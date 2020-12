23. december: Santa Tell Me

Rødovres tyr spiller en hovedrolle i det næstsidste afsnit af Rødovres helt egen julekalender, der langtfra er slut endnu. Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET Tyrens øje! Det kunne ikke være så simpelt, kunne det? En tanke ramte Big J, som han ikke kunne slippe...(Hvad er det for en tanke, Big J ikke kan slippe, og hvad har den med Rødovres Tyr, en hemmelig loge og nogle magtfulde amerikanere at gøre - find svaret i dagens julekalender, hvor vi skal en tur på biblioteket)

Af Martin Dan Rasmussen og André Bentsen

…mens han lå hjemme på sofaen hos Randi. Både hun og Klaus, overraskende nok mest Klaus, havde været fortaler for, at han blev hos dem natten over, eller et par dage henover julen, hvis han ville, da han kom hjem med Karla.

Familien havde brug for at være samlet, som det hørte sig til i julen, ovenpå den seneste tids strabadser.

Karla var nærmest kollapset kort efter hun kom hjem, noget de allerede havde været taknemmelige for. Hun havde brug for at hvile. Traumerne af at være blevet holdt fanget i flere dage, skulle nok ramme hende før eller siden igen og igen. Ligesom den julekalender af tre jyder, der snakker dårlig engelsk, Big J lå og halvt lod som om, han ikke synes var sjov længere.

”Det bar dæjlig,” mumlede den trætte DJ og følte sig mere som en morfar end en far, og da slet ikke som en eventyrlysten journalist eller hårdnakket eksbetjent.

Han havde egentlig forventet Randi ville kaste ham ud, så snart Karla var faldet i søvn, men hun og Klaus havde bedt ham blive. De havde brug for at snakke det hele igennem, nu hvor der var ro på.

For der var ro på. Brian havde forsøgt at ringe, men Big J havde ikke orket at besvare. Så var SMS’en kommet.

”Rie håndterede det. Det er forbi.”

Big J var ikke sur på sin ven. Han havde i sine tanker bebrejdet ham alt, men han var lige så skyldig selv. Han havde ikke kunnet holde sin næse udenfor. Han havde selv været med til at gøre det her. Brian og Rie havde måske, hver især hevet ham ind i det her rod, men han var blevet ved deres side, selv når han sagtens kunne se det hele ville ende med at løbe af sporet. Med 200 kilometer i timen vel at mærke.

Det havde også været spændende for ham. Givet ham en mening med at være den han var. At leve i nu’et i stedet for 90’erne. Selvom han virkelig elskede 90’erne.

Nu savnede han bare en mening med det hele. Hvorfor tingene var sket for ham. For byen. For hans familie. Hvad fanden var det her gået ud på. Hvad havde de lært?

Intet, så vidt han umiddelbart havde kunnet se, men det var bare ikke et tilfredsstillende resultat for sådan en rejse, som den her.

Ikke just et juleventyr man lige trykker på print, og da overhovedet ikke på nettet heller.

Alle julekalendere har jo en lykkelig slutning. Du ved, sådan noget med, at børnene giver de nordiske guder hårspray og sådan noget i gave.

Jovist, de havde fået hans datter tilbage, men det virkede omvendt også så meningsløst for ham, at hun overhovedet skulle rives ind i det her til at starte med.

Hvad var det egentlig sket for?

Hvorfor skulle folk, han kendte i Rødovre dø og hvorfor skulle hans by, som han vidste så meget mærkeligt om, pludselig indeholde så meget mere i sig, end han kunne forestille sig? Selv hans gamle lærer Kaj var blevet involveret. Det var fucked up.

Så slog det ham, hvad Kaj havde fortalt dem lige før sin død.

”Tyren, stjernebilledet på den nordlige himmelkugle. Det hænger sammen med stjernetegnet Kusken.”

