3 gode grunde til at investere i et nyt tag

SPONSORERET INDHOLD Taget er en stor del af huset, og det har derfor også stor indflydelse på husets tilstand. Det har til formål at beskytte huset mod alle ydre påvirkninger, som vind, vejr og meget mere – men det er ikke muligt, hvis taget selv er i dårlig stand.

Et ødelagt og nedslidt tag kan føre til store skader på hele huset, og det kan blive en dyr fornøjelse. Det er derfor en god idé at skifte taget ud, når det er nedslidt eller er ved at gå over sin forventede levetid.

Et nyt tag giver en lang række fordele. Vi har her fundet tre af de absolut bedste fordele, som du kan se frem til, hvis du investerer i et nyt tag.

Forhøjet husværdi

Når du foretager forbedringer på huset, så vil det i næsten alle tilfælde føre til en stigning i husværdien – men der er ingen forbedringer, der giver en højere stigning end et nyt tag. Husets værdi stiger typisk med helt op til udgiftens størrelse, og pengene er så sparet op på den øgede friværdi. Udover at et nyt tag gør at huset bliver mere værd, så er det også meget attraktivt for potentielle købere at vide, at huset har et helt nyt tag. Det betyder nemlig, at de ikke selv skal tænke på denne udgift i mange år, og det betyder, at de også er villige til at betale prisen for huset.

Lavere varmeregning

Et nyt tag giver en betydelig besparelse på varmeregningen i mange år frem. Når man får lagt et nyt tag i dag, skal det efter nye bygningsreglementer altid efterisoleres, hvis det er rentabelt – og det er det næsten altid. Efterisolering er nemlig ikke en stor merudgift, når der alligevel skal lægges et helt nyt tag, så derfor bliver det næsten altid gjort. Efterisoleringen bidrager positivt til tagets isoleringsevne, og god isolering giver en betydelig besparelse på varmeregningen. Derudover skal det også lige nævnes, at det jo også et godt for miljøet, idet vi på den måde belaster det mindre ved at holde varmen indendørs.

Nye muligheder

Taget er en stor del af huset, og når det alligevel skal skiftes, åbner det op for en masse muligheder. Du kan f.eks. vælge at få installeret en kvist, så du kan få mere lys ind i boligen, mere gulvplads og en bedre rumhøjde i din bolig eller du kan f.eks. få installeret solceller på taget for at bidrage til den grønne omstilling. Der er mange muligheder, der helt sikkert værd at overveje, hvis man alligevel skal ud at investere i et nyt tag.