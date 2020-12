24. december: Santa Claus is coming to town

Hvem er det, der holder øje med vennerne foran Rød Stue, og hvad betyder den røde ludobrik i hans hånd? Kan man virkelig få en pizza med både rejer og ribbensteg, og hvorfor spiller Rød Stue julemusik, så det kan høres helt ovre på hampen Park? Spørgsmålene er ikke så mange i årets sidste udgave af JULEMORDET. Foto: danish Street Docs

JULEMORDET ”For Johanna,” sagde Brian og hævede sit glas, hvilket blev mødt i en iskold skål af Rie og Big J. De skulle have siddet rundt om bordet på Rødager...(Istedet ender de på gulvet i pizzariet, der serverer ribbensteg og rejer, mens Rie nægter at tage imod en rød ludobrik. Forvirret? God jul)

Af martin Dan Rasmussen og André Bentsen

….men da de indkom, var de eneste man kunne se gennem vinduerne, nogle kravlenisser, der han fra lamperne.

Bodegaen havde som det meste af landet lukket.

Vennerne havde glemt det midt i deres jagt på at løse julemysteriet og alle de ting, der var sket.

Købmanden ved siden af Rød Stue havde til gengæld åbent og det var der mange, især fra den lokale fodboldklub med hjemmebanen, Hampen Park, der havde luret.

De stod trodsigt over for myndighederne og deres egne sunde fornuft og hang ud i små klaser af venner og nød en kold håndbajer juleaftensdag.

”Og alle de andre, der røg i svinget,” fulgte Rie op, og en ny skål fulgte, hvorefter de tog en god tår af deres øl.

”Og tillykke med comebacket hos politiet,” sagde Brian med et smil til hende.

”Kun konsulent,” sagde hun underspillende.

”Der er lang vej endnu, før jeg igen får lov til at tæve mordere, sådan rigtigt.”

”Og tillykke med kærligheden,” grinte Big J hentydende til Brian og Rie.

”Jasper, det sker ikke, okay,” sagde Rie.

”Hvis det ikke var for Jeffrey, kunne det ske,” tilføjede Brian grinende, allerede lidt for åbenmundet på grund af rigeligt med tidlige juleaftensøl.

”Hør her, du er sexet Rie, men Jeffrey. Det fucker sgu med mit hoved. Det er et turn off med en mand eller dæmon, eller hvad du kalder det på passagerersædet.”

Han tog en tår mere af sin øl.

”Får jeg nogensinde den historie?”

”Hvis du inviterer mig på en date,” grinte Rie og puffede til ham.

”Flirter vi nu virkelig med ham?”

”Hold nu kæft, Jeffrey,” sukkede Rie.

Et øjebliks stilhed indfandt sig.



”Det var sgu en mærkelig måned, ikke sådan, jeg troede julen skulle være,” sagde Brian, og lød nu mere alvorlig og mindre fulderik-bøvet.

”Men den endte da lykkeligt, ikke?” spurgte Big J, mere håbefuldt, end godt var.

”Vi fik ram på morderne, Johanna blev hævnet. Det er okay. Det endte med det bedst mulige, under omstændighederne,” tilføjede Rie og bundede sin øl.

”Skal vi have en runde mere?” sagde Big J og var allerede halvt på vej over mod kiosken, mens han greb i lommen efter sit mundbind.

”Kun én, så stopper jeg. Ellers er jeg alt for stiv, når jeg skal hjem til min søster. Hun vil seriøst slå mig ihjel, hvis jeg kom fuld,” lo Brian, der nød at stemningen var blevet lidt løssluppen.

”Dlap nu af, din søster er sgu da cool. Tænk på mig. Jeg skal hjem til Randi og Klaus. Og med alt det rod her, så bliver jeg næppe populær, hvis jeg dukker fuld op.”

Stilhed igen. Deres blikke gled stille og afventende hen på Rie, der gjorde alt for at undgå deres spørgende øjne.

”Nå, glædelig jul drenge, vi ses lige pludselig,” sagde hun og skubbede sig væk fra den kolde murstensvæg, hun havde lænet sig op af, men drengene rakte straks ud efter hende.

”Wauw, wow, wow, vent,” sagde de to mænd nærmest i munden på hinanden og fik hende hurtigt til at slå kroppen i frigear.

”Du kan da ikke bare gå sådan?” sagde Big J.

”Hvorfor ikke?”

”Det er juleaften. Skal du bare være alene?” spurgte Brian.

”Jeg har Jeffrey, jeg er aldrig alene.”

”Du behøver ikke være alene, du har os,” sagde Big J.

”Aqua-Lene, havde Raasted og Dif i 90erne. Du kunne have os.”

”Og hvem af jer er så hvem?” grinte hun.

”Jeg er Dif, cool og frontmand,” lo Big J.

”Men jeg er skaldet, jeg er kendt som den skaldede journalist,” sagde Brian hurtigt.