”Tyren er især kendt for den meget markante stjerne Aldebaran, der udgør tyrens øje. Aldebaran er rødlig og størrelsesklassen 0,8 og er meget lysstærk.”

Logen hed Tyrens Øje. Han havde vendt og drejet det, da han ikke kunne sove, og til sidst var han kommet frem til en idé, der virkede så langt ude, men med tanke på alt, der var sket den sidste måned, jamen hvorfor så ikke?

Han rejste sig fra sofaen og kom i tøjet igen, så stille som muligt, så han ikke vækkede, hverken Randi, Karla eller Klaus, og sneg sig ud af deres villa, og søgte mod rådhuset.

Han tog sin mobil og skrev en fællesbesked til Brian og Rie.

”Hvis I er vågne, mød mig ved Tyren ved Rådhuset.”

Han var den første af dem, der nåede derhen. Han fik intet svar fra dem, og nåede at stå i ti minutter før de to andre kom sjaskende, overraskende sammen. Normalt ville han have joket om noget kæresteri eller ’fy-fy hygge’, men ovenpå de sidste par dage, virkede det hverken, som stedet eller tidspunktet.

”Så er vi her,” sagde en tydelig træt og udmattet Brian i en tone, der bestemt var mere på vagt og afventende, end venskabelig og fyldt med gensynsglæde, men det var Rie, der sprang mest i øjnene hos Big J. Hun lignede en omgang bankekød.

”Jeg troede, I sagde du klarede det?” røg det ud af ham og han holdte straks hånden undskyldende op.

”Det gjorde jeg også,” svarede en træt og øm Rie.

”Hvad skete der?”

”Hende din veninde fra Rød Stue,” sagde Brian, prøvende på en joke, og lavede en imaginær armvridning.

”Hvis du synes det her er slemt, så skulle du se hende,” sagde Rie, uden noget antræk til humor, hvilket Big J ikke betvivlede. Hun så sikkert værre ud, hvis hun overhovedet stadig var i live.

”Hun er i live, rolig,” sagde Brian, som om han kunne læse vennens tanker.

”Okay,” svarede Big J og de betragtede alle hinanden i tavshed.

”Tak fordi I fik Karla tilbage.”

”Var det bare det, du hev os ud for midt om natten?” røg det koldt ud af Rie.

”Jeg har seriøst lige fået verdens største røvfuld, og vil bare bruge de næste dage på langs.”

”Jeg passer på hende,” sagde Brian hurtigt, en bemærkning som Big J, og Rie vidste han normalt ville grine af, men igen holdt DJ’en sig tilbage.

”Jeg glæder mig, til det hele er normalt mellem os igen,” begyndte Big J, hvilket fik Rie til at rase.

”Godt, det her følelsesporno og sentimentale PSI, gider jeg ikke. I to kan godt kysse under misteltenen og blive bedste venner, men mit hoved dunker af en led kællings næver, så ring, når det her kramme-hygge er overstået.”

”Nej, vent,” sagde Big J hurtigt, inden hun nåede at gå væk.

”Jeg kom for at vise jer noget.”

Han pegede mod den berømte skulptur af den stolte tyr. De så begge afventende, og måske endda tomt undrende på ham.

”Kan I ikke se det?” spurgte han.

Efter et lille øjebliks tøven, spurgte Brian forsigtigt.

”Er det ligesom Rie og Jeffrey det her, noget jeg bare skal acceptere, at du ser, som jeg ikke gør?”

”Nej, men svaret. Dét er svaret. Det er her.”

Big J bankede febrilsk på bronzetyren.

”Tyrens Øje. Det er den stærkeste stjerne, det var det Kaj forsøgte at fortælle os.”

”Kaj?” spurgte Brian.

”Lang historie,” sagde Rie affærdigende.

”Jasper, gå til sagen eller jeg skrider.”

