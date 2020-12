400 i timen for at få det bedre

Flere unge har brug for psykologhjælp, men har ikke råd. Det medfører idag, at mange unge, der har det svært eller lider af psykiske lidelser, som eksempelvis depressioner og angst, der ødelægger dem senere i livet, får det endnu værre. Flere andre kommuner hjælper derfor med gratis psykologhjælp til unge, men endnu ikke Rødovre. Foto: modelfoto

hjælp til unge Mange unge oplever at have det svært uden at have et sted at gå hen og få hjælp. Flere andre kommuner tilbyder i dag gratis psykologhjælp til unge, men ikke Rødovre.

Af Simone Nielsen, Gabrielle Mathilde Hansen og Sophie Fog Jørgensen (2.X Rødovre Gymnasium)

Når livets skjorte føles for kort, er det ikke alle, der bare kan vælge frit i garderoben, hvilket smil de skal iklæde sig. Slet ikke i Rødovre.

Mens mange andre kommuner for længst har indført gratis psykologhjælp til unge, skal man i Rødovre stadig selv punge ud med op imod 400 kroner per samtale.

Derfor frygter SFs folketingskandidat Troels Stru Schmidt, at mange unge fravælger den måske livsnødvendige hjælp.

“Der er mange gymnasieelever, der ikke trives på den ene eller anden måde. Men der er lige så mange, som er gode til at skjule det og lade som om udadtil, at alt er perfekt, og så, når jeg snakker med dem, oplever jeg, at der er virkelig meget bag facaden,” siger Troels Stru Schmidt.

Sammen med det lokale byrådsmedlem, Kenneth Rasmussen foreslår han derfor, at også Rødovre gør psykologhjælp gratis.

“Mange spørger, om det ikke er dyrt og har vi overhovedet råd til det. Der vil jeg bare sige: Vi har absolut ikke råd til at lade være,” tilføjer han med henvisning til, hvor mange millioner det koster samfundet i sygemeldinger blandt unge under 30 år.

Ryger hash som medicin

Statistikken viser da også, at psykiske lidelser udgør omkring halvdelen af alle langtidssygemeldinger og er skyld i fire ud af fem tilfælde af førtidspension til unge under 30 år.

“Der mangler respekt omkring dét at have ondt i sjælen og føle sig alene med sine problemer,” siger Troels, der i sit arbejde som gymnasielærer oplever mange elever med ondt i sjælen. Faktisk så ondt, at det ødelægger deres liv.

“Jeg har flere elever, som føler at deres eneste mulighed for at komme væk fra deres problemer, er ved at ryge hash, fordi de ikke har et netværk eller råd til psykologhjælp,” kommenterer Troels.

Brug for en snak

I headspace Rødovre bekræfter ungerådgiver, Matthias Ibæk Winther Jakobsen, at han dagligt er i kontakt med mange unge mennesker, der har psykiske problemer og svære situationer.

“Der er mange unge, der kommer her hos os, som måske burde være kommet tidligere. De ville måske have fået hjælp, hvis det var gratis at få. Som det er i dag, gør vi vores bedste for at hjælpe dem og være brobygger til deres egen læge, så de kan få den hjælp, de har brug for,” siger han og fortsætter:

“I nogle kommuner er det øremærket de unge, der har depression eller angst, hvilket også er de to ting, vi ser rigtig meget her hos os i headspace Rødovre.”