5. december: Driving home for Christmas

Af André Bentsen

Rygter om Joakim lød, at han var efterkommer af Torben Oxe, lensherren, hvis adelsvåben, den tynde røde okse, var inspirationen til Rødovres logo. Et logo, der med tiden har vokset sig til en stor stærk tyr.

”Joakim, jeg har bare brug for svar på nogle spørgsmål. Hold nu op, du kender mig,” sagde Brian irriteret og overrasket over denne pludselige korporlige blokade.

Joakim havde altid haft en vis arrogance klistret på sig, og ikke givet særlig meget for lokalsprøjten, som han hånligt kaldte for Verdenspressen, men det her var nyt.

”Ja, jeg kender dig, Brian. Den skaldede journalist. Verdenspressens fineste,” lo Joakim sarkastisk, og lagde sine hænder på Brians skuldre og begyndte at flytte ham i modsatte retning af borgmesteren.

Borgmesteren havde markeret Johannas død med et stort fakkeloptog, der løb fra juletræet på Rådhuspladsen og ned til Absalon Camping, hvor Rødovres borgere havde lagt blomster og tændt lys, fordi det var her, hendes lig var blevet fundet.



Og det var her, borgmesteren havde holdt tale om Johannas minde og hendes betydning for Rødovres historie og identitet gennem sine fund. Og det var her, borgmesteren hentydede til Brians mindeklumme om Johanna og hendes fund af vikingemønterne.

På sin vis en ære at blive citeret af selveste borgmesteren, og selvom han ikke ville indrømme det, slet ikke overfor sin redaktør, så forstod han, hvad hans chef mente med Winter Wonderland. Johanna var jo, hvis man tog hele det menneskelige og moralske aspekt ud af denne mordsag.

Selv havde han fulgt optoget som en anonym del af flokken, gemt godt væk bag hat og briller, og en frakke trukket godt om ansigtet, så han ikke vakte opsigt, hvilket han måske ironisk nok gjorde med sin påklædning.

På trods af de gode hensigter og intentioner og den gode stemning, havde han dog under optoget haft en dårlig fornemmelse af det hele, og spørgsmål var hobet sig op i ham, da han havde set borgmesteren tale, og fundet sit snit til at snige et par spørgsmål ind til byens overhoved, som han følte han havde en god relation til.

”Du ved ikke engang, hvad jeg vil spørge om,” beklagede Brian sig, mens han blev skubbet bagud og prøvede at ryste sig fri af rådhusbetjenten, der ikke slap sit faste greb i ham.

”Jeg kan nok gætte hvad det er, og vi har ingen yderligere kommentarer til det, end hvad du lige har hørt i talen,” svarede Joakim i en ’no bullshit’ tone.



”Joakim, Johanna fandt mønter, og det er måske dét, der har fået hende dræbt, ikke bare tilfældig vold. Jeg har bare brug for at vide, hvad der skete på rådhuset,” sagde Brian og formåede at løsrive sig og træde et par skridt væk fra rådhusbetjenten. Han var irriteret over, at han sagde den teori højt på den her måde. Egentlig havde han skrevet sin Winter Wonderland artikel og siden også mindeklummen om Johanna, men han kunne ikke slippe sin teori.

Tilfældig vold var bare ikke en gyldig forklaring for ham. Ingen burde dø sådan i juletiden. Det er kærlighedens tid. Det hedder højt for træets grønne top og ikke højt for træets blodige top.

Han havde researchet Johanna. Hendes profession og de her fund i Rødovre var alt, der var at vise frem. Ingen familie, få venner der i virkeligheden var bekendte og ellers et netværk af kollegaer. Ikke noget personligt aftryk eller noget. Hendes forældre var for længst væk. Hendes lig ville blive sendt hjem til en grav i Chicago, hvor der formentlig kun vil være et par få kollegaer eller lignende af pligt end lyst, der tog imod. Det virkede så trist, at hendes liv blev kogt ned til det her.



”Og det her forsøg på at skabe et navn for dig selv, handler ikke om hende din eks, du snakkede om ved sidste byfest? Du ved, dengang, hvor du stod oppe på bordet og råbte efter alt og alle…” svarede Joakim hånligt.

”Hvorfor siger alle det? Nej,” sagde han – ikke helt ærligt. Det handlede ikke udelukkende om at imponere eksen med en farlig historie, men virkeligheden var måske, at han så sig selv i Johanna.

Han var 37 år, ingen kæreste, ingen børn og meget lidt familie. Bevares hans forældre levede stadigt, og han havde da venner, og gode af slagsen, men på sigt, ja hvad ville han blive kogt ned til, hvis det, der skete for Johanna, skete for ham?

