun sammenbidt.

Imens havde Brian, trukket Big J med sig, et par skridt baglæns.

”Sagde hun, at hun ville dræbe mig?” hviskede Brian, begyndende til paranoid, og lignede en mand, der var klar til at løbe. Big J prøvede at le og slå det, hen som en joke.

”Hun laver bare sjov.”

”Stille begge to,” kaldte Rie efter dem.

”Hvad er det der? Hun gør?”

”Hvad mener du? Hun arbejder,” svarede Big J hviskende.

”Nej det der… se…”

Når Rie talte til, hvad det end var, Big J omtalte som Jeffrey, var hun det, han ville kalde en normal kvinde fra Vestegnen. En stodderprinsesse, der selvom hun gik i jeans, en brun trøje og en læderjakke, og lignede en, jeg-smadre-dit-fjæs type, så stadig en feminin kvinde.

Typen som var her på Vestegnen. Men når, hvad Jeffrey end var, åbenbart talte til hende, så ændrede hun sig. Hendes fremtoning blev i mangel af bedre ord mandig. Hun havde mere maskuline og grove bevægelser. Hendes mimik ændrede sig, trækningerne om øjnene var specielle og hendes læber antog andre former, som ordm der blev sagt lydløst.

”Er hun skizo?” hviskede Brian.

”Nej, det… Hvis du spørger mig… måske… Spørger du hende… Der skete noget tragisk og på én gang… mærkeligt for Rie, da vi var børn…. Du vil tænke Stranger Things møder Ondskabens Øjne, hvis jeg sagde, hvad…”

”Biggy, jeg mener det,” Rie drejede omkring og fløj op mod dem.

”Jeg smadrer dig, som den lille kælling du er, hvis du ikke holder kæft nu!”

Big J holdt hænderne undskyldende op, og trådte flere skridt tilbage. Brian så på ham. Han mente det. Normalt, hvis en kvinde teede sig over for Big J, så havde han en afvisende arrogance, der viste kvinderne, at han på ingen måde var imponeret eller respekterede dem, men her. Han var åbenlyst intimideret.

”Og du, pressemand,” hendes stemme rev Brian ud af sine tanker, og spjættede lidt. ”er du sikker på, det var her, hun fandt kuglen?”

”Ja, lige derhenne,” Brian pegede nervøst frem foran dem, omkring det sted, hun havde siddet før.

”Okay,” prustede hun og gik med opgivende hovedrysten tilbage til opgaven.

Giv nu op, her er intet.

”De fandt en patron, okay?”

Finde en patron i et øde område på Vestegnen, hvilket chok.

”I know…”

Du håbede måske?

Hun svarede ikke, da hun ikke ønskede at opmuntre ham, men hun kunne allerede fornemme hans smil.

Du har savnet spillet.

Hun ignorerede ham igen, og fortsatte med at finkæmme græsset, men så hurtigt udover engen igen.

Eller er det her for min skyld?

”Delvist, ja. En lille godbid, så du kunne holde kæft,” sukkede hun.

”Hun finder ikke noget,” hviskede Brian frustreret, mens de så på Rie der i det høje græs.

”Giv hende nu lige chancen,” svarede Big J og forsøgte at tage både sin veninde i forsvar og samtidig muntre sin ven op.

”Nej, men se på hende. Måden hun rystede på hovedet. Hvad fuck er der galt med mig? Jeg troede, der var noget.”

”Hey, rolig nu. Måske døde hende gravrøver-baben ikke her, men nogen har skudt her? Det er en historie,” sagde han trøstende og forsøgte så mere jokende at få smilet frem hos sin ven.

”Og du så mig blive truet med tæv af en kvinde igen. To gange indenfor få dages mellemrum. Det må være en ny rekord.”

”Ja, okay, det er en imponerende rekord,” smilte Brian træt, mens hans blik blev fanget af Rie.

Måden hun sad på hug, og drejede hovedet flyvsk fra side til side, mindede ham om en jagthund, der havde fået færten af noget.

”Der sker et eller andet…” sagde Brian, i en blanding af håb og frygt.

Du ser dem også?

”I allerhøjeste grad,” hviskede hun og så fra side til side. Den gamle dame og faderen med spædbarnet havde skiftet side i deres gang om engen nu. Ikke noget chokerende i sig selv, men det var anden eller tredje gang de havde gjort det.

”De kunne bare være ude og gå en tur…”

”De har cirkuleret om os. Det er mere end morbid nysgerrighed.”

”I know,” hviskede hun og slog med vilje, med påtaget frustration ned i jorden.

”Der er måske noget her. Hvem skulle have troet det.”

”Nåååå, så nu er du interesseret alligevel,” Hun så diskret hen på dem igen, mens hun gjorde alt for at ligne en kvinde, der var rasende over at spilde sin tid her.

”Angribe dem?”

”Ville være synd for babyen og hunden.”

”Du tager hensyn,” sagde hun drillende, velvidende, hvor meget det bed i Jeffrey, når hun hentydede til hans gode sider.

”Og manden med babyen har formentlig en pistol. De ville næppe satse på, at man ville lade babyen være et skjold.”

”Du ignorerer mig, jeg har for en gang skyld ret,” forsatte hun drilsk.

”Få os væk. Lad de to andre tage skraldet.”

Rie rejste sig, og gik tilbage mod Brian og Big J.

”Hvad laver du? Glem dem.”

”Hvad så?” spurgte Brian, tilbageholdende.

Han turde ikke virke anmassende eller på nogen måde påtrængende.

”I har spildt min tid,” rasede hun.

”Der er intet her,” hun så på Big J og nikkede til ham, med et vredt ansigtsudtryk, mens hun først pegede mod den gamle dame.

”Det her er bare en stor latterlig dum eng,” og pegede derefter mod manden med spædbarnet.

”Og I tror, I bare kan hive mig herud som en pauseklovn. En sympatisag for den stakkels betjent, der keder sig og er deprimeret. Fuck dig Big J, bare gå væk herfra,” hun så med et brændende blik på ham, og så på Brian.

”I skylder mig en middag. Hos mig. Biggy kender adressen. Tag en god vin og jeres bedste undskyldning med.”

Big J nikkede ivrigt og betuttet. ”Ja, undskyld Rie,” og inden Brian nåede at sige noget, var Rie allerede på vej væk fra dem, ned mod Damhussøen og Ishuset.

”Kom vi går,” sagde Big J, og gik hurtigt med en skamfuld mine mod Jyllingevej.

”For helvede,” Brian gned sit ansigt frustreret, mens de gik væk fra engen ”Undskyld, jeg har spildt Jeres tid og fået dig til at misbruge en tjeneste til hende psyko der. Sorry, hun er din veninde, men fuck hun er skræmmende..”

”Du skal sige sorry ja, for du skylder hende en undskyldning,” Big J hviskede lavt, men lige højt nok til at Brian kunne høre det.

”For hun fandt noget.”