”Jeg har ikke løsningen, men jeg ved, det er her den skal findes. Tyrens Øje er den stærke stjerne. Det var deres logo. Hvis vi ser bort fra Mighty Bulls, så er det her den eneste tyr, med et øje i denne skøre by. Der må være noget at finde her.”

”Jasper!”

Det var sjældent, Brian brugte hans navn.

”Hør nu. Skal vi ikke lade det ligge? Vi klarede logen, vi klarede Goldman Sachs. Min chef døde, din datter blev kidnappet, og Rie var tæt på at dø. Helt ærligt.”

”Jeg har brug for at vide det,” sagde Big J lidt desperat.

”De tog min datter. Og jeg har brug for at vide, der er mere i det, end bare tre idioter, der væltede ind i det her. At min datter kom i fare, fordi der var meget mere på spil.”

”Jasper, det er helt normalt, at tænke sådan,” sagde Rie.

”Jeg har talt med adskillige ofre, der overlevede et mordforsøg eller voldeligt overfald, de dør uden at dø, og så skal de finde en mening og sig selv. Det er der du er. Men det her er bare en dum statue af et dumt dyr. Okay? Tyrens Øje var bare et cool navn, de tabere klamrede sig til. Intet andet.”

”Lyt på hende,” fulgte Brian op.

”Ingen af os kan klare mere nu. Ikke dig. Ikke os. For helvede. Vi tre har rydtet mere op i Rødovre, end Miljø-Bente, okay?

Er det ikke nok?”

”Det er min datter, okay?”

Big J så bedende på dem.

”Jeg var skyld i det her. I var også. Jeg kan ikke leve med det, og det kommer jeg aldrig til. Men, hvis der bare var mere…”

”Okay, jeg ved bare ikke, hvad du vil have os til?” sukkede Brian.

”Det er så latterligt. Men Jeffrey beder mig blive,” stønnede Rie.

”Okay, hvad Jasper?”

”Det må være noget med øjet…”

Big J smilte opmuntret af sine venner, og vendte sig mod statuen, og trykkede på stenøjet.

”Der må være noget her…”

Brian og Rie så kort på hinanden med et ’lad os give ham den her’ blik, og stillede sig på hver side af ham, og forsøgte virkelig at leve sig ind i illusionen om, at der skulle være noget at finde.

”Måske du ikke skal trykke, men vi mangler måske noget at holde imod?”

Brian gjorde sit bedste for at imødekomme sin ven med en teori.

”Ja, eller en kode?

Tyrens Øje var den stærkeste stjerne, måske de virkelig talte om en stjerne,”

Rie følte selv, at det var en noget søgt forklaring, og kunne ligeså vel som de to andre mærke, hvor lidt oprigtig hendes entusiasme var.

Big J faldt pludselig grædende sammen indover statuen.

Brian lagde armene om sin ven, og holdt ham i en varm trøstende omfavnelse.

”Okay, nu beder Jeffrey mig faktisk gå, men det her er mig, selvom jeg hader det, der vælger at blive,” sukkede Rie irriteret, men lagde alligevel, med ægte empati, armene om de to andre og blev en del af omfavnelsen.

”Undskyld,” snøftede Big J som gråden aftog.

”Jeg troede.. jeg håbede…”

”Det var sådan, jeg var i starten af det her, okay,” sagde Brian.

”Undskyld, vi fik dig ind i det her.”

”Vi?” røg det ud af Rie.

”Ja, vi,” gentog Brian.

”Okay, undskyld.” sagde eksbetjenten lettere ramt på sit ego.

”Jeg undrede mig over, hvem af jer tre, der ville løse gåden,” sagde en velkendt stemme, for de to mænd om ikke andet, bag dem.

”Jeg troede ikke det ville blive dig, Biggie”

De så alle, stadig i deres omfavnelse, hen på manden.

”Hvem er du?” spurgte Rie, og blev om muligt mere livstræt, end hun allerede var til udsigten ved en potentiel ny nævekamp.

”Joakim Oxe,” præsenterede manden sig.

