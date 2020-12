6. december: It’s the most wonderful time of the year

Uroen spreder sig i Rødovre, hvor Big J's datter ikke må gå alene til Tinderhøj Skole. Selv får han dog endnu større problemer, da en amerikansk sikkerhedsrådgiver blander sig i efterforskningen af det mystiske julemord. Foto: danish Street Docs

JULEMORDET ”Tænk, efter alt det lort, Karla gav mig med, at hun ikke længere var et barn og godt selv kunne gå i skole, så ringer Klaus nu og fortæller mig at tonen er helt ændret. Læs med i søndagens afsnit af julekalenderen JULEMORDET, hvor Goldman Sachs sikkerhedsrådgiver blander sig i efterforskningen af det mystiske mord og vores helte forsvarer sig på engelsk ala The Julekalender.

Af André Bentsen

Og hvorfor? På grund af Mads,” jamrede Big J løs, med et halvt humoristisk smil i sin tone, men også med en bekymret fars fortællerstemme.

Han afbrød kun sig selv for at tage en tår øl.

”Klaus fortæller mig, at nu synes Karla, det er vigtigt at følges om morgenen til skole, fordi Mads har fortalt, hvor farligt det er at gå på gaden i Rødovre, hvor der skydes til højre og venstre og fredelige arkæologer myrdes.”

Brian kunne ikke andet end smile.

”Men er det ikke meget godt, så kan du jo følge hende i skole hver dag nu?”

”Nej, fordi, det er sgu ikke mig, der får lov,” vrissede Big J og tog en ny tår. Så stor, at han tømte sit glas og viftede med det som hentydning til, at der godt måtte være en opfyldning på vej.

”Hvem så, Klaus?” spurgte Brian, selvom han godt fornemmede svaret.

”Nej, ikke engang Klaus. Gid det bare var Klaus. Det er Mads.”

”Hvad siger Klaus til det?” spurgte Brian ledende.

”Han synes også det er helt galt. Hvordan fanden skal en teenagedreng kunne beskytte min datter mod skydegale idioter? Han har åbenbart fået den her gode ide, at de burde følges ad om morgen, da de er sikrere i en gruppe.”

”Mads ser ikke en gang fodbold!”

”Han er E-sport fan, vi snakker ikke FCK eller Brøndby her, noget man i det mindste ville kunne forstå. Nej, han holder med et eller andet Varalis”

”Astralis” rettede Brian.

”Præcis, og først der hører hun efter og kommer hjem og belærer først Klaus og derefter mig om alvoren. Klaus og jeg snakkede og skrev om det hele aftenen. Jeg siger dig, vores telefoner var rødglødende.”

”Biggie,” smilte Brian, og mærkede det var nu han skulle sætte et venskabeligt dødsstød ind.

”Hvor mange aftenener har vi ikke siddet her og du har bitchet over Klaus? Over jeres machokamp? Om, at du var gæst i dit eget hjem, at han kneppede din kone, opdragede din datter, og at det var din familie, men han altid var der og du kom på besøg som gæsten, og alt det pis I to har udsat hinanden for og se nu. I er nærmest fortrolige i en krig mod en teenagedreng.”



”Jamen kan du ikke se, hvor gal den er, så? I flere år har jeg tigget og tryglet om at se julekalender med hende, som vi gjorde, da hun var hun lille, men det var hun pludselig aaaaaalt for stor til, synes hun selv. Så her forleden dag. Jeg ser bare en lille fodboldkamp. Brøndby selvfølgelig. Det er alt. Så stormer Karla ind og skifter kanal, for nu skal vi da se julekalender med nisser og rødstrømper? Og ved du hvorfor?”

”Mads” svarede Brian tørt.

”Nemlig, Mads. Han ser det med sin lillebror, og han havde gjort Karla opmærksom på, at der faktisk er flere sjove ting for de større børn også. Amen altså.”

”Okay,” Brian grinte smørret, det var tid til venskabelig knockout.