”Men du og Rie skal jo blive kærester, ikke?” tilføjede Big J drilsk, hvilket kun fik de to andre til at ryste og sukke humoristisk.

”Men vi mener det, faktisk.” sagde Brian.

”Du skal altid være velkommen til at hænge med os.”

”Tak, Brian. Jeg skal overveje det,” sagde hun med et smil, der gav ham svaret, og fik ham til at smile retur.

”Du kan da også komme med hjem til jul hos mig?” foreslog Big J ivrigt.

”Du reddede min datter. Jeg tjekker den lige med Randi, men du reddede hende okay? Det var den bedste julegave, vi kunne få.”

”Er det kun for, at du vil komme hjem til din eks med mig under armen?” sagde Rie drilsk.

”Okay, jeg tager med, hvis din familie er okay med det.”

”Virkelig? Er vi familiehygge mennesker nu?”

”Hold nu kæft.”



”Var det Jeffrey?” spurgte Brian, nysgerrigt og nervøst. Rie nikkede. Brian spjættede som en let kuldegysning rystede igennem.

”Jeg vil ikke lyve. Selv de dage, da du lå hjemme på din sofa og jeg var bare var din tjener, jeg var også bange for dig og Jeffrey der. Jeg vænner mig aldrig til det.”

”Charmerende, som dit Jeffrey trip er,” indskød Big J, som han rykkede uroligt på fødderne og delte en ny omgang øl direkte fra en plasticpose ud.

”Please, ikke tal med Jeffrey under julemiddagen, okay? Randi og Karla er freaked rigeligt ud.”

”Det lover jeg,” smilte Rie.

”Men skal jeg være stærk kvinde i den her gruppe.. så skal du” hun pegede på Big J ”finde dig en god kvinde. Ikke mere knapt lovligt gejl. Jeg er kun med under armen den her jul.”

”Det er vel på tide den her ensomme ulv, finder ro,” grinte Big J og tog en tår øl.

”Og du, ” hun så på Brian.

”Ring til hende. Din eks. Om ikke andet bare for at kalde hende kælling, hvis det er. Men du vil hende jo stadig.”

”Jeg vil hende ikke,” sagde Brian, og lød helt lettet.

”Jeg er blevet afklaret med det, der skete og bruddet var nok det bedste, der er sket i det forhold. Jeg er bitter over mange andre ting. Men, ja. Jeg vil noget andet.”

”Uh, hvilket andet,” sagde Big J drilsk og håbefuldt.

”Fuck nu af,” grinte de i munden på hinanden.

Santa Claus is coming to town begyndte at spille på bodegaens anlæg så højt, at gæsterne ude på pladsen foran kunne høre det.

Det var Bobo, der gik og pakkede julegaver ned til de ansatte. Fernetbranche og den slags godbidder.

”Sådan, så er det sgu jul, julemanden kommer til byen,” sagde Big J og rakte flasken skålene i vejret, mens Brian samtidig overgearet faldt over ham i en broderlig krammer, og en hygge stemning spredte sig blandt gæsterne foran vandhullet.

Rie var den eneste, der stod stift tilbage og så sig om med et flakkende, søgende, blik. På vagt nærmest. Og desværre fandt hun, hvad hun søgte.

Alene ude foran pizzariet, der var kendt for at have ribensteg og rejer på den samme skive, stod en mand.

En pjusket lille krumrygget mand med ansigtstræk, der fik hende til at tænke på en forhutlet ugle, med en rød ludobrik foran sig i hånden.

”Rie?” spurgte Brian, da han opfangede hendes nedstirren af manden, der gengældte Ries blik, i en mere rolig og selvsikker facon.

”Er der noget galt?”

”Vent her, drenge,” sagde Rie tungt og gik hen og stillede sig hos manden i foran de duggede pizzariavinduer.

”Jeg er glad for ,du ikke havde glemt os,” smilte han til hende ”For julemanden er i byen.”

”Er han? Er det det, han kalder sig nu? Julemanden? Har han droppet Den Røde Mand? Tror ingen på myten længere?” spurgte hun uimponeret.

”Han tror på dig. Det er det vigtige.”

”Men hvorfor er julemanden her så ikke selv? Hvad skal vi kalde dig? Nissen han har sendt? Rudolf med en rødtud?”



Hun tog den røde brik og knipsede den arrogant over sin skulder.

”Hvad vil han sige, som han ikke tør sige til mig selv?”

Manden så overdrevent hentydende hen på Big J og Brian, og så tilbage på hende.

”Han er skuffet over din udvikling. Meget skuffet. Næsten hjerteknust.”

”Hvor er det dog ærgerligt,” sagde Rie ironisk.

”Jeg mener det. Han forventede så meget mere af dig.”

”Hvorfor er han her så ikke selv?”

”Modsat dig lærer han af sine fejl,” smilte manden.

