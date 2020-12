2 december: Dreaming of a white christmas

Presse og politi fylder meget i Rødovre oven på mordet af den nysgerrige arkæolog. På Rød Stue har DJén Big J dårlig samvittighed over sin rolle i eventyret Foto: Danish Street Docs

JULEMORDET ”Hvad så Biggie?” ”Sidder du der og smasker tørre kæber?” Bartenderen mente det som en icebreaker, da han afprøvede sit udtryk 'for at spytte i en flad fadbamse', men Jasper, bedre kendt som sit DJ-alias ’Big J’, et alias han havde haft siden dengang DR lavede en vattet julekalender med Troels Lyby, hørte ham slet ikke. (Hør hele JULEMORDET som podcast øverst i artiklen)

Af Martin Dan Rasmussen

Han sad ved baren på Rødager Bodega og så næsten fortabt ned i sin julebryg fra fad, mens Bing Cosby sang Dreaming of a White Christmas fra bodegaens anlæg.

”Det kradser i lommeuldet eller hva?” forsøgte bartender-Bobo sig igen og denne gang blev han hørt.

”Ja, Corona… Alt bliver jo aflyst og så er der ikke brug for DJ’s mere. Godt, man har lidt guld på kistebunden.”

Det var en halv sandhed. Coronakrisen havde kostet Big J jobs og en solid del af den forventede indtægt, og mens han havde svært ved at se, hvordan skulle holde til at 2020 blev til 2021 på denne måde, var han faktisk bare mere ramt af noget så simpelt som en juledepression.

I modsætning til højtalernes drømmende toner, var julen ude foran den røde stue, som bodegaen blev kaldt, langt fra hvid. Hele dagen havde der hængt grå regnvåde skyer over den aflange kommune, der sammen med den kolde blæsende decemberluft, kvalte enhver form for livsglæde, og ovenpå nattens skyderi på Absalon Camping, var der ikke meget julestemning at komme efter. Stemningen var trykket og luften var ligesom gaderne fyldt med politi og presse.

Nærmest symbolsk for hans sindstilstand, var den lokale bæverding næsten tom, hvis man så bort fra et par tørstige håndværkere og Bobo bag baren.

Big J var vild med Bobo som type. Han lignede med sine mange tatoveringer, store pumpede overkrop og kronragede look, en klassisk ’jeg smadrer dig’rockertype, men var faktisk en stor blød varm bamse, med en grusomt smittende latter, der bare elskede, når aftenerne forløb roligt på bodegaen, og han ikke behøvede at puste sig op.

Faktisk gik rygtet, blandt de få der faktisk kendte den bløde bamse under den hårde facade, at Bobo ikke var god til at slås. Som i slet ikke! Rygterne gik, at han stoppede en ellers lovende ishockeykarriere fordi han engang fik tæsk af en lille tændstiksdreng fra Esbjerg, men det passer selvfølgelig ikke. Hvis man spørger Bobo.

”Nå, hvad fanden, jeg er ikke kommet for at danse eller forhindre dig i at få lidt mønt på lommen,” sagde Big J og hævede sit glas ”SKÅL”.

Tankerne kunne han dog ikke skylle væk.

Hvad fanden var der ved at ske med hans by? Tilbage i 80’erne og 90’erne, havde Rødovre været et sandt forstadsparadis med alt, der fulgte med af hemmelige videoklubber, kiwi-vin på Damhusengen og bølgefritter med køkkensalt i Vestbad.

Nu var der kun coronafrygt i centeret og folk, der blev skudt på campingpladser, og ikke bare folk, men nogen han havde snakket med her på bodegaen aftenen før.

Det var Brian, den skaldede journalist på lokalavisen, der havde spurgt om han ikke kunne mødes med hende og hjælpe med noget lokalviden. Som Brian havde sagt det; ”Du ved så meget crap om Rødovre, så jeg tror hun hellere må tale med dig, end mig.”

Hun havde været amerikaner, og mens Big J ikke var en ørn til det engelske, så havde han trods alt klaret sig fint nok og været i sit charmerende hjørne. Hun var måske lidt for gammel til ham, en kvinde i 40erne, altså.