”Nu ved du, hvordan fædrene til de mange 18-21 årige piger, du får trukket med hjem, har det, når de ser, en 40-årig forstads DJ hiver dem med hjem…”

”Fuck dig Brian.” Han løftede glasset i en skål mellem de to venner.

For en stund føltes det som en normal julestemning i Rødovre for Brian. Han havde siddet derhjemme og arbejdet på Fakkeloptog-artiklen, da en skriveblokade og håbløshed havde sat ind. Det slog ham, at han havde haft ambitioner. Arbejde for en af de store aviser eller et magasin måske. Rejse ud i verden, brændpunkter, kriser, store begivenheder, men det var kun blevet til Rødovre. Zone 32, som de kaldte det på busplanen.

Han havde valgt kærligheden frem for karrieren, bildte han sig selv ind. Men kærligheden lå lige som karrieremulighederne bag ham.

Han havde slukket computeren og gav op på artiklen, kastet sig i sin sofa, men også givet op på den daglige omgang Netflix.

Mødes på Rød Stue?

Det kan godt være, at han var kendt for at skrive for langt og kedeligt i avisen, men på SMS, var han knivskarp. Især når det handlede om øl med sin kammerat.

Det havde været den perfekte medicin. Væk var bekymringerne, og nu sad de bare her. To rødovredrenge og verdenssituationen.

Alligevel kunne han ikke slippe ideen om den store historie. Han havde flere gange overvejet, om han skulle spørge ind til Big J’s snak med Johanna, men han havde undladt og bare ladet problemfyldt verden være problemfyldt verden og falde i hak med julestemningen.

J-dag var blevet aflyst i det lokale vandhul, men Rød Stue var Rød Stue og de havde gjort deres bedste med at gæsterne kunne hold jul på afstand.

Selv havde han dog svært ved at tage afstand til Johannas død.



”Hvad med dig?” spurgte Big J efter at han havde sat glasset fra sig og nikkede mod Brians telefon, der hele tiden lå klar til brug.

”Kigger jeg for meget på den?” spurgte han.

”Nej, men når du gør det, kan jeg se, hvad du kigger efter,” sagde Big J i en mere seriøs tone, der lagde op til den farlige snak, som skulle foregå i gråzonen af at være macho og holde facade og så samtidig dykke ned i de farlige følelser. ”Har hun skrevet?”

”Nej, det har hun ikke.”

”Har du skrevet til hende?”

”Nej, har jeg heller ikke.”

”Hvis det er det du vil, hvorfor så ikke?”

”Fordi… ” Brian ville ikke indrømme, at det måske handlede om manglende mod. Nervøsiteten for at blive skudt ned igen. En ting var at blive dumpet til fordel for en anden mand. At hun den ene måned kunne stå og sige; jeg elsker dig og jeg forlader dig ikke, og så bare en måned senere være skredet i armene på en anden mand. Det var en rædselsfuld følelse og han ville være bange for, at blive en rebound og hun så skred igen, eller endnu værre, at hun bare ville bekræfte, at han stadig ikke var det værd, ikke en gang som rebound.

”Fordi jeg sgu fortjener bedre, gør jeg ikke?” Han prøvede sig frem med sin mest troværdige tone.

”Jeg mener, hun skred fra mig. Burde jeg ikke bare sige, fuck hende og finde noget bedre?”

”Som din ven; Det kan jeg ærligt skrive under på. Du fortjener så meget bedre og kan nemt finde så meget bedre. Hun skred fra dig, hun var dig utro, hun behandlede dig som lort. Men hey, jeg er også din ven, og selvom det er min pligt altid at kalde dine kærester for kællinger, når du er sur på dem, så skal jeg også støtte dig i dét du vil, også selvom det er dumt. Og hvis du vil hende, så vil du hende.”

”Tak min ven,” nu var det Brians tur til at løfte glasset i en overgivende, anerkendende skål.