”Den skaldede journalist.”

”Nå, lad mig høre,” sagde Joakim alligevel overbærende.

”Hvis jeg kan godkende spørgsmålene, så kan du få lidt tid med borgmesteren.”

Brian rømmede sig. Han vidste ikke, hvor meget han stolede på fyren, men det her var hans chance.

”Okay, Johanna kom til mig, og viste mig nogle mønter med symboler på. Hun sagde til mig, de var sjældne og ikke som noget andet, hun nogensinde var stødt på før.”

”Men I havde afvist, at hun kunne få tilladelse til at grave yderligere og undersøge, hvad der ellers lå gemt. Jeg vil bare gerne vide, om det var borgmesteren, der tog beslutningen, og hvorfor?”

”Og det har relevans for hvad?” spurgte rådhusbetjenten.

”Jeg ved det ikke, men hun dør 24 timer senere. Det giver bare ikke mening for mig.”

”Okay, men jeg kan sige, hun ikke talte med borgmesteren. Hun talte med mig,” svarede rådhusbetjenten.

”Dig? Jeg vidste ikke rådhusbetjente kan tage den slags beslutninger…” ”Borgmesteren er en travl kvinde, hun har en stor arv at løfte og en stor opgave med vores by, så hun gav mig opgaven med at tage stilling til Johannas ønske.”

”Så borgmesteren kendte til mønterne? Er det her noget jeg kan få bekræftet af borgmesteren?”

”Nej, og jeg råder dig til ikke at tage kontakt til borgmesteren af andre veje, end de officielle. Hør her, vi er søde ved jer, Verdenspresse. Husk nu, hvem der er venner, ikke?”

”Hvorfor mente du ikke, Johannas sag var vigtig?”

”Hvor mange vikingemønter kan man finde før det bliver hverdag?” sagde rådhusbetjenten tørt.

”Det var ikke…” Brian stoppede sig selv. Det ville være som at slå i en dyne. ”Så du nogen, der fulgte efter hende, nogen, der ikke skulle være på rådhuset…”

”Brian, kan du ikke bare fortælle mig, hvad du tror? Så sparer du begge vores tid, og jeg kan sige, om jeg vil deltage i det her fantasiværk, du har gang i.”

”Jeg er bange for, de mønter fik Johanna myrdet. At noget jeg måske gjorde…”

”Hvad gjorde du da?” spurgte rådhusbetjenten.

”Jeg sendte hende videre…”

”Til hvem?”

”Det er ligegyldigt, hvorfor?”

”Bare nysgerrig på, hvem jeg ellers får rendende med skøre teorier om en død kvinde,”



”Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror bare ikke Johannas død var tilfældig vold. Måske er mønterne ligegyldige, måske er de ikke, men det hele virker bare meget pludseligt og mærkeligt. Og jeg vil hade, hvis vi står med en ny Lundinsag, hvor man måske kunne have gjort noget, men bare tog for let på det hele, og det hele blev opdaget for sent.”

”Burde du ikke gå til politiet i stedet for?” spurgte rådhusbetjenten med et arrogant smil.

Brian sukkede. Han havde ikke fortalt politiet om mønterne, hvilket han mere og mere fortrød, som dagene gik, men lige nu ville den viden ikke gavne. Han ville bare fremstå som potentielt medskyldig, eller som en, der tilbageholdte beviser, eller bare blive fejet af banen, som en konspirationstosse. Det var den officielle forklaring. Måske holdt han virkelig kortene på hånden, for sin egen skyld.



”Jeg har talt med politiet,” løj Brian, nok ikke særlig overbevisende.

“Så lad politiet om at stille spørgsmålene, ikke hr. Verdenspresse?” grinte rådhusbetjenten.

”Desværre, Brian. Jeg ville gerne hjælpe dig, men det kan jeg desværre ikke.”

”Selvfølgelig ville du det,” svarede Brian spydigt og vendte rådhusbetjenten ryggen.

Man kunne ikke længere parkere tæt på rådhuset, fordi kommunen også her var i gang med at grave i jorden ved kulturhuset, hvor han plejede at holde, så han var gået den korte bid vej fra Rødovrevej op til den store klods af et rådhus.

”Fantastisk beslutning,” bandede han for sig selv, mens regnen stod ned i lårtykke stråler og fik ham til at trække jakken helt op i nakken. Lige lidt hjalp det. Han ville være gennemblødt længe inden, han nåede hjem.

Der var fandme ikke meget driving home for christmas over det her.