”Han er rådhusbetjent,” sagde Brian.

”Rådhusbetjent?” grinte Rie af den tydeligt kedelige titel.

”Bedre, end at blive smidt ud af korpset for dødsporno og skrive eks-betjent på CV’et ikke sandt?”

svarede Joakim og tilføjede:

”Jeg skal vist være glad for, du og hende Claire dansede rigeligt tæt. Ellers så…

”Han lavede et slag ud i luften og imiterede, at han faldt omkuld.

”Hvad vil du?” spurgte Brian, mens trioen brød omfavnelsen, og vendte sig imod rådhusbetjenten.

”Bare sige tillykke. I har afsløret hemmeligheden om Rødovre,” svarede han.

”Og det var endda Biggie, der gjorde det.”

”Hvad gjorde jeg Jokke?” spurgte Big J.

”Tillad mig?”

Rådhusbetjenten gestikulerede, at de skulle træde til side, hvilket de, om end modvilligt og på vagt, gjorde.

”Du havde ret, Biggie. Tyrens Øje. Det er nøglehullet.”

”Til hvad?” spurgte Big J.

”Til al den her ballade.”

Rådhusbetjenten rakte ind i sin inderlomme og fiskede en mønt frem.

”Johanna, gud være med hende, fandt en af dem her. Hun troede det var en vikingemønt, men det er en nøgle. En gammeldags nøgle. Min familie skabte dem i den her facon, så enhver idiot ikke kunne gå herop og komme til at åbne op for det helligste hellige i Rødovre.”

”Det var derfor hun døde?” spurgte Brian.

”Ja, nøglerne var blevet begravet, for at de aldrig skulle findes igen. Hun var bare på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt.”

”Hvordan virker de?” spurgte Big J og nikkede undrende mod mønten.

”I gamle dage, gjorde vi sådan her,” Rådhusbetjenten satte mønten mod øjet.

”Og så ville mønten skubbe stenen ind og døren åbne sig. Det blev dog for risikabelt, så vi blev mere digitale. I tror det her er en bronzesten ikke?”

Han prikkede på øjet.

”Nej, det er en scanner.”

Han hev sit ærme op og holdte et digitalt armbånd imod.

”Vi er fulgt med tiden trods alt. Kalve bliver til tyre, om du forstår.”

”Det var også derfor lokalavisen fik stoppet viceborgmesterens forsøg på at mærke byens skulpturer med digitale GPS efter bronzetyverierne i kommunen for et par år siden. Tyverier, som vi er ret sikre, amerikanerne stod bag.”

Jorden rumlede kort under dem, og trioen trak sig resolut tilbage, efterhånden som den kæmpe statue, næsten alle i Rødovre har taget et billede af eller taget en ridetur på, pludselig begyndte at rykke på sig og glide til side, og blotlagde en trappe, der førte ned under jorden.

”Du ville have en større mening? Kom med.” Rådhusbetjenten gik forrest ned af trappen, mens trioen stod tilbage og så ned i mørket.

”Det slutter aldrig det her? Vel?” spurgte Brian.

”Vi skylder Big J det,” sagde Rie og gik først ned.

”Lad os gøre det,” sagde Big J og gik efter med Brian bag sig. De kom ned til en passage, oplyst af lamper. Rådhusbetjenten holdt igen sit armbånd op mod en boks, og statuen gled på plads igen.

”Kom med,” gentog han og førte dem ned for enden af gangen, hvor de blev mødt af en jerndør.

”Vi er under bibliotekerne. Et hemmeligt arkiv under de ’hemmelige’ arkiver. Det er her vi gemmer den. Eller jeg gør. De andre i Tyren havde en attrap, de gemte rundt omkring, som de tror er den ægte.”

”Og hvad er den?” spurgte Big J, utålmodigt.

”You tell me.”