Big J ville nødigt være sådan en der så med medlidenhed på sine omgivelser og omgangskreds, da den slags ofte kan virke nedladende og mere ynk end reel støtte, men han havde haft ondt af Brian, lige siden damen skred. Brian og han havde kendt hinanden i en god håndfuld år, men det føltes som om de gik helt tilbage til barnsben. De havde mødtes til en 90’er fest på rådhusplænen, hvor Brian anmeldte for avisen, og Big J optrådte mellem de store navne. Han havde skrevet en konge-anmeldelse af Big J, og fik ham til at lyde mere som DJ Khalid end den forstads dj, Big J helst ikke ville erkende han var, og derfra havde de bare holdt fast. Åh han hadede DJ Khalid, det var så meget brand.

I 90erne var DJs kunstnere og ægte musikere, ikke bare remix maskiner der skulle fremme et navn for pengenes skyld. DJs gjorde tracks federe dengang. Moby og Sascha. Det var DJs.

”Kan vi få to mere?” Big J løftede glasset.

”Jeg betaler den runde,” sagde en grov amerikansk stemme pludselig bag dem og fik dem begge til at dreje rundt. En grålig bleg mand, for grå til at være albino. Ja, han lignede mere en Phillip Seymour Hoffman, der havde tilbragt sit liv i en rygekabine og lige var trådt ud af den.

Han stod i sit skarpeste jakkesæt og stive slips, og så på dem, med sjæleløseøjne, mens to andre jakkesæt, en kvinde og en mand, stadig bærende deres solbriller, stod bag ham.

”Hold kæft, et øjeblik troede jeg lige, det var julens spøgelser, der var kommet ind til os i ren Scrooge stil,” grinte Big J og puffede til Brian, og vendte sin opmærksomhed hen til dem. ”What så?” prøvede han sig frem i bedste stil fra den jyske udgave af en sjov The Julekalener.

Amerikaneren overså Big J og så hen på Brian.

”Thom Payne, Tom med et H,” præsenterede han sig og rakte Brian sit kort

”Goldman Sachs’, sikkerhedsrådgiver. Vi har forsøgt at få fat i dig, men for en lille miniputby som Redovre, er du ualmindelig svær at få fat på.”

”Hvad sker der Brian?” spurgte Big J.

Brian trak uvidende på skuldrene, men svarede ikke, da han havde en lille ide om, hvad der faktisk ved at ske. Han fjernede ikke sit blik fra amerikaneren.

”Vi har brug for at tale med dig om Johanna Wells,” fortsatte Thom.

”Kan vi ikke lave en anden aftale? Jeg er optaget og har brug for en friaften nu,” forsøgte Brian mest for at teste alvoren i situationen.

”Du var hendes kontakt på avisen, ikke? Du hjalp hende med lokal historik, kontakter i byen og sådan, ikke sandt?”

”Jo, jeg… ” Brians blik flakkede mellem dem. ”Hvad handler det her om?”

”Johanna Wells arbejdede for os. Hun var i Rødovre i tilfælde af, at vores maskiner stødte på noget af arkæologisk og historisk betydning og vi er mildest talt, rystede over hendes død, og undersøger selv dødsårsagen. Det er det mindste vi kan gøre, ikke sandt? Selvfølgelig i samarbejde med de officielle myndigheder.”

”Selvfølgelig,” sagde Brian uden helt at tro på det.

”Jeg skal bruge en liste over alle de personer, du har sat hende i forbindelse med, og dem derudover, som du ved, hun har haft kontakt med,” sagde Thom og drejede så endelig blikket på Big J. ”og derfor vil vi også gerne snakke med dig. Min kollega deromme…” han nikkede mod kvinden i selskabet.

”…Mindes, at hun skulle være gået forbi her og set jer to sammen?

”Sig ikke noget om mønterne,” røg det ud af Brian på dansk til Big J, der så forvirret hen på sin ven.

”Hvad sagde du?” spurgte Thom mistænksomt.

”Jeg spurgte bare, om han havde brug for hjælp til at oversætte. Min ven er ikke så god til engelsk,” løj han.

”Jeg er very bad”, grinte Big J og smilte til Thom, der så uimponeret på ham. Han trådte et skridt tilbage, inden kvinden pludselig trådte frem. ”Jeg hedder Clair,” præsenterede hun sig.

Han rakte sin hånd frem mod hende.