”Sidst I var alene… Det endte ikke helt så godt for ham.”

”Jeg håber, han nyder livet som en blind flagermus,” sagde Rie stolt.

”Det gør han. Men som sagt, han lærer af sine fejl. Derfor jeg er her. Du… Du lærer aldrig af dine.”

”Lad os se. Jeg, ikke blind, gav ham røvfuld. Han fik røvfuld, og endte med at blive blind. Hvor er min fejl, præcist?”

”David, NEC. Nu de to”, manden nikkede igen mod Brian og Big J.

”Altid bekendtskaber. Altid det her forsøg på at være et godt menneske. Hvorfor, Rie?”

”Af samme grund, jeg tog hans syn,” svarede hun tørt.

”Men hvorfor er du her? Hvad ønsker han sig? Hvordan kan jeg gøre ham glad igen? Sidde på julemandens knæ? Banke synet tilbage i ham?”

”Han ønsker, at du skal vide, at han tilgiver dig. Men han ønsker også, at du skal vide, at han er skuffet. Og meget interesseret i dine nye bekendtskaber.”

Nu var det Rie, der så i retning af drengene.

”Han vil se dig udfolde dit potentiale. Og hvor passer dine nye venner ind i det?” spurgte manden.

”Han lærte mig, at alle seriemordere behøver en god facade…”

”Og din er virkelig god, så,” manden vendte sig væk og lod som om han kiggede om hans mad var ved at være klar. ”Arbejder for politiet, får en kæreste, redder liv, kæreste dropper dig og du ryger ud i en kæmpe skandale. Og nu de to. Og du redder stadig liv. Jeffrey kan ikke være tilfreds.”

Manden trak sig væk fra hende og begyndte at åbne døren til pizzariet, som for at hente 8000 kalorier til sin spinkle krop.

”Han ønsker dig en glædelig jul. Nyd det og facaden… mens du har den.” sagde han uden at se sig tilbage.

”Hvor enig jeg er i, at det her vennekreds- og familiefis er lamt, så hader jeg trusler. Jeg synes, vi også skal ønske ham en glædelig jul. Giv mig lov til at have hånden på rattet. Bare et øjeblik.”

Rie blev stående og tegnede så tøvende et hjerte i duggen på den store glasrude, blot for at tegne en stor pil igennem det.

”Rie, er du okay? Hvem er ham der? Hvad gik det ud på?” spurgte Brian usikkert, da han gik over til hende.

”Øjeblik drenge,” sagde Rie med den dybere stemme, som drengene efterhånden vidste hvad betød, og så åbnede hun også døren til pizzariaet.

”Shit, det er Jeffrey,” sagde Big J, og de var begge hurtigt efter hende.

Drengene var næppe nået hen til døren, før de var vidne til, at Rie allerede havde indhentet manden, drejet ham omkring, og plantede et hårdt slag på hans strube, så han sank hostende og panisk gispende om på gulvet foran hende.



Hun satte sig på hug ved siden af ham.

”Jeg glemte at sige noget:”

”Hils også fra Jeffrey og ønsk glædelig jul retur… og mind ham om. At han hvis han rør Big J, Brian eller nogen af deres familier… så tager jeg mere, end bare hans øjne næste gang. Rie kan lide dem her. De er endda begyndt at gro på mig. Så skal jeg med glæde folde hele mit potentiale ud for ham på en meget personlig vis, hvis han på nogen måde, skader dem eller nogen de har kært. Forstået?”

Hun hev manden op ved nakkehårene og så ned i hans gispende ansigt.

”Og hvis han sender flere af jer, så kommer I tilbage i de små pizzabakker der.. forstår du,” sagde hun og greb mandens æske og smed den på fliserne foran ham.

Hun talte med sin egen stemme nu. Manden nikkede, stadig hivende efter vejret.

”Godt, skrid med dig,” sagde hun og skubbede ham væk, og manden krøb ydmygt på alle fire ud af døren og løb væk. Hun vendte sig mod drengene, der så usikkert på hende.

”Jeffrey?” spurgte Big J usikkert.

”Os begge i samarbejde. Skulle vi have den øl?” sagde Rie smilende og tog en enkelt skive af pizzaen fra gulvet med i hånden og bevægede skuldrende undskyldende over for de to fyre bag disken, der så måbende til uden at blande sig.

”Hvad, hvad skete der, hvem var manden? Noget med os at gøre? Tyrens Øje? Goldman Sach?”

Rie fik et øjeblik lyst til at fortælle dem alt. Alt det, hun aldrig rigtigt havde fortalt nogen før. Men lod være.

”Han var bare en budbringer for en gammel ven, der ville ønske mig en glædelig jul. Jeg tillod mig bare at minde ham om vores tid sammen. Skulle vi have en øl eller hvad, julemanden bliver ikke i byen særlig meget længere,” sagde hun mens tonerne af sangen fra bodegaen tonede ud.