Rådhusbetjenten tastede en kode ind, der til forveksling lignede noget, der sluttede på 2610 og døren åbnede sig med et lille klik. Et rødt varmt lyst, skinnede imod dem. Han gik igen forrest ind, og nærmest i trance fulgte trioen efter.

Ingen af dem vidste, hvad de så. Det lignede en sten, men den var for gasagtig til at være af et solidt materiale. Der var et lyst skær i midten, hvor det røde lys udsprang fra. Langsomt, som i en lavalampe, gled lyset rundt i rummet og ændrede konstant kulør til andre varme farver som orange, lilla, blå og tilbage til rød igen.

”Den gamle grønthandler havde den med hjem fra USA,” fortalte Rådhusbetjenten.

”Han fandt den i Bibelbæltet. Eller fandt og fandt. Han stjal den, ligesom de vist engang har stjålet den fra franskmændene, der stjal den under korstogene i det hellige land for mange mange år siden,” lo han.

”Ham han nappede den fra, sagde det var selveste Ledestjernen, der førte de tre vise mænd til jesusbarnet. Ærligt, det lyde for Hollywood B-film til mig, men grønthandleren troede på det, og tog den med hjem. Han sagde den talte til ham, og bad ham gøre det. Den har aldrig talt til mig. Taler den til jer?”

De rystede alle på hovedet, intet talte til dem, ikke en gang til Jeffrey, men de stod alle forgabt i dens skønhed.

”Jeg ved ikke, hvad den er. Nok noget fra det ydre rum – i hvert fald ikke noget guddommeligt. Men uanset hvad. Siden vi fik den hertil, er Rødovre vokset som by. På alle måder. Spiller de ind? Det er vi nogen, der tror på. Ikke at den styrer os. Men, den inspirer folk. Bevidst og ubevidst. Jeg ved bare den fylder mig med fred. Og den har inspireret magtfuldt folk. Folk, der ville dræbe for at beskytte den, så ingen tager den fra Rødovre. Vil Rødovre bestå uden den? Formentlig. Tør jeg tage chancen? Nej. Rødovre er i min og min familiens blod.”

”Hvorfor viser du os den?”

Det var Big J der talte først.

”De trevler Tyrens Øje op. Folk taler. Snart vil mit navn blive nævnt. Jeg er træt af magtfulde folk, der får inspiration. Jeg tror det er på tide til en forandring.”

Rådhusbetjenten rakte Big J sit armbånd.

”Du ved så meget om Rødovre. Du var villig til at hjælpe dine venner, selv når de bragte dig og dine nærmeste i fare. Du er vellidt af mange. Jeg tror du er den rigtige mand til at passe på denne skat.”

Big J tog armbåndet på.

”Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.”

”Sig det er slut med, hvad Tyrens Øje stod for. Slut med at folk dør, for at andre kan leve bedre. At du passer på den der.” Rådhusbetjenten pegede på den skinnende eksistens foran dem.

”Er den levende?” spurgte Brian.

”På en måde vel. Jeg ved ikke, hvad den er,” rådhusbetjenten gjorde tegn til at de skulle gå,

”Jeg ved bare, den skal forblive hernede.”

Da de igen stod oppe ved Rødovre Parkvej, nikkede rådhusbetjenten til dem og vendte dem ryggen.

”Jeg forventer ikke, at nogen af os, ses igen.” og som forbryderfantomet, Keyser Söze, i en forbryderisk genial krimi, var han væk.

Trioen stod endnu engang tavse tilbage.

”Øl på rødstue inden juleaften i morgen?” spurgte Big J.

”God ide,” Brian svarede ham og Rie og han begyndte at søge hen imod Ries lejlighed.

”Hvad… er I to et par nu?” jokede Big J, mens han gik i modsatte retning.

”He would wish;” råbte Rie efter ham.

”Jeg passer på hende,” kaldte Brian.

”Igen, he would wish;” råbte Rie, nu grinende. Første gang i lang tid, hun havde grint rigtigt.