”Se kvinder, dét forstår jeg mig på. Big J,” sagde han og prøvede at finde sit forførende smil, der havde virket så mange gange for ham før, frem, men inden han eller Brian kunne reagere, havde hun grebet Big J om halsen og presset hans ene kind ned i bardisken.

Brian fløj op for at komme sin ven til undsætning, men blev hurtigt pacificeret af Thom med et solidt slag på brystkassen, der sendte ham hostende ned på gulvet. Hele bodegaen fløj op. Den ene halvdel klar til at bryde ind og stoppe slagsmål og den anden halvdel til at deltage i det.

Clair stoppede dem alle.

”Vi har autoritet her,” skar hun skingert igennem og punkterede al lyd. Thom og den endnu ukendte mand i jakkesæt, holdt skilte med identifikation oppe. Med sin frie hånd, greb hun en af Big J’s blafrende arme og vred den rundt på ryggen af ham.

”Argh foor helvede, tag den anden arm, det der er min vendearm og scratcharm på pladerne,” beklagede Big J sig, men opgav alligevel at kæmpe imod. Sat på plads af en kvinde. Godt gutterne ikke så det her, tænkte han.

Thom hev en stadig hostende og rallende Brian op at stå og skubbede ham hen ved siden af Big J og Clair.

Hun så først hen på Brian.

”Oversæt.” og så hen på Big J

”Hvad snakkede du med Johanna om?” Som hun spurgte, lagde hun mere pres på Big J’s arm.

”For helvede få den skøre bitch af mig,” hylede Big J ømt. Hun lagde yderligere pres på, så der kom en lille knagende og brækkende lyd fra armen, der kun fik Big J til at hyle højere.

”Jeg forstod bitch. Næste gang er det alvor,” Hun så hen på Brian. ”Forklar din ven alvoren. Ellers brækker jeg hans arm.”

”De talte om nogle mønter,” sagde Brian så endelig.

”Mønter?” spurgte Thom og nikkede til Clair, der slap Big J, som satte sig ømmende op og så med foragt på kvinden, hvilket kun resulterede i en syngende dumflad fra hende til ham. Han var klog nok, til ikke at kommentere på den.

”Hvad sagde du til hende?” spurgte hun.

”De spørger..” begyndte Brian, men blev afbrudt af Big J.

”Jeg forstod godt.. Det var… it var just some stupid skole logos on dem,” fik han hakket frem.

”Skolelogoer?” Thom så undrende på Brian, som oversatte. Han nikkede forstående. Clair stak ham en ny dumflad.

”Av forhelvede, bitch”, vrissede Big J, kun for, at hun igen hurtigt fik vredet hans arm omkring så han begyndte at vride sig i smerte.

”Ja, skole logos, I don’t know, hvad jeg ellers skal say”, stammede Big J.

Thom nikkede igen og denne gang slap Clair ham og trådte igen tilbage bag Thom.

”Vi kontakter jer begge igen en anden gang, så vi kan snakke mere privat. Forlad ikke byen. Eller landet. Vi vil finde jer. Hr. journalist. Lav en liste til mig.”

Big J ømmede sig, og så efter kvinden, der samtidig gav ham et blik tilbage. Han nikkede anerkendende til hende. ”Call me,” sagde han og mente det. Hun sendte ham et luftkys inden hun forsvandt ud af døren.

”Virkelig?” spurgte Brian. ”Hun har lige givet dig røvfuld…”

”Hun havde passion. Det skal man ikke undervurdere..” grinte han, inden han blev mere alvorlig. ”Men, hvad helvede var det lige Brian?”

”Er det forkert af mig at sige, at jeg er glad over det?”

”Ja, jeg fik røvfuld, så det er meget forkert…”

”Ikke over du fik røvfuld,” sagde Brian og kom til at grine inden han blev alvorlig igen. ”Ikke direkte. Røvfulden betyder nemlig, jeg måske ikke er så skør, som alle gerne vil have jeg skal tro jeg er. Det kan godt være, det ikke er den mest wonderfull time of the year at få røvfuld på, men der er mere til de mønter, end øjet kan se.