Han var selv 44 somre flot, men foretrak, at pigerne ved hans side var sådan cirka midt i 20’erne.

”Men hun havde været sød,” tænkte han næsten højt, så hvorfor ikke?

Hun var turist i byen og han ville da gerne give hende den store rundtur, så at sige, men han var endt med at gå alene hjem. Noget der skete hyppigere og hyppigere for ham.

Som regel var han godt klar over, hvad der gik galt. Pigerne var for selvfede til ham eller for snobbede eller for bitchede eller… okay, det var bullshit, sandheden var, at han var for gammel, han vidste det godt, men denne gang gav det ingen mening.



Han havde charmeret med sit dansk-engelske, mest danske måske, og nogle crazy anekdoter om dengang kirkegården var en svampemark og man spillede hockey på søerne, men alt hun havde været optaget af, var nogle skide mønter med figurer på. Han havde ellers fortalt hende, at han var DJ, og havde haft gigs til Rødovre Byfest, i Viften til diverse 80’er og 90’er fester, ja selv den store 90’er fest på plænen var lidt hans idé, hvis han selv skulle sige det. Han havde været midact mellem fucking E-type og Aqua!

I 90erne var det aldrig sket, at den slags ikke gav et ekstra gig af den vandrette slags.

Faktisk var det hans udstråling på scenen der, da havde ført til et smukt, kort og stormfuldt ægteskab med Randi, som havde givet ham datteren Karla.

Hun var en teenager nu, der hang ud med vennerne ved petanquebanerne ved en gammel spejderhytte næsten, hver weekend. Han vidste godt, at de eksperimenterede lidt med kys og kolde shots, men så igennem fingrene med det, fordi han stolede på hendes dømmekraft.

På grund af skyderiet havde han dog insisteret på, at det var slut med fester i mørket, og at hun skulle følges i skole fra nu af.

Randis nye kæreste, Claus, havde det heldigvis på samme måde, og foreslog, at de kunne gøre det sammen. De var ellers ikke enige om meget, og havde de spurgt Klara, ville de have opdaget, at det værste, man kan gøre for en 13-årig pige fra Tinderhøj Skole, er at to alfahanner følger hende i skole. Heldigvis kunne Randi læse sin datters tanker lidt bedre og havde insisteret på, at det job i denne tid nu tilfaldt ham, Big J.





I morges var de selvfølgelig kommet for sent, men det var ikke hans skyld.

Der var fucking mobile hegn overalt i Rødovre efterhånden. ”Der var snart ikke en vej, et naturområde eller et villakvarter, hvor der ikke var afspærringer og de fucking hegn,” tænkte han, og så tydeligt billedet af gravemaskiner overalt for sig.

Der gik polske håndværkere med hængerøv rundt side om side med smarte amerikanske forretningstyper i jakkesæt. Ingen af dem kunne sige, ’Vi elsker Rødovre’, om man så gav dem en million dollars for en korrekt udtale. Nej, de skulle bare hurtigt ind og ud, rive gamle minder fra byen ned og bygge noget nyt på rekordtid.

”Skide polakker og amerikanere, der ikke fatter en skid,” tænkte han.

I deres moderniseringshelvede, var de ved at rive det Rødovre fra hinanden, han kendte. Højhusene i Kærene, var for længst sprængt i luften, det gamle stationscenter brændt ned. Forsøgsskolen, hvor han havde kysset sin første pige på ude i Islev var også blevet fjernet fra landkortet med en stor bulldozer og det samme var det DamhusTivoli, hvor han brugt sit første falske ID. Den gik nok ikke på socialforvaltningen, men hey, BIG SURPRICE, den havde de sgu også lige revet ned. Hvad fanden skete der. Det var jo sjælen i Rødovre, man moderniserede væk.

I det mindste var julebryggen og Rødager Bodega stadig det samme. Det fik ham til at smile lidt.

”Du, Bobo!”

Big J bundede sin øl.

”Skal du bruge en DJ til noget jule tam tam hernede?”

”Så skal du vist drikke lidt mere, hvis jeg skal ha’ råd til dig,” grinte bamsen.

”Så stik mig da en øl mere – måske bliver det en hvid jul alligevel